Saison de conférences

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 Quelle conférence Ville Pays Quand Durée Gamme tarifaire (€) Date limite pour proposer une session Lien/infos CFP 2 Agile Tour Bordeaux Bordeaux France octobre ? 2 jours 0,00 € 14/09/2020 http://agiletourbordeaux.fr/ 3 AgiLeMans Le Mans France 6 février 1 journée 0,00 € https://agilemans.org/ 4 LeanAgileUS Ft Lauderdale États-Unis Fev ? 3 jours 01/10/2018 https://www.papercall.io/laus19 5 Frug'agile En ligne 8 février au 12 février 0,00 € https://www.frugagile.org/ 6 Printemps Agile Caen France mars ? 1 journée 25,00 € http://www.club-agile-caen.fr/ 7 DevConf Johannesburg Afrique du Sud Mars ? 3 jours 31/08/2018 https://www.papercall.io/devconf2019 8 Neos Conference Dresde Allemagne Mai ? 2 jours 31/10/2018 https://www.papercall.io/neoscon-2019 9 MixIT Lyon France avril ? 2 jours 50€ (tirage au sort ?) 20/01/2019 https://mixitconf.org/en/ 10 Agile Lyon Lyon France 04/06/2021 1 journée non défini 14/03/2021 https://sessionize.com/agile-lyon-2021/ 11 Agile france Paris France juin ? 2 jours 100 € - 350 € 31/03/2019 http://cfp.conf.agile-france.org/ 12 Journée Agile Liège Belgique Juin ? 1 journée 60€ - 110€ 31/03/2019 http://www.journeeagile.be - https://www.papercall.io/journee-agile-2019

13 Agile Vendée la roche sur yon France Juin ? 1 journée 30,00 € 14 Agile Laval Laval France juin ? 1 journée 0,00 € 17/05/2020 http://www.agilelaval.org/ 15 Agile en Seine Paris France Septembre ? 2 jours 31/05/2019 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWijHY4x9YOrnqJ3HPagtUkciNOJM65vjtxxuiOCzO_jM-_g/viewform 16 Agi'Lille Lille France juin ? 2 jours 40 - 70 € 31/08/2019 https://sessionize.com/agile-tour-lille-2019 17 Agile Tour Toulouse Toulouse France Octobre ? 2 jours 80,00 € 10/09/2019 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTcF4Xfb6ybDaLUw6OzaYgy0N6WNjqH-nMQFfmrSEVCAUEnw/viewform 18 Agile Tour Nantes Nantes France Octobre ? 2 jours 25-35 22/09/2019 agilenantes.org 19 Agile Tour Aix-Marseille Gardanne France Décembre ? 1 journée 0,00 € 10/09/2019 http://atmrs.esprit-agile.com/ 20 Agile Tour Rennes Rennes France Novembre ? 2 jours 30€ - 50€ 29/09/2019 https://agiletour.agilerennes.org/ 21 Agile Tours http://at2018.agiletour.org/SpeakersSubmissions.html 22 Agile Tour Montpellier Montpellier France Début octobre ? 1 journée 23 Agile Tour Paris Paris France 24 Agile Tour Strasbourg Strasbourg France 25 Agile Grenoble Grenoble France 24-26 novembre 2021 3 jours 50,00 € début été 2021 ? http://agile-grenoble.org/ 26 Flowcon Paris France 2 et 3 Novembre ? 2 jours C'est du flux sans date de fin

27 Journée Agile Belgique Louvain-La-Neuve Belgique mai ? 1 journée 75€-160€ 30/03/2020 http://journeeagile.be 28 Agile Niort Niort France 29 janvier 1 journée 0,00 € http://agileniort.fr 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

Conf 2021 Conf 2020 Conf 2019 Conf 2018 Configuration

