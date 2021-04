Évaluation de la régulation dynamique des accès de la rocade

Le dispositif de Régulation Dynamique des Accès (RDA) de la rocade de Bordeaux est constitué de feux bicolores (rouge-vert) placés sur certaines bretelles d'accès à la rocade, qui sont activés en cas de fort trafic. Le dispositif a été mis en place progressivement par la Direction Interdépartementale des Routes Atlantique (DIRA) entre le mois de juillet 2018 et le mois d'avril 2019 sur 17 bretelles d'entrée et 7 échangeurs de la rocade de Bordeaux.



L'objectif de ce questionnaire, piloté par la DIRA, est de connaître plus précisément la façon dont le dispositif RDA est perçu par les usagers réguliers ou occasionnels de la rocade de Bordeaux. Le questionnaire se compose au maximum de 10 questions et dure moins de 3 minutes. Il est à destination des usagers de la rocade bordelaise. Il est totalement anonyme.