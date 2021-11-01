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1
|Сырный Дом (https://cheese-home.com)
Большая сравнительная таблица заквасок
2
|Производитель
|Название
|Тип*
|Газообр.
|Вязкость
|Аромат
|Lc. lactis ssp. lactis
|Lc. cremoris
|Lc. diacetilactis
|Leuconostoc
|L. casei
|Staph. xylosus II
|L. plantarum
|Lс. paracasei ssp. paracasei
|Pc.acidilactici
|St. thermophilus
|Lb. helveticus
|Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus
|Lb. delbrueckii ssp. lactis
|Propionibacterium sh.
|L. rhamnosus
|Описание
3
|м
е
з
о
ф
и
л
ь
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ы
е
|Danisco
|CHOOZIT MА 11, 14, 16, 19
|гомо
|*
|*
|*
|мезофильная закваска для сыров без глазков (Чеддер, Стилтон, Джек, Канталь, Фета и пр.)
4
|CHOOZIT MM 100, 101
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|мезофильная арома-культура со средним газообразованием. Идеальна для сыров с открытой текстурой (Фета, Гауда, Камамбер, Пон-Левек, Колби и пр.)
5
|CHOOZIT BT 01, 02
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|мезофильная арома-культура для производства сметаны, творога, мягких сыров
6
|CHOOZIT PROBAT 222, 322
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|мезофильные культуры для производства творога, а также континентальных полумягких сыров (напр., Хаварти, Тильзитер)
7
|ФГУП «Экспериментальная биофабрика»
|БК-Углич-7
|гомо
|*
|*
|*
|мезофильная закваска для сыров без глазков (Чеддер, Стилтон, Джек, Канталь, Фета и пр.)
8
|БК-Углич-4
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|мезофильная арома-закваска с высоким газообразованием для сыров с глазками
9
|БК-Углич-6
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|мезофильная арома-закваска с высоким газообразованием для сыров с глазками
10
|БК-Углич-МСТ
|гетеро
|**
|*
|*
|*
|*
|рекомендуется применять в любое время года для производства мягких и полумягких сыров с глазками или творога
11
|БК-Углич-7К
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|мезофильная арома-культура со средним газообразованием. Способствует ускорению созревания сыров
12
|БК-Углич-C
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|мезофильная арома-закваска со средним газообразованием, подходит для мягких сыров и творога
13
|Углич-Биоантибут
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|специальная мезофильная арома-закваска с защитными бактериями L. plantarum (защита от горького вкуса, раннего вспучивания, неприятного запаха). Обладает антагонистическим действием на маслянокислые бактерии.
14
|БК-Углич-5А
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|специальная мезофильная арома-закваска с защитными бактериями L. plantarum (защита от горького вкуса, раннего вспучивания, неприятного запаха). Обладает антагонистическим действием на маслянокислые бактерии.
15
|CHR Hansen
|R-704
|гомо
|*
|*
|*
|производство сыров с закрытой текстурой (Чеддер, Колби), добавляет фруктовые нотки во вкусе сыров
16
|Flora Danica
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|самая популярная закваска среди домашних сыроделов: аромаобразующая, со средним газообразованием, подходит для производства большого числа полутвердых и мягких сыров
17
|CHN-22
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|для производства континентальных полутвердых сыров: Гауда, Эдам, Леердаммер, а также мягких сыров: Камамбер, мягкие голубые сыры. Производит меньше газа, чем CHN-11 и Flora Danica
18
|CHN-11/19
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|для производства континентальных полутвердых сыров: Гауда, Эдам, Леердаммер
19
|Tecnolatte
|Mesofili
|гомо
|*
|*
|*
|мезофильная закваска для сыров без глазков (Чеддер, Стилтон, Джек, Канталь, Фета и пр.)
20
|Brie
|гомо
|*
|*
|*
|мезофильная закваска, специально разработанная для изготовления сыра Бри (не включает штаммов плесени)
21
|Caprino stagionato
|гомо
|*
|*
|*
|закваска, разработанная для производства сыра Каприно Закаленный
22
|Feta
|гомо
|*
|*
|*
|смесь мезофильных культур, специально подобранная для производства сыра Фета
23
|Pecorino Stagionato
|гомо
|*
|*
|*
|закваска, разработанная для производства сыра Пекорино Закаленный
24
|Robiola
|гомо
|*
|*
|*
|закваска, разработанная для производства сыра Робиола
25
|Abiasa / Biena
|Mesophile Type II
|гомо
|*
|*
|для сыров Чеддер, Стилтон, Джек, а также Брик, Бри, Камамбер, Фета (в сочетании с арома-культурой)
26
|Mesophile Type III
|гомо
|*
|*
|*
|для сыров Чеддер, Стилтон, Джек, а также Брик, Бри, Камамбер, Фета (в сочетании с арома-культурой)
27
|Mesophile Aroma Type B
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|придает сыру сливочный вкус. Для мягких и полутвердых сыров с глазками, сметаны, масла, козьих сыров
28
|Бакздрав
|HRС 8.1 Культура заквасочная AiBi 30.21 Полутвердые сыры
|гетеро
|**
|**
|**
|*
|*
|*
|*
|для полутвердых сыров с низкой температурой второго нагревания (сыры российской группы). Культура с быстрым кислотообразованием для сыров типа Чеддер. Способствует ускоренному созреванию сыра. Образует сладковатый и пикантный вкус.
29
|Bioprox
|Di-PROX M195/227
|гомо
|*
|*
|*
|мезофильные культуры с быстрым кислотообразованием, идеальны для сыров Кварк, Фромаж Блан, Фета
30
|Di-PROX M179
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|мезофильная закваска, аналог знаменитой Flora Danica. Превосходна для сливочного сыра, масла, мягких сыров (типа Камамбер)
31
|Di-PROX M235
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|мезофильная закваска, аналог знаменитой Flora Danica. Идеальна для свежих мягких сыров, мягкого голубого сыра (типа Рокфор, Горгонзола Дольче), сливочных сыров
32
|Dalton
|Dalton SL
|гомо
|*
|*
|мягкий вкус и высокая активность. Для свежих, мягких и рассольных сыров. Необходимо комбинировать с SD/SC
33
|Dalton SD
|гетеро
|*
|**
|*
|Высокая активность закваски. Газообразование. Необходимо комбинировать с SL/SC
34
|Dalton SC
|гомо
|**
|*
|интенсивный вкус и высокая активность. Необходимо комбинировать с SL/SD
35
|Dalton GL
|гетеро
|**
|**
|*
|*
|Творог, свежий и мягкий сыр, полутвердые сыры, типа Гауда. Мезофильные культуры с высокой степенью кислотообразования и протеолиза.
36
|Dalton GLHF
|гетеро
|**
|**
|*
|*
|*
|Творог, мягкие, рассольные сыры, домашний сыр, полу- твердые сыры, типа Гауда, Эдам, Рокфор, Голандский Мезофильные культуры со средним кислотообразования и протеолизом и высокой степенью ароматообразования и газообразования.
37
|MicroMilk
|MM30
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|мезофильная закваска для производства творога и сыров российской группы: Российский, Сметанковый, Тильзитский
38
|т
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м
о
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и
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ы
е
|Danisco
|CHOOZIT TA 40, 45
|гомо
|**
|*
|*
|термофильные культуры с высокой степенью вязкости, больше подходит для кисломолочных продуктов: йогурт, простокваша, сметана
39
|CHOOZIT TA 50, 52, 54
|гомо
|*
|*
|*
|невязкие термофильные культуры, для полутвердых и мягких сыров с высокой температурой второго нагревания
40
|CHOOZIT TA 60, 62
|гомо
|*
|*
|*
|быстросквашивающие термофильные культуры для твердых сыров с высокой температурой второго нагревания, а также с подплавлением сырной массы (например, Эмменталь)
41
|CHOOZIT SU CASU
|гомо
|*
|**
|*
|*
|*
|для сыров с высокой температурой второго нагревания, специальная закваска для итальянских твердых сыров. Официально одобрена для производства сыра Пекорино Сардо.
42
|CHOOZIT TM 80, 81
|гомо
|*
|**
|*
|*
|невязкие термофильные культуры, для сыров с высокой температурой второго нагревания, специально разработана для итальянских вытяжных сыров (Моцарелла, Качокавалло, Проволоне, Сулугуни)
43
|ФГУП «Экспериментальная биофабрика»
|БК-Углич-ТВ
|гомо
|**
|*
|*
|вязкие термофильные культуры, для производства кисломолочных продуктов
44
|БК-Углич-ТНВ
|гомо
|*
|*
|*
|невязкие термофильные культуры, для сыров с высокой температурой второго нагревания
45
|БК-Углич-СТБ
|гомо
|*
|**
|*
|*
|для сыров с высокой температурой второго нагревания: подходит для итальянских вытяжных, полутвердых и мягких сыров
46
|CHR Hansen
|DVS ST
|гомо
|*
|*
|*
|универсальная закваска для сыров с высокой температурой второго нагревания
47
|Abiasa / Biena
|Termophilic Aroma Type B
|гомо
|*
|**
|*
|*
|для производства сыров с высокой температурой второго нагревания итальянского типа (Паста Филата, мягкие и полутвердые)
48
|Termophilic Aroma Type С
|гомо
|*
|**
|*
|*
|для производства сыров с высокой температурой второго нагревания швейцарского типа (Эмменталь, Грюйер, Альпин, Тет-де-Муан) и твердых итальянских сыров
49
|Tecnolatte
|Caciocavallo
|гомо
|*
|**
|*
|*
|термофильная закваска, специально разработанная для производства сыров Качокавалло, Проволоне
50
|Caciotta
|гомо
|*
|*
|*
|термофильные невязкие культуры, специально подобранные для изготовления сыра Качотта
51
|Canestrato
|гомо
|*
|**
|*
|*
|термофильная закваска, разработанная для производства сыра Канестрато
52
|Caprino fresco
|гомо
|*
|*
|*
|закваска, разработанная для производства сыра Каприно Фреско (Молодой Каприно)
53
|Сrescenza
|гомо
|*
|*
|*
|закваска, разработанная для изготовления сыра Крещенца
54
|Emmenthal
|гомо
|*
|*
|*
|*
|смесь термофильных культур, разработанная для изготовления швейцарского сыра Эмменталь. Не забудьте добавить также пропионовые бактерии
55
|Fontal
|гомо
|*
|*
|*
|*
|закваска, специально разработанная для производства сыров Фонтина, Фонталь
56
|Formaggella
|гомо
|*
|*
|*
|термофильная моновидовая закваска, разработанная для производства сыра Формаджела
57
|Gorgonzola
|гомо
|*
|**
|*
|*
|смесь термофильных культур, разработанная для изготовления сыров Горгонзола Дольче и Горгонзола Пиканта
58
|Gruviera
|гомо
|*
|**
|*
|*
|смесь термофильных культур, разработанная для изготовления швейцарского сыра Грюйер. Не забудьте добавить также пропионовые бактерии
59
|Grana
|гомо
|*
|**
|?
|?
|закваска, разработанная для производства сыров Пармезан/Грана. Производитель не озвучивает точный состав данной закваски
60
|Italico
|гомо
|*
|**
|*
|термофильная моновидовая закваска, разработанная для производства сыров Италико и Бэль Паэзе
61
|Latteria
|гомо
|*
|*
|*
|*
|термофильная закваска, разработанная для производства итальянских мягких и полутвердых сыров
62
|Mozzarella
|гомо
|*
|*
|*
|закваска, специально разработанная для производства сыра Моцарелла
63
|Pasta Filata
|гомо
|*
|*
|*
|термофильная закваска, разработанная для производства итальянских вытяжных сыров (Паста Филата)
64
|Pecorino Fresco
|гомо
|*
|*
|*
|*
|смесь термофильных культур, разработанная для производства сыра Пекорино Фреско
65
|Quartirolo
|гомо
|*
|*
|*
|*
|закваска, специально разработанная для производства сыра Квартироло
66
|Stracchino
|гомо
|*
|**
|*
|закваска, специально разработанная для производства сыров Страккино, Страккината, Крещенца
67
|Scamorza
|гомо
|*
|*
|*
|моновидовая термофильная закваска для изготовления сыра Скаморца
68
|Taleggio
|гомо
|*
|**
|*
|*
|закваска, специально разработанная для производства сыра Таледжио
69
|Бакздрав
|AiBi 22.02 Сыры Pasta Filata
|гомо
|**
|**
|*
|*
|термофильная культура для приготовления вытяжных сыров с чеддеризацией типа Pasta Filata (моцарелла, буррата, скаморца, сулугуни, качокавалло, проволоне, чечил, тенили, руло и др.)
70
|AiBi 22.12 Мягкие и рассольные сыры
|гомо
|**
|*
|*
|невязкие термофильные культуры для мягких сыров с высокой температурой второго нагревания (моцарелла, брынза, сулугуни, проволоне, др.)
71
|Dalton
|Dalton ST
|гомо
|*
|*
|*
|Свежие сыры, моцарелла, простокваша, мягкие и твердые сыры. Данная культура обладает высоким уровнем кислотообразования. Применяется для ускорения сквашивания продукта
72
|Dalton SP
|гомо
|*
|*
|*
|Свежие сыры, моцарелла, простокваша, мягкие и твердые сыры. Данная культура обладает низким уровнем кислотообразования.
73
|Bioprox
|DI-PROX TPC1,2
|гомо
|*
|**
|*
|*
|закваска для сыров с высокой температурой втогоро нагревания, позиционируется для сыров в альпийском стиле (Фонтина, Грюйер, Раклет, Альпин), а также для вытяжных сыров, Моцареллы и пицца-сыра
74
|DI-PROX TY947
|гомо
|**
|**
|*
|*
|специализированная закваска с болгарской палочкой для вытяжных сыров (Моцарелла, Проволоне, Качокавалло, Сулугуни), а также для приготовления йогурта
75
|MicroMilk
|TT1, TTA
|гомо
|*
|*
|*
|для сыров с высокой температурой второго нагревания
76
|с
м
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ш
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н
н
ы
е
|Danisco
|CHOOZIT MA 4001, 4002
|гетеро
|*
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска, которая подходит для производства очень широкого спектра сыров: Бри, Фета, Чеддер, Томм, Джек, Альпин
77
|CHOOZIT RM 32, 34
|гетеро
|*
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска
78
|CHOOZIT RA 21, 22, 24, 26
|гомо
|*
|*
|*
|*
|*
|Специально разработанная закваска для английских сыров: Чеддер, Стилтон, Дерби, Дабл Глостер, Шропшир, Чешир, Кайрфилли. Быстрое кислотообразование для формирования уникального вкуса выдержанного Чеддера премиум-класса
79
|CHOOZIT RAF 71,73
|гомо
|*
|*
|*
|*
|*
|Культура с очень быстрым кислотообразованием для сыров типа Чеддер. Способствует ускоренному созреванию сыра. Образует сладковатый и пикантный вкус.
80
|CHOOZIT RA 801, 803, 820, 830
|гомо
|*
|*
|*
|*
|Культура с очень быстрым кислотообразованием для сыров типа Чеддер.
81
|CHOOZIT MRF 900
|гомо
|*
|*
|*
|*
|*
|Культура с очень быстрым кислотообразованием для сыров типа Чеддер. Способствует ускоренному созреванию сыра. Улучшает вкус сыра
82
|CHOOZIT MT1 (Фета)
|гомо
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|Специальная закваска для производства рассольных сыров (Фета, Брынза, Халлуми)
83
|CHOOZIT A-B (Фета)
|гомо
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|*
|Специальная закваска для производства рассольных сыров (Фета, Брынза, Халлуми)
84
|CHOOZIT ALP
|гомо
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|*
|смешанная закваска для производства полутвердых и твердых сыров швейцарского типа c закрытой текстурой (Грюйер, Тет-де-Муан)
85
|CHOOZIT ALP D
|гетеро
|*
|*
|***
|*
|*
|*
|*
|*
|*
|смешанная закваска для производства полутвердых и твердых сыров швейцарского типа с открытой текстурой (Эмменталь, Альпин, Раклет)
86
|CHOOZIT KAZU
|гетеро
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|специальная фермерская закваска для голландских, альпийских и скандинавских сыров, высокое арома- и газообразование
87
|CHOOZIT MY 800
|гомо
|*
|**
|*
|*
|*
|специальная низкотемпературная термофильная закваска для савойских сыров: Реблошон, Томм, Сен Нектер
88
|ФГУП «Экспериментальная биофабрика»
|БК-Углич-СТ
|гетеро
|*
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска для приготовления твердых, полутвердых, мягких и рассольных сыров с открытой текстурой, а также творога
89
|БК-Углич-7Т
|гомо
|*
|*
|*
|*
|*
|смешанная мезофильно-термофильная закваска для сыров с закрытой текстурой
90
|БК-Углич-4Т
|гетеро
|*
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|*
|смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска с сильным газообразованием
91
|БК-Углич-Биоантибут-ТП
|гетеро
|*
|*
|***
|*
|*
|*
|*
|*
|*
|смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска. Обладает антагонистическим действием на маслянокислые бактерии.
92
|БК-Углич-МСТт
|гетеро
|*
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска
93
|CHR Hansen
|RSF
|гомо
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|смешанная закваска для сыров типа Чеддер, с закрытой текстурой, образует фруктово-ореховый вкус
94
|RST
|гомо
|*
|*
|*
|*
|*
|смешанная закваска для сыров типа Чеддер, с закрытой текстурой
95
|Бакздрав
|AiBi 31.12 Твердые сыры
|гетеро
|**
|*
|*
|*
|*
|для твердых сыров с высокой температурой второго нагревания (Швейцарский, Советский, Эмментальский, Московский, Алтайский, Кубанский, Бийский, Горный и др.).
96
|Dalton
|Dalton NGLH
|гетеро
|*
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|Творог, простокваша, мягкие сыры, полутвердые сыры, рассольные сыры. (Фета, Российский, Витязь , брынзы и т.п.) Закваска с высоким кислотообразованием и средней степенью протеолиза, ароматообразования и газообразования. Наличие термофильных культур ускоряет процесс созревания сыров.
97
|Dalton NGL
|гомо
|*
|*
|*
|*
|*
|Мягкие сыры, рассольные сыры, творог, полутвердые сыры без формирования глазков, Эдам, Чедерр, Камамбер Смешанные культуры со средним кислотообразования и протеолизом и низкой степенью ароматообразования.
98
|Dalton Emmental
|гетеро
|*
|*
|**
|*
|*
|*
|*
|*
|Полутвердые и твердые сыры с высокой температурой второго нагревания, типа Эмменталь, Проволоне, Советский, Горный Смешанные культуры с высоким кислотообразованием и протеолизом и средней степенью ароматообразования
99
|Bioprox
|DI-PROX MTR 1,2,3,4
|гомо
|*
|**
|*
|*
|способствует развитию вкуса в молодых и зрелых твердых и полутвердых сырах с закрытой текстурой типа Чеддер, Колби, Честер, Ред Лестер, Эдам, Гауда, Манчего
100
|DI-PROX MTF 1,2
|гомо
|*
|**
|*
|*
|*
|смешанная закваска для сыра Фета. Быстрое кислотообразование. Способствует формированию более сухой и ломкой Феты, нежели M195/227