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1
Сырный Дом (https://cheese-home.com)
Большая сравнительная таблица заквасок
2
ПроизводительНазваниеТип*Газообр.ВязкостьАроматLc. lactis ssp. lactisLc. cremorisLc. diacetilactisLeuconostocL. caseiStaph. xylosus IIL. plantarumLс. paracasei ssp. paracaseiPc.acidilacticiSt. thermophilusLb. helveticusLb. delbrueckii ssp. bulgaricusLb. delbrueckii ssp. lactisPropionibacterium sh.L. rhamnosusОписание
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е		DaniscoCHOOZIT MА 11, 14, 16, 19гомо***мезофильная закваска для сыров без глазков (Чеддер, Стилтон, Джек, Канталь, Фета и пр.)
4
CHOOZIT MM 100, 101гетеро******мезофильная арома-культура со средним газообразованием. Идеальна для сыров с открытой текстурой (Фета, Гауда, Камамбер, Пон-Левек, Колби и пр.)
5
CHOOZIT BT 01, 02гетеро******мезофильная арома-культура для производства сметаны, творога, мягких сыров
6
CHOOZIT PROBAT 222, 322гетеро*******мезофильные культуры для производства творога, а также континентальных полумягких сыров (напр., Хаварти, Тильзитер)
7
ФГУП «Экспериментальная биофабрика»БК-Углич-7гомо***мезофильная закваска для сыров без глазков (Чеддер, Стилтон, Джек, Канталь, Фета и пр.)
8
БК-Углич-4гетеро*******мезофильная арома-закваска с высоким газообразованием для сыров с глазками
9
БК-Углич-6гетеро*******мезофильная арома-закваска с высоким газообразованием для сыров с глазками
10
БК-Углич-МСТгетеро******рекомендуется применять в любое время года для производства мягких и полумягких сыров с глазками или творога
11
БК-Углич-7Кгетеро*******мезофильная арома-культура со средним газообразованием. Способствует ускорению созревания сыров
12
БК-Углич-Cгетеро******мезофильная арома-закваска со средним газообразованием, подходит для мягких сыров и творога
13
Углич-Биоантибутгетеро*******специальная мезофильная арома-закваска с защитными бактериями L. plantarum (защита от горького вкуса, раннего вспучивания, неприятного запаха). Обладает антагонистическим действием на маслянокислые бактерии.
14
БК-Углич-5Агетеро*******специальная мезофильная арома-закваска с защитными бактериями L. plantarum (защита от горького вкуса, раннего вспучивания, неприятного запаха). Обладает антагонистическим действием на маслянокислые бактерии.
15
CHR HansenR-704гомо***производство сыров с закрытой текстурой (Чеддер, Колби), добавляет фруктовые нотки во вкусе сыров
16
Flora Danicaгетеро*******самая популярная закваска среди домашних сыроделов: аромаобразующая, со средним газообразованием, подходит для производства большого числа полутвердых и мягких сыров
17
CHN-22гетеро*******для производства континентальных полутвердых сыров: Гауда, Эдам, Леердаммер, а также мягких сыров: Камамбер, мягкие голубые сыры. Производит меньше газа, чем CHN-11 и Flora Danica
18
CHN-11/19гетеро*******для производства континентальных полутвердых сыров: Гауда, Эдам, Леердаммер
19
Tecnolatte
Mesofiliгомо***мезофильная закваска для сыров без глазков (Чеддер, Стилтон, Джек, Канталь, Фета и пр.)
20
Brieгомо***мезофильная закваска, специально разработанная для изготовления сыра Бри (не включает штаммов плесени)
21
Caprino stagionatoгомо***закваска, разработанная для производства сыра Каприно Закаленный
22
Fetaгомо***смесь мезофильных культур, специально подобранная для производства сыра Фета
23
Pecorino Stagionatoгомо***закваска, разработанная для производства сыра Пекорино Закаленный
24
Robiolaгомо***закваска, разработанная для производства сыра Робиола
25
Abiasa / BienaMesophile Type IIгомо**для сыров Чеддер, Стилтон, Джек, а также Брик, Бри, Камамбер, Фета (в сочетании с арома-культурой)
26
Mesophile Type IIIгомо***для сыров Чеддер, Стилтон, Джек, а также Брик, Бри, Камамбер, Фета (в сочетании с арома-культурой)
27
Mesophile Aroma Type Bгетеро*******придает сыру сливочный вкус. Для мягких и полутвердых сыров с глазками, сметаны, масла, козьих сыров
28
БакздравHRС 8.1 Культура заквасочная AiBi 30.21 Полутвердые сырыгетеро**********для полутвердых сыров с низкой температурой второго нагревания (сыры российской группы). Культура с быстрым кислотообразованием для сыров типа Чеддер. Способствует ускоренному созреванию сыра. Образует сладковатый и пикантный вкус.
29
BioproxDi-PROX M195/227гомо***мезофильные культуры с быстрым кислотообразованием, идеальны для сыров Кварк, Фромаж Блан, Фета
30
Di-PROX M179гетеро******мезофильная закваска, аналог знаменитой Flora Danica. Превосходна для сливочного сыра, масла, мягких сыров (типа Камамбер)
31
Di-PROX M235гетеро*******мезофильная закваска, аналог знаменитой Flora Danica. Идеальна для свежих мягких сыров, мягкого голубого сыра (типа Рокфор, Горгонзола Дольче), сливочных сыров
32
DaltonDalton SLгомо**мягкий вкус и высокая активность. Для свежих, мягких и рассольных сыров. Необходимо комбинировать с SD/SC
33
Dalton SDгетеро****Высокая активность закваски. Газообразование. Необходимо комбинировать с SL/SC
34
Dalton SCгомо***интенсивный вкус и высокая активность. Необходимо комбинировать с SL/SD
35
Dalton GLгетеро******Творог, свежий и мягкий сыр, полутвердые сыры, типа Гауда. Мезофильные культуры с высокой степенью кислотообразования и протеолиза.
36
Dalton GLHFгетеро*******Творог, мягкие, рассольные сыры, домашний сыр, полу- твердые сыры, типа Гауда, Эдам, Рокфор, Голандский Мезофильные культуры со средним кислотообразования и протеолизом и высокой степенью ароматообразования и газообразования.
37
MicroMilkMM30гетеро******мезофильная закваска для производства творога и сыров российской группы: Российский, Сметанковый, Тильзитский
38
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е		DaniscoCHOOZIT TA 40, 45гомо****термофильные культуры с высокой степенью вязкости, больше подходит для кисломолочных продуктов: йогурт, простокваша, сметана
39
CHOOZIT TA 50, 52, 54гомо***невязкие термофильные культуры, для полутвердых и мягких сыров с высокой температурой второго нагревания
40
CHOOZIT TA 60, 62гомо***быстросквашивающие термофильные культуры для твердых сыров с высокой температурой второго нагревания, а также с подплавлением сырной массы (например, Эмменталь)
41
CHOOZIT SU CASUгомо******для сыров с высокой температурой второго нагревания, специальная закваска для итальянских твердых сыров. Официально одобрена для производства сыра Пекорино Сардо.
42
CHOOZIT TM 80, 81гомо*****невязкие термофильные культуры, для сыров с высокой температурой второго нагревания, специально разработана для итальянских вытяжных сыров (Моцарелла, Качокавалло, Проволоне, Сулугуни)
43
ФГУП «Экспериментальная биофабрика»БК-Углич-ТВгомо****вязкие термофильные культуры, для производства кисломолочных продуктов
44
БК-Углич-ТНВгомо***невязкие термофильные культуры, для сыров с высокой температурой второго нагревания
45
БК-Углич-СТБгомо*****для сыров с высокой температурой второго нагревания: подходит для итальянских вытяжных, полутвердых и мягких сыров
46
CHR HansenDVS STгомо***универсальная закваска для сыров с высокой температурой второго нагревания
47
Abiasa / BienaTermophilic Aroma Type Bгомо*****для производства сыров с высокой температурой второго нагревания итальянского типа (Паста Филата, мягкие и полутвердые)
48
Termophilic Aroma Type Сгомо*****для производства сыров с высокой температурой второго нагревания швейцарского типа (Эмменталь, Грюйер, Альпин, Тет-де-Муан) и твердых итальянских сыров
49
TecnolatteCaciocavalloгомо*****термофильная закваска, специально разработанная для производства сыров Качокавалло, Проволоне
50
Caciottaгомо***термофильные невязкие культуры, специально подобранные для изготовления сыра Качотта
51
Canestratoгомо*****термофильная закваска, разработанная для производства сыра Канестрато
52
Caprino frescoгомо***закваска, разработанная для производства сыра Каприно Фреско (Молодой Каприно)
53
Сrescenzaгомо***закваска, разработанная для изготовления сыра Крещенца
54
Emmenthalгомо****смесь термофильных культур, разработанная для изготовления швейцарского сыра Эмменталь. Не забудьте добавить также пропионовые бактерии
55
Fontalгомо****закваска, специально разработанная для производства сыров Фонтина, Фонталь
56
Formaggellaгомо***термофильная моновидовая закваска, разработанная для производства сыра Формаджела
57
Gorgonzolaгомо*****смесь термофильных культур, разработанная для изготовления сыров Горгонзола Дольче и Горгонзола Пиканта
58
Gruvieraгомо*****смесь термофильных культур, разработанная для изготовления швейцарского сыра Грюйер. Не забудьте добавить также пропионовые бактерии
59
Granaгомо***??закваска, разработанная для производства сыров Пармезан/Грана. Производитель не озвучивает точный состав данной закваски
60
Italicoгомо****термофильная моновидовая закваска, разработанная для производства сыров Италико и Бэль Паэзе
61
Latteriaгомо****термофильная закваска, разработанная для производства итальянских мягких и полутвердых сыров
62
Mozzarellaгомо***закваска, специально разработанная для производства сыра Моцарелла
63
Pasta Filataгомо***термофильная закваска, разработанная для производства итальянских вытяжных сыров (Паста Филата)
64
Pecorino Frescoгомо****смесь термофильных культур, разработанная для производства сыра Пекорино Фреско
65
Quartiroloгомо****закваска, специально разработанная для производства сыра Квартироло
66
Stracchinoгомо****закваска, специально разработанная для производства сыров Страккино, Страккината, Крещенца
67
Scamorzaгомо***моновидовая термофильная закваска для изготовления сыра Скаморца
68
Taleggioгомо*****закваска, специально разработанная для производства сыра Таледжио
69
БакздравAiBi 22.02 Сыры Pasta Filataгомо******термофильная культура для приготовления вытяжных сыров с чеддеризацией типа Pasta Filata (моцарелла, буррата, скаморца, сулугуни, качокавалло, проволоне, чечил, тенили, руло и др.)
70
AiBi 22.12 Мягкие и рассольные сырыгомо****невязкие термофильные культуры для мягких сыров с высокой температурой второго нагревания (моцарелла, брынза, сулугуни, проволоне, др.)
71
DaltonDalton STгомо***Свежие сыры, моцарелла, простокваша, мягкие и твердые сыры. Данная культура обладает высоким уровнем кислотообразования. Применяется для ускорения сквашивания продукта
72
Dalton SPгомо***Свежие сыры, моцарелла, простокваша, мягкие и твердые сыры. Данная культура обладает низким уровнем кислотообразования.
73
BioproxDI-PROX TPC1,2гомо*****закваска для сыров с высокой температурой втогоро нагревания, позиционируется для сыров в альпийском стиле (Фонтина, Грюйер, Раклет, Альпин), а также для вытяжных сыров, Моцареллы и пицца-сыра
74
DI-PROX TY947гомо******специализированная закваска с болгарской палочкой для вытяжных сыров (Моцарелла, Проволоне, Качокавалло, Сулугуни), а также для приготовления йогурта
75
MicroMilkTT1, TTAгомо***для сыров с высокой температурой второго нагревания
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DaniscoCHOOZIT MA 4001, 4002гетеро********смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска, которая подходит для производства очень широкого спектра сыров: Бри, Фета, Чеддер, Томм, Джек, Альпин
77
CHOOZIT RM 32, 34гетеро********смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска
78
CHOOZIT RA 21, 22, 24, 26гомо*****Специально разработанная закваска для английских сыров: Чеддер, Стилтон, Дерби, Дабл Глостер, Шропшир, Чешир, Кайрфилли. Быстрое кислотообразование для формирования уникального вкуса выдержанного Чеддера премиум-класса
79
CHOOZIT RAF 71,73гомо*****Культура с очень быстрым кислотообразованием для сыров типа Чеддер. Способствует ускоренному созреванию сыра. Образует сладковатый и пикантный вкус.
80
CHOOZIT RA 801, 803, 820, 830гомо****Культура с очень быстрым кислотообразованием для сыров типа Чеддер.
81
CHOOZIT MRF 900гомо*****Культура с очень быстрым кислотообразованием для сыров типа Чеддер. Способствует ускоренному созреванию сыра. Улучшает вкус сыра
82
CHOOZIT MT1 (Фета)гомо*******Специальная закваска для производства рассольных сыров (Фета, Брынза, Халлуми)
83
CHOOZIT A-B (Фета)гомо********Специальная закваска для производства рассольных сыров (Фета, Брынза, Халлуми)
84
CHOOZIT ALPгомо********смешанная закваска для производства полутвердых и твердых сыров швейцарского типа c закрытой текстурой (Грюйер, Тет-де-Муан)
85
CHOOZIT ALP Dгетеро***********смешанная закваска для производства полутвердых и твердых сыров швейцарского типа с открытой текстурой (Эмменталь, Альпин, Раклет)
86
CHOOZIT KAZUгетеро*******специальная фермерская закваска для голландских, альпийских и скандинавских сыров, высокое арома- и газообразование
87
CHOOZIT MY 800гомо******специальная низкотемпературная термофильная закваска для савойских сыров: Реблошон, Томм, Сен Нектер
88
ФГУП «Экспериментальная биофабрика»БК-Углич-СТгетеро********смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска для приготовления твердых, полутвердых, мягких и рассольных сыров с открытой текстурой, а также творога
89
БК-Углич-7Тгомо*****смешанная мезофильно-термофильная закваска для сыров с закрытой текстурой
90
БК-Углич-4Тгетеро*********смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска с сильным газообразованием
91
БК-Углич-Биоантибут-ТПгетеро***********смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска. Обладает антагонистическим действием на маслянокислые бактерии.
92
БК-Углич-МСТтгетеро********смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска
93
CHR HansenRSFгомо*******смешанная закваска для сыров типа Чеддер, с закрытой текстурой, образует фруктово-ореховый вкус
94
RSTгомо*****смешанная закваска для сыров типа Чеддер, с закрытой текстурой
95
БакздравAiBi 31.12 Твердые сырыгетеро******для твердых сыров с высокой температурой второго нагревания (Швейцарский, Советский, Эмментальский, Московский, Алтайский, Кубанский, Бийский, Горный и др.).
96
DaltonDalton NGLHгетеро********Творог, простокваша, мягкие сыры, полутвердые сыры, рассольные сыры. (Фета, Российский, Витязь , брынзы и т.п.) Закваска с высоким кислотообразованием и средней степенью протеолиза, ароматообразования и газообразования. Наличие термофильных культур ускоряет процесс созревания сыров.
97
Dalton NGLгомо*****Мягкие сыры, рассольные сыры, творог, полутвердые сыры без формирования глазков, Эдам, Чедерр, Камамбер Смешанные культуры со средним кислотообразования и протеолизом и низкой степенью ароматообразования.
98
Dalton Emmentalгетеро*********Полутвердые и твердые сыры с высокой температурой второго нагревания, типа Эмменталь, Проволоне, Советский, Горный Смешанные культуры с высоким кислотообразованием и протеолизом и средней степенью ароматообразования
99
BioproxDI-PROX MTR 1,2,3,4гомо*****способствует развитию вкуса в молодых и зрелых твердых и полутвердых сырах с закрытой текстурой типа Чеддер, Колби, Честер, Ред Лестер, Эдам, Гауда, Манчего
100
DI-PROX MTF 1,2гомо******смешанная закваска для сыра Фета. Быстрое кислотообразование. Способствует формированию более сухой и ломкой Феты, нежели M195/227