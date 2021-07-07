На каких блогеров вы подписаны? Исследование Sports.ru
Мы хотим узнать вас чуточку лучше.
На какой платформе вы предпочитаете следить за любимыми блогерами? *
Required
Какой жанр вам ближе всего? *
Required
На кого из этих блогеров вы подписаны / за кем следите? *
Required
Кого мы забыли? Перечислите, кого вы еще смотрите или читаете
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Спорт Сегодня. Report Abuse
Google Forms