A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z AA AB AC AD AE AF AG 1 Сырный Дом (https://cheese-home.com)

Большая сравнительная таблица заквасок 2 Производитель Название Тип* Газообр. Вязкость Аромат Lc. lactis ssp. lactis Lc. cremoris Lc. diacetilactis Leuconostoc L. casei Staph. xylosus II L. plantarum Lс. paracasei ssp. paracasei Pc.acidilactici St. thermophilus Lb. helveticus Lb. delbrueckii ssp. bulgaricus Lb. delbrueckii ssp. lactis Propionibacterium sh. L. rhamnosus Описание 3 м

е

з

о

ф

и

л

ь

н

ы

е Danisco CHOOZIT MА 11, 14, 16, 19 гомо * * * мезофильная закваска для сыров без глазков (Чеддер, Стилтон, Джек, Канталь, Фета и пр.) 4 CHOOZIT MM 100, 101 гетеро * ** * * * мезофильная арома-культура со средним газообразованием. Идеальна для сыров с открытой текстурой (Фета, Гауда, Камамбер, Пон-Левек, Колби и пр.) 5 CHOOZIT BT 01, 02 гетеро * ** * * * мезофильная арома-культура для производства сметаны, творога, мягких сыров 6 CHOOZIT PROBAT 222, 322 гетеро * ** * * * * мезофильные культуры для производства творога, а также континентальных полумягких сыров (напр., Хаварти, Тильзитер) 7 ФГУП «Экспериментальная биофабрика» БК-Углич-7 гомо * * * мезофильная закваска для сыров без глазков (Чеддер, Стилтон, Джек, Канталь, Фета и пр.) 8 БК-Углич-4 гетеро * ** * * * * мезофильная арома-закваска с высоким газообразованием для сыров с глазками 9 БК-Углич-6 гетеро * ** * * * * мезофильная арома-закваска с высоким газообразованием для сыров с глазками 10 БК-Углич-МСТ гетеро ** * * * * рекомендуется применять в любое время года для производства мягких и полумягких сыров с глазками или творога 11 БК-Углич-7К гетеро * ** * * * * мезофильная арома-культура со средним газообразованием. Способствует ускорению созревания сыров 12 БК-Углич-C гетеро * ** * * * мезофильная арома-закваска со средним газообразованием, подходит для мягких сыров и творога 13 Углич-Биоантибут гетеро * ** * * * * специальная мезофильная арома-закваска с защитными бактериями L. plantarum (защита от горького вкуса, раннего вспучивания, неприятного запаха). Обладает антагонистическим действием на маслянокислые бактерии. 14 БК-Углич-5А гетеро * ** * * * * специальная мезофильная арома-закваска с защитными бактериями L. plantarum (защита от горького вкуса, раннего вспучивания, неприятного запаха). Обладает антагонистическим действием на маслянокислые бактерии. 15 CHR Hansen R-704 гомо * * * производство сыров с закрытой текстурой (Чеддер, Колби), добавляет фруктовые нотки во вкусе сыров 16 Flora Danica гетеро * ** * * * * самая популярная закваска среди домашних сыроделов: аромаобразующая, со средним газообразованием, подходит для производства большого числа полутвердых и мягких сыров 17 CHN-22 гетеро * ** * * * * для производства континентальных полутвердых сыров: Гауда, Эдам, Леердаммер, а также мягких сыров: Камамбер, мягкие голубые сыры. Производит меньше газа, чем CHN-11 и Flora Danica 18 CHN-11/19 гетеро * ** * * * * для производства континентальных полутвердых сыров: Гауда, Эдам, Леердаммер 19 Tecnolatte

Mesofili гомо * * * мезофильная закваска для сыров без глазков (Чеддер, Стилтон, Джек, Канталь, Фета и пр.) 20 Brie гомо * * * мезофильная закваска, специально разработанная для изготовления сыра Бри (не включает штаммов плесени) 21 Caprino stagionato гомо * * * закваска, разработанная для производства сыра Каприно Закаленный 22 Feta гомо * * * смесь мезофильных культур, специально подобранная для производства сыра Фета 23 Pecorino Stagionato гомо * * * закваска, разработанная для производства сыра Пекорино Закаленный 24 Robiola гомо * * * закваска, разработанная для производства сыра Робиола 25 Abiasa / Biena Mesophile Type II гомо * * для сыров Чеддер, Стилтон, Джек, а также Брик, Бри, Камамбер, Фета (в сочетании с арома-культурой) 26 Mesophile Type III гомо * * * для сыров Чеддер, Стилтон, Джек, а также Брик, Бри, Камамбер, Фета (в сочетании с арома-культурой) 27 Mesophile Aroma Type B гетеро * ** * * * * придает сыру сливочный вкус. Для мягких и полутвердых сыров с глазками, сметаны, масла, козьих сыров 28 Бакздрав HRС 8.1 Культура заквасочная AiBi 30.21 Полутвердые сыры гетеро ** ** ** * * * * для полутвердых сыров с низкой температурой второго нагревания (сыры российской группы). Культура с быстрым кислотообразованием для сыров типа Чеддер. Способствует ускоренному созреванию сыра. Образует сладковатый и пикантный вкус. 29 Bioprox Di-PROX M195/227 гомо * * * мезофильные культуры с быстрым кислотообразованием, идеальны для сыров Кварк, Фромаж Блан, Фета 30 Di-PROX M179 гетеро * ** * * * мезофильная закваска, аналог знаменитой Flora Danica. Превосходна для сливочного сыра, масла, мягких сыров (типа Камамбер) 31 Di-PROX M235 гетеро * ** * * * * мезофильная закваска, аналог знаменитой Flora Danica. Идеальна для свежих мягких сыров, мягкого голубого сыра (типа Рокфор, Горгонзола Дольче), сливочных сыров 32 Dalton Dalton SL гомо * * мягкий вкус и высокая активность. Для свежих, мягких и рассольных сыров. Необходимо комбинировать с SD/SC 33 Dalton SD гетеро * ** * Высокая активность закваски. Газообразование. Необходимо комбинировать с SL/SC 34 Dalton SC гомо ** * интенсивный вкус и высокая активность. Необходимо комбинировать с SL/SD 35 Dalton GL гетеро ** ** * * Творог, свежий и мягкий сыр, полутвердые сыры, типа Гауда. Мезофильные культуры с высокой степенью кислотообразования и протеолиза. 36 Dalton GLHF гетеро ** ** * * * Творог, мягкие, рассольные сыры, домашний сыр, полу- твердые сыры, типа Гауда, Эдам, Рокфор, Голандский Мезофильные культуры со средним кислотообразования и протеолизом и высокой степенью ароматообразования и газообразования. 37 MicroMilk MM30 гетеро * ** * * * мезофильная закваска для производства творога и сыров российской группы: Российский, Сметанковый, Тильзитский 38 т

е

р

м

о

ф

и

л

ь

н

ы

е Danisco CHOOZIT TA 40, 45 гомо ** * * термофильные культуры с высокой степенью вязкости, больше подходит для кисломолочных продуктов: йогурт, простокваша, сметана 39 CHOOZIT TA 50, 52, 54 гомо * * * невязкие термофильные культуры, для полутвердых и мягких сыров с высокой температурой второго нагревания 40 CHOOZIT TA 60, 62 гомо * * * быстросквашивающие термофильные культуры для твердых сыров с высокой температурой второго нагревания, а также с подплавлением сырной массы (например, Эмменталь) 41 CHOOZIT SU CASU гомо * ** * * * для сыров с высокой температурой второго нагревания, специальная закваска для итальянских твердых сыров. Официально одобрена для производства сыра Пекорино Сардо. 42 CHOOZIT TM 80, 81 гомо * ** * * невязкие термофильные культуры, для сыров с высокой температурой второго нагревания, специально разработана для итальянских вытяжных сыров (Моцарелла, Качокавалло, Проволоне, Сулугуни) 43 ФГУП «Экспериментальная биофабрика» БК-Углич-ТВ гомо ** * * вязкие термофильные культуры, для производства кисломолочных продуктов 44 БК-Углич-ТНВ гомо * * * невязкие термофильные культуры, для сыров с высокой температурой второго нагревания 45 БК-Углич-СТБ гомо * ** * * для сыров с высокой температурой второго нагревания: подходит для итальянских вытяжных, полутвердых и мягких сыров 46 CHR Hansen DVS ST гомо * * * универсальная закваска для сыров с высокой температурой второго нагревания 47 Abiasa / Biena Termophilic Aroma Type B гомо * ** * * для производства сыров с высокой температурой второго нагревания итальянского типа (Паста Филата, мягкие и полутвердые) 48 Termophilic Aroma Type С гомо * ** * * для производства сыров с высокой температурой второго нагревания швейцарского типа (Эмменталь, Грюйер, Альпин, Тет-де-Муан) и твердых итальянских сыров 49 Tecnolatte Caciocavallo гомо * ** * * термофильная закваска, специально разработанная для производства сыров Качокавалло, Проволоне 50 Caciotta гомо * * * термофильные невязкие культуры, специально подобранные для изготовления сыра Качотта 51 Canestrato гомо * ** * * термофильная закваска, разработанная для производства сыра Канестрато 52 Caprino fresco гомо * * * закваска, разработанная для производства сыра Каприно Фреско (Молодой Каприно) 53 Сrescenza гомо * * * закваска, разработанная для изготовления сыра Крещенца 54 Emmenthal гомо * * * * смесь термофильных культур, разработанная для изготовления швейцарского сыра Эмменталь. Не забудьте добавить также пропионовые бактерии 55 Fontal гомо * * * * закваска, специально разработанная для производства сыров Фонтина, Фонталь 56 Formaggella гомо * * * термофильная моновидовая закваска, разработанная для производства сыра Формаджела 57 Gorgonzola гомо * ** * * смесь термофильных культур, разработанная для изготовления сыров Горгонзола Дольче и Горгонзола Пиканта 58 Gruviera гомо * ** * * смесь термофильных культур, разработанная для изготовления швейцарского сыра Грюйер. Не забудьте добавить также пропионовые бактерии 59 Grana гомо * ** ? ? закваска, разработанная для производства сыров Пармезан/Грана. Производитель не озвучивает точный состав данной закваски 60 Italico гомо * ** * термофильная моновидовая закваска, разработанная для производства сыров Италико и Бэль Паэзе 61 Latteria гомо * * * * термофильная закваска, разработанная для производства итальянских мягких и полутвердых сыров 62 Mozzarella гомо * * * закваска, специально разработанная для производства сыра Моцарелла 63 Pasta Filata гомо * * * термофильная закваска, разработанная для производства итальянских вытяжных сыров (Паста Филата) 64 Pecorino Fresco гомо * * * * смесь термофильных культур, разработанная для производства сыра Пекорино Фреско 65 Quartirolo гомо * * * * закваска, специально разработанная для производства сыра Квартироло 66 Stracchino гомо * ** * закваска, специально разработанная для производства сыров Страккино, Страккината, Крещенца 67 Scamorza гомо * * * моновидовая термофильная закваска для изготовления сыра Скаморца 68 Taleggio гомо * ** * * закваска, специально разработанная для производства сыра Таледжио 69 Бакздрав AiBi 22.02 Сыры Pasta Filata гомо ** ** * * термофильная культура для приготовления вытяжных сыров с чеддеризацией типа Pasta Filata (моцарелла, буррата, скаморца, сулугуни, качокавалло, проволоне, чечил, тенили, руло и др.) 70 AiBi 22.12 Мягкие и рассольные сыры гомо ** * * невязкие термофильные культуры для мягких сыров с высокой температурой второго нагревания (моцарелла, брынза, сулугуни, проволоне, др.) 71 Dalton Dalton ST гомо * * * Свежие сыры, моцарелла, простокваша, мягкие и твердые сыры. Данная культура обладает высоким уровнем кислотообразования. Применяется для ускорения сквашивания продукта 72 Dalton SP гомо * * * Свежие сыры, моцарелла, простокваша, мягкие и твердые сыры. Данная культура обладает низким уровнем кислотообразования. 73 Bioprox DI-PROX TPC1,2 гомо * ** * * закваска для сыров с высокой температурой втогоро нагревания, позиционируется для сыров в альпийском стиле (Фонтина, Грюйер, Раклет, Альпин), а также для вытяжных сыров, Моцареллы и пицца-сыра 74 DI-PROX TY947 гомо ** ** * * специализированная закваска с болгарской палочкой для вытяжных сыров (Моцарелла, Проволоне, Качокавалло, Сулугуни), а также для приготовления йогурта 75 MicroMilk TT1, TTA гомо * * * для сыров с высокой температурой второго нагревания 76 с

м

е

ш

а

н

н

ы

е

Danisco CHOOZIT MA 4001, 4002 гетеро * * ** * * * * смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска, которая подходит для производства очень широкого спектра сыров: Бри, Фета, Чеддер, Томм, Джек, Альпин 77 CHOOZIT RM 32, 34 гетеро * * ** * * * * смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска 78 CHOOZIT RA 21, 22, 24, 26 гомо * * * * * Специально разработанная закваска для английских сыров: Чеддер, Стилтон, Дерби, Дабл Глостер, Шропшир, Чешир, Кайрфилли. Быстрое кислотообразование для формирования уникального вкуса выдержанного Чеддера премиум-класса 79 CHOOZIT RAF 71,73 гомо * * * * * Культура с очень быстрым кислотообразованием для сыров типа Чеддер. Способствует ускоренному созреванию сыра. Образует сладковатый и пикантный вкус. 80 CHOOZIT RA 801, 803, 820, 830 гомо * * * * Культура с очень быстрым кислотообразованием для сыров типа Чеддер. 81 CHOOZIT MRF 900 гомо * * * * * Культура с очень быстрым кислотообразованием для сыров типа Чеддер. Способствует ускоренному созреванию сыра. Улучшает вкус сыра 82 CHOOZIT MT1 (Фета) гомо * ** * * * * Специальная закваска для производства рассольных сыров (Фета, Брынза, Халлуми) 83 CHOOZIT A-B (Фета) гомо * ** * * * * * Специальная закваска для производства рассольных сыров (Фета, Брынза, Халлуми) 84 CHOOZIT ALP гомо * ** * * * * * смешанная закваска для производства полутвердых и твердых сыров швейцарского типа c закрытой текстурой (Грюйер, Тет-де-Муан) 85 CHOOZIT ALP D гетеро * * *** * * * * * * смешанная закваска для производства полутвердых и твердых сыров швейцарского типа с открытой текстурой (Эмменталь, Альпин, Раклет) 86 CHOOZIT KAZU гетеро * ** * * * * специальная фермерская закваска для голландских, альпийских и скандинавских сыров, высокое арома- и газообразование 87 CHOOZIT MY 800 гомо * ** * * * специальная низкотемпературная термофильная закваска для савойских сыров: Реблошон, Томм, Сен Нектер 88 ФГУП «Экспериментальная биофабрика» БК-Углич-СТ гетеро * * ** * * * * смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска для приготовления твердых, полутвердых, мягких и рассольных сыров с открытой текстурой, а также творога 89 БК-Углич-7Т гомо * * * * * смешанная мезофильно-термофильная закваска для сыров с закрытой текстурой 90 БК-Углич-4Т гетеро * * ** * * * * * смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска с сильным газообразованием 91 БК-Углич-Биоантибут-ТП гетеро * * *** * * * * * * смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска. Обладает антагонистическим действием на маслянокислые бактерии. 92 БК-Углич-МСТт гетеро * * ** * * * * смешанная мезофильно-термофильная арома- и газообразующая закваска 93 CHR Hansen RSF гомо * ** * * * * смешанная закваска для сыров типа Чеддер, с закрытой текстурой, образует фруктово-ореховый вкус 94 RST гомо * * * * * смешанная закваска для сыров типа Чеддер, с закрытой текстурой 95 Бакздрав AiBi 31.12 Твердые сыры гетеро ** * * * * для твердых сыров с высокой температурой второго нагревания (Швейцарский, Советский, Эмментальский, Московский, Алтайский, Кубанский, Бийский, Горный и др.). 96 Dalton Dalton NGLH гетеро * * ** * * * * Творог, простокваша, мягкие сыры, полутвердые сыры, рассольные сыры. (Фета, Российский, Витязь , брынзы и т.п.) Закваска с высоким кислотообразованием и средней степенью протеолиза, ароматообразования и газообразования. Наличие термофильных культур ускоряет процесс созревания сыров. 97 Dalton NGL гомо * * * * * Мягкие сыры, рассольные сыры, творог, полутвердые сыры без формирования глазков, Эдам, Чедерр, Камамбер Смешанные культуры со средним кислотообразования и протеолизом и низкой степенью ароматообразования. 98 Dalton Emmental гетеро * * ** * * * * * Полутвердые и твердые сыры с высокой температурой второго нагревания, типа Эмменталь, Проволоне, Советский, Горный Смешанные культуры с высоким кислотообразованием и протеолизом и средней степенью ароматообразования 99 Bioprox DI-PROX MTR 1,2,3,4 гомо * ** * * способствует развитию вкуса в молодых и зрелых твердых и полутвердых сырах с закрытой текстурой типа Чеддер, Колби, Честер, Ред Лестер, Эдам, Гауда, Манчего 100 DI-PROX MTF 1,2 гомо * ** * * * смешанная закваска для сыра Фета. Быстрое кислотообразование. Способствует формированию более сухой и ломкой Феты, нежели M195/227

Quotes are not sourced from all markets and may be delayed up to 20 minutes. Information is provided 'as is' and solely for informational purposes, not for trading purposes or advice.Disclaimer Основные культуры Плесени и дрожжи

A browser error has occurred.

Please press Ctrl-F5 to refresh the page and try again.

A browser error has occurred.

Please hold the Shift key and click the Refresh button to try again.