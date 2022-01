A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 SEO Technique Tips & Tricks avec Aymeric Bouillat Google Sheets, bien plus qu'un tableur Excel 2 Pour avoir encore d'autres tips et astuces,

ça se passe par là ;-) : https://twitter.com/aymerictwit



@aymerictwit

Merci Fred pour l'invitation dans le Trikaya Live!

Sur Youtube

https://www.twitch.tv/doe urf 3 Lien de la video pour la démo et + encore : https://www.youtube.com/watch?v=GZN_wzgN19Y 4 5 6 SOMMAIRE GOOGLE SHEETS Onglets concernés Code couleur 7 0/ Sommaire INTRO 8 1/ Des fonctions bien pratiques dans Google Sheets Onglets : HTML TABLEAU, XPATH, Titres à traduire, Mini crawl rapide En vert : onglet avec fonctions Google Sheets 9 2/ Un language de scripts (Google App Script) Onglets : Editeur Google Apps Script, Suivi HTTP Statut, Envoi d'emails En bleu : utilisation du language Apps Script 10 3/ Des addons et scripts prêts à l'emploi ! Onglet : TOOLS En jaune : outils utiles 11 12 Je completerais l'onglet TOOLS avec d'autres ressources utiles au SEO au fil du temps ! 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

