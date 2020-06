Covid-19'un Sosyal Psikolojik Ölçümü

Sizi, "The Social Psychology of Pandemics in Cross-Cultural Perspective: A Multi-National Study” (Kültürlerarası Perspektifte Salgınların Sosyal Psikolojisi: Çok Uluslu Bir Çalışma) başlıklı uluslararası bir araştırmaya davet ediyoruz. Bu araştırmanın amacı, Türkiye’deki 18 ve üzeri yaştaki katılımcıların, “Algılanan koronavirüs tehdidi”, “Koronavirüse karşı devletin tepkisi”, Koronavirüsün finansal, psikolojik ve kaynaklara ilişkin etkisi”, “Koronavirüs deneyimi” ölçeklerine ilişkin yanıtlarını tespit etmektir.

Bu çalışmaya katılmak tamamen gönüllülük esasına dayanmaktadır. Çalışmanın amacına ulaşması için sizden beklenen, bütün soruları eksiksiz olarak, kimsenin baskısı veya telkini altında olmadan, size en uygun gelen cevapları belirtmenizdir.

