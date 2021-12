A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z 1 https://ideputat.er.ru/



1️⃣Единая Россия:

Обращение:

https://wp.er.ru/login/?next=/

Почта московского отделения: Op@moscow.er.ru

2️⃣КПРФ:

https://www.kprf.social/feedback

Почта: zyuganov@kprf.ru

3️⃣ СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ

https://spravedlivo.ru/reception

Приемная Сергея Миронова

http://mironov.ru/internet-reception/

4️⃣ЛДПР:

https://ldpr.ru/contacts_LDPR

Почта: info@ldpr.ru

5️⃣ НОВЫЕ ЛЮДИ:

E-mail: info@newpeople.pro



https://xn--80aeoeum.xn--p1acf/ https://азимов.рус/ г. Киров, Кировская область ул. Дерендяева, д. 23, кабинет 206 С 9.00 до 18.00

+7 (8332) 41-39-00

8(8332) 38-10-85

+7 922 934 38 38 Azimov.duma.gov@yandex.ru 11 6 Аиткулова Эльвира Ринатовна ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72483/ https://www.instagram.com/aitkulova_elvira/ https://vk.com/elviraaitkulova https://www.facebook.com/ElviraAitkulova19

aitkulova@mail.ru nizaeva.u@bashkortostan.ru https://аиткулова.рф/ 450008, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Заки Валиди, д. 46, кабинет 402 пн-пт 9-18 (обед 13-14) 8 (347) 218 30 03



https://deputat.bashkortostan.ru/deputies/22937/

12 7 Аксаков Анатолий Геннадьевич СР голосовал против https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/201/ https://www.instagram.com/agaksakov/ https://vk.com/aksakov_gosduma https://www.facebook.com/aksakov.ru/ https://twitter.com/a_aksakov https://aksakov.ru/?fbclid=IwAR19ZcO6KgM5ryll0kqLL_QmQouZe30PvANHeD-HrhjUmXMmsod0V7LdHQA 13 8 Аксёненко Александр Сергеевич СР голосовал против http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73764/ https://www.instagram.com/as_aksenenko/ https://vk.com/as.aksenenko https://www.facebook.com/aksakov.ru/ https://twitter.com/a_aksakov 14 9 Алексеенко Николай Николаевич ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/71424/ https://www.instagram.com/nik.alekseenko/ https://vk.com/nikolaialekseenko https://www.facebook.com/alekseenkonn https://alekseenko.ru/ 15 10 Алехин Андрей Анатольевич КПРФ голосовал против http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72310/ https://vk.com/id140235996 https://ok.ru/profile/185122978323 16 11 Алимова Ольга Николаевна КПРФ голосовал против https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/134/ https://www.instagram.com/alimova64/ https://vk.com/alimova_olga https://www.facebook.com/alimovakprf https://twitter.com/Olga_Alimova 17 12 Алтухов Сергей Викторович ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/71764/ https://www.instagram.com/sergey_altukhov/ t.me/sergey_altukhov 353900, г. Новороссийск, ул. Новороссийской Республики, д. 21 «а», каб. 9, 8 (938) 428-94-60 18 13 Альшевских Андрей Геннадьевич ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/234/ https://www.instagram.com/alshevskix/ https://vk.com/alshevskix https://www.facebook.com/alshevskix http://alshevskix.livejournal.com https://twitter.com/Alshevskix Адрес приемной

Екатеринбург, пр. Ленина, 7, 1 этаж

Часы работы приемной

По будням с 10 до 18 часов.

Контактные телефоны

(343) 378-03-00

Электронная почта

alshevskix@gmail.com 19 14 Амельченкова Ольга Николаевна ЕР пропустил голосование http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73765/ https://www.instagram.com/olga_amelchenkova/ https://vk.com/olga_amelchenkova https://ok.ru/olga.amelchenkova https://olga-amelchenkova.ru/ 20 15 Аммосов Петр Револьдович КПРФ голосовал против http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72637/ https://www.instagram.com/p_ammosov/ https://vk.com/id306860718 Телефон: +79142738393

apr-2006@mail.ru

21 16 Ананских Игорь Александрович СР голосовал против https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/476/ https://vk.com/id171690265 https://www.facebook.com/iananskih 22 17 Аникеев Андрей Анатольевич ЕР пропустил голосование http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72332/ https://www.instagram.com/_aaanikeev_/ https://vk.com/aa_anikeev https://www.facebook.com/Аникеев-Андрей-Анатольевич-112087477651749/ https://ok.ru/aanikeev 23 18 Аникеев Григорий Викторович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/456/ https://vk.com/id280260914 24 19 Антропенко Игорь Александрович ЕР пропустил голосование http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73766/ https://www.instagram.com/igor.antropenko/ https://vk.com/igor.antropenko https://www.facebook.com/igor.antropenko https://twitter.com/antropenko1969 8 913 619 60 48 +7 (3812) 24-85-39 antropenko.zs@mail.ru deloros.omsk@gmail.com 646350, Омская область, Колосовский район, с. Колосовка, ул. Ленина, д. 5 646160, Омская область, Любинский район, р.п. Любинский, ул. 70 лет Октября, д. 3 646040, Омская область, Марьяновский район, р.п. Марьяновка, ул. Победы, д. 2 646400, Омская область, Саргатский район, р.п. Саргатское, ул. Октябрьская, д. 38, стр. Б (онлайн прием) Обращения граждан принимаются ежедневно, в рабочее время с 10:00 до 17:00: 1. по электронной почте antropenko.zs@mail.ru 2. в WhatsApp (по предварительной записи) +7 913 619 60 48 3. по телефону +7 913 619 60 48 25 20 Ануфриева Ольга Николаевна ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73767/ 26 21 Арапов Георгий Константинович НЛ пропустил голосование http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73768/ https://www.instagram.com/arapovgk/ 27 22 Арефьев Николай Васильевич КПРФ голосовал против http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/399/ https://www.instagram.com/arefev_2020/ https://дети-войны.рф/ 28 23 Артамонова Валентина Николаевна ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/71484/ https://vk.com/vn_artamonova Pr_Artamonova@df.gov35.ru 29 24 Аршба Отари Ионович ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/208/ 30 25 Аршинова Алёна Игоревна ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/74/ https://www.instagram.com/alena_arshinova/ https://vk.com/arshinova.alena https://www.facebook.com/alena.arshinova https://twitter.com/alena_arshinova arshinova@duma.gov.ru 31 26 Афонин Юрий Вячеславович КПРФ голосовал против http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/130/ https://www.instagram.com/afonin_yuriy/ https://vk.com/yury_afonin https://www.facebook.com/afonin.kprf t.me/afonin_yuriy https://www.youtube.com/channel/UC51qSTxyjbPfRlIcqeRliJQ 32 27 Аюпов Ринат Зайдулаевич ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73769/ https://www.instagram.com/aupov.rinat/ https://vk.com/aupov20 https://ok.ru/profile/322312347?st._aid=PLMediaTopicAuthorMain&st.layer.cmd=PopLayerClose&st._forceSetHistory=true 33 28 Бабаков Александр Михайлович СР голосовал против http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73770/ https://twitter.com/ababakov 34 29 Бабашов Леонид Иванович ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72611/ https://www.instagram.com/leonid_babashov/ https://vk.com/leonid.babashov https://www.facebook.com/people/Леонид-Бабашов/100010623580133/ https://twitter.com/leonidbabashov

https://леонид-бабашов.рф/ 35 30 Бабич Иван Николаевич КПРФ голосовал против http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73771/ 36 31 Баженов Тимофей Тимофеевич ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/71922/ https://www.instagram.com/bazhenov_timofey_official/ https://vk.com/timoffeibagenov Https://www.facebook.com/bazhenov.team/

https://twitter.com/bazhenovteam

https://ok.ru/bazhenov.timofey 37 32 Байгускаров Зариф Закирович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/105/ https://www.instagram.com/bayguskarov_zarif/ https://vk.com/bayguskarov_z_z https://www.facebook.com/bayguskarov https://ok.ru/profile/583331521205 https://www.youtube.com/channel/UCxRpuxLdcC-3olG4ctmBAaw bayguskarov@duma.gov.ru 38 33 Барахоев Бекхан Абдулхамидович ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73772/ https://www.instagram.com/bekhan.barakhoev/ https://www.facebook.com/b.a.barahoev 39 34 Басанский Антон Александрович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/71917/ https://www.instagram.com/_a__n__t__o__n_/ https://vk.com/antonbasansky https://www.facebook.com/basanskiy https://twitter.com/22xx2011 40 35 Баталова Рима Акбердиновна ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73/ https://www.instagram.com/rima_batalova/ https://vk.com/rimabatalova https://www.facebook.com/rimabatalova/ https://www.rima-batalova.ru/контакты fond.batalova@gmail.com 41 36 Бахарев Константин Михайлович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/327/ https://www.instagram.com/baharev.gosduma/ https://vk.com/baharev.gosduma https://www.facebook.com/baharev.gosduma https://ok.ru/baharevkonstantin 42 37 Бахметьев Виталий Викторович ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/274/ https://www.instagram.com/v.v.bahmetiev/ https://vk.com/deputat_bahmetiev https://ok.ru/bakhmetyev http://deputat-bahmetiev.ru/ 43 38 Башанкаев Бадма Николаевич ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72566/ https://www.instagram.com/badma_bashankaev_md/ https://vk.com/id661774778 https://www.facebook.com/doctorBadma

комитет по охране здоровья 44 39 Белик Дмитрий Анатольевич ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/141/ https://www.instagram.com/dabelik_sev/ https://vk.com/dabelik https://www.facebook.com/belik.rf/ https://twitter.com/dabelik2016 45 40 Белоусов Вадим Владимирович СР голосовал против http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/158/ https://www.instagram.com/deputat_belousov/ https://vk.com/deputatbelousov Pr-spr@mail.ru

(8332) 68-02-23 46 41 Белых Ирина Викторовна ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/264/ https://vk.com/public205967621 https://facebook.com/irinabelih.ru/ https://irinabelih.ru/ 47 42 Берулава Михаил Николаевич КПРФ голосовал против http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/88/ 48 43 Бессараб Светлана Викторовна ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/290/ https://www.instagram.com/svetlana_v_bessarab/ https://www.facebook.com/people/Светлана-Бессараб/100005412571024 49 44 Бессарабов Даниил Владимирович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/463/ https://www.instagram.com/bessarabovdv/ https://vk.com/bessarabovdv https://www.facebook.com/bessarabovdv https://ok.ru/bessarabovdv 50 45 Бессонов Евгений Иванович КПРФ голосовал против https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72744/ https://www.instagram.com/bessonovevg/ https://vk.com/evgeny_bessonov https://www.facebook.com/bessonov.evg https://twitter.com/evgeny_bessonov 51 46 Бидонько Сергей Юрьевич ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73773/ https://www.instagram.com/bidonko_sergey/ https://www.facebook.com/people/Сергей-Бидонько/100016295711923/ 52 47 Бифов Анатолий Жамалович КПРФ голосовал против http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/222/ https://facebook.com/100010470909933/ 53 48 Бичаев Артем Александрович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73774/ https://www.instagram.com/bichaev_a/ https://www.facebook.com/artem.bichaev https://twitter.com/bichaev_a 54 49 Блоцкий Владимир Николаевич КПРФ голосовал против http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/112/ https://vk.com/vgosdume https://ru-ru.facebook.com/vladimir.blockiy https://twitter.com/vgosdume https://vblotskiy.ru/ 55 50 Богуславский Ирек Борисович ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73398/ https://www.instagram.com/irekboguslavskiy/ boguslavskiy@duma.gov.ru 56 51 Бондаренко Елена Вениаминовна ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/331/ https://www.instagram.com/elenabonda/ https://vk.com/id145408003 https://www.facebook.com/people/Елена-Бондаренко/100005116650641/ 57 52 Борисов Александр Александрович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73775/ 58 53 Бородай Александр Юрьевич ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73776/ https://vk.com/dnr_2014 70995368728 59 54 Борцов Николай Иванович ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/409/ https://www.instagram.com/nikolai_bortsov/ https://vk.com/nikolai_bortsov 60 55 Боярский Сергей Михайлович ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/101/ https://www.instagram.com/sergeyboyarskiy/ https://vk.com/serbo24 https://www.facebook.com/sergeyboyarsky/ https://twitter.com/sergeyboyarskiy 61 56 Брыкин Николай Гаврилович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/273/ https://www.instagram.com/nikolay_bryckin/ https://vk.com/nikolay_bryckin https://www.facebook.com/n.bryckin https://brykin72.ru/ 62 57 Будуев Николай Робертович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/442/ https://www.instagram.com/nikolaibuduev/ https://www.facebook.com/100014241156895 https://ok.ru/nikolaybuduev https://www.babr24.com/bur/?IDE=211542 https://www.youtube.com/channel/UCIVyFWTteTkpJrjkgTovI0Q 63 58 Булавинов Вадим Евгеньевич ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/469/ https://www.instagram.com/vadim.bulavinov/ https://vk.com/idnn520052 https://spravedlivo.ru/4799810 64 59 Буранова Лариса Николаевна ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73777/ https://www.instagram.com/mikojlari/ https://vk.com/id6403092 https://www.facebook.com/mikojlari https://twitter.com/larisaburanova 65 60 Бурлаков Сергей Владимирович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72746/ https://www.instagram.com/burlakovsv/ https://vk.com/burlakov_sergey_151 https://sburlakov.ru/ 66 61 Бурляев Николай Петрович СР пропустил голосование https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73778/ https://www.instagram.com/nikolayburlyaevblog/ https://vk.com/nikolayburlyaev https://www.facebook.com/NikolayBurlyaevblog/ https://www.youtube.com/channel/UCv1iyAMWrDngWOdDgXaqBkg 67 62 Бурматов Владимир Владимирович ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/209/ https://www.instagram.com/burmatoff/ https://vk.com/burmatoff https://www.facebook.com/burmatoff https://twitter.com/burmatoff https://бурматов2021.рф/ 68 63 Бутина Мария Валерьевна ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73779/ https://www.instagram.com/butina_maria/ https://vk.com/butina_maria https://www.facebook.com/mvbutina https://twitter.com/maria_butina https://ok.ru/mariya.butina ТГ t.me/mariabutina https://www.youtube.com/user/ButinaMaria 69 64 Буцкая Татьяна Викторовна ЕР голосовал за http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72013/ https://www.instagram.com/tanya.butskaya/ https://vk.com/sovetmaterey https://www.facebook.com/tatiana.v.butskaya https://буцкая.рф/ https://www.youtube.com/channel/UCiC4pBdTcjK__OLOdSiavLg Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 70 65 Валеев Эрнест Абдулович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/164/ 71 66 Валенчук Олег Дорианович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/467/ https://www.instagram.com/oleg_valenchuk/ https://vk.com/oleg.valenchuk https://www.facebook.com/oleg.valenchuk

https://olegvalenchuk.ru/ 72 67 Валуев Николай Сергеевич ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/460/ https://www.instagram.com/nickvaluev/ https://vk.com/nickvaluev https://www.facebook.com/nikolaisergeyevich.valuev https://twitter.com/nickvaluev 73 68 Васильев Владимир Абдуалиевич ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73119/ https://www.instagram.com/vladimir__abdualievich/ https://vk.com/id450196788



https://vavasiliev.ru/ 74 69 Васильев Николай Иванович КПРФ голосовал против https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73780/ 75 70 Василькова Мария Викторовна ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73781/ https://www.instagram.com/mariavasilkova78/ https://www.facebook.com/mavasilkova 76 71 Вассерман Анатолий Александрович СР пропустил голосование https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72027/ https://www.instagram.com/anatoliy_wasserman/ https://vk.com/wasserman.anatoliy https://www.facebook.com/wasserman.su/ https://www.facebook.com/awas1952 https://t.me/wasserman_anatoliy https://twitter.com/vassermans vassermans.ru 77 72 Веллер Алексей Борисович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/301/ https://www.instagram.com/aleksei_veller/ https://vk.com/id551531890



https://eo57.ru/ 78 73 Веремеенко Сергей Алексеевич ЕР пропустил голосование https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/457/ https://www.instagram.com/dpt_veremeenko/ https://www.facebook.com/VeremeenkoSergey



Приёмная Москва +7 (495) 692-42-85 Ирина veremeenko@duma.gov.ru 79 74 Власов Василий Максимович ЛДПР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/479/ комитет по охране здоровья 80 75 Власова Вероника Валериевна ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73782/ https://www.instagram.com/veronika.vlasova_2012/

https://www.youtube.com/channel/UC4RYlb9p8ZaGgUoh4vX63IQ 81 76 Водолацкий Виктор Петрович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/255/ https://www.instagram.com/viktor_vodolackiy/ https://vk.com/id317967394 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009013969408 https://t.me/okryg150

8 (342) 278-11-10 82 77 Водянов Роман Михайлович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72386/ https://www.instagram.com/vodianovrm/ https://vk.com/rmvodianov https://www.facebook.com/roman.vodianov.7 https://vvolodin.ru/ 83 78 Володин Вячеслав Викторович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/65/ https://www.instagram.com/volodin.saratov/ https://vk.com/volodin.saratov https://ok.ru/group/54603175362709 https://t.me/vv_volodin https://t.me/volodin_saratov 84 79 Волоцков Алексей Анатольевич ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/71450/ https://www.instagram.com/volotskov/

https://vk.com/a.volotskov https://www.facebook.com/avlgru https://vk.com/a.volotskov volfson.gs@mail.ru 85 80 Вольфсон Илья Светославович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72654/ https://www.instagram.com/i.volfson/ https://vk.com/volfsonis 86 81 Воробьев Андрей Викторович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72956/ https://www.instagram.com/deputat_vorobyev/ https://vk.com/andreyvorobev1 https://t.me/SaratovVorobyov https://twitter.com/vorobievandrey

87 82 Вороновский Анатолий Владимирович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73783/ https://www.instagram.com/anatoliy.voronovskiy/ http://vtorygina.ru/ Комитет Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей 88 83 Вторыгина Елена Андреевна ЕР пропустил голосование https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/306/ https://www.instagram.com/elenavtorygina/ https://vk.com/vtorygina29 https://www.facebook.com/publicexpertise/ https://www.youtube.com/channel/UC4Mq7oiyBb9BpyncFhS-4Cw 89 84 Выборный Анатолий Борисович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/230/ https://www.instagram.com/avybornyy/ https://vk.com/avybornyy https://www.facebook.com/avybornyy https://twitter.com/avybornyy https://www.youtube.com/channel/UCmb_BPRZnkfw7u7fS9vbR3A 90 85 Вяткин Дмитрий Федорович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/114/ https://www.instagram.com/dmitriiviatkin74/ https://www.facebook.com/profile.php?id=100033821945590 91 86 Гаврилов Сергей Анатольевич КПРФ голосовал против https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/221/ https://www.instagram.com/sergey_gavrilov_insta/ https://vk.com/sagavrilov https://www.facebook.com/sergey.gavrilov.528 https://twitter.com/sa_gavrilov 92 87 Гаджиев Абдулхаким Кутбудинович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72534/ https://www.instagram.com/abdulhakim_gadzhiev_/ 93 88 Гаджиев Мурад Станиславович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/363/ https://www.instagram.com/m.s.gadzhiev/ 94 89 Гаджиев Руслан Гаджиевич ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73784/ https://www.instagram.com/gadjievruslan_rt/ 95 90 Гарин Олег Владимирович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/73189/ https://www.instagram.com/oleggarinizh/ https://vk.com/oleg.garin https://ok.ru/oleggarin https://twitter.com/garinoleg https://www.youtube.com/channel/UCv3oDzCsAjyyszBLy6kLc7g 96 91 Гартунг Валерий Карлович СР голосовал против http://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/198/ https://www.instagram.com/vk_gartung/ https://vk.com/gartung_vk https://www.facebook.com/spravedlivoross https://ok.ru/valery.gartung 97 92 Гасанов Джамаладин Набиевич ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/72556/ https://www.instagram.com/dzhamaladin.gasanov/ 98 93 Геккиев Заур Далхатович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/367/ 99 94 Германова Ольга Михайловна ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/215/ https://www.instagram.com/germanovaom/ https://vk.com/germanovaom https://facebook.com/100014072318088/ https://ok.ru/profile/597733468975 100 95 Гетта Антон Александрович ЕР голосовал за https://xn--80aietlhndtbf.xn--p1acf/elect/126/ https://www.instagram.com/a.getta/ https://vk.com/anton.getta https://www.facebook.com/getta.anton https://twitter.com/antongetta

