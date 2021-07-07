Опрос про инвестирование в России
Вы пройдете этот опрос за 5 минут (а то и быстрее), нам это очень поможет понять, с какими проблемами люди сталкиваются, когда хотят сохранить или преумножить свои накопления.

В некоторых вопросах можно выбрать только 1 вариант ответа. Если вам подходят несколько, выберите один наиболее релевантный.
Для начала давайте познакомимся
Как вас зовут? *
Из какого вы города? *
Сколько вам лет? *
Каков ваш ежемесячный доход (если вам некомфортно отвечать на этот вопрос, выберите последний вариант)
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