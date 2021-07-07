Опрос про инвестирование в России
Вы пройдете этот опрос за 5 минут (а то и быстрее), нам это очень поможет понять, с какими проблемами люди сталкиваются, когда хотят сохранить или преумножить свои накопления.
В некоторых вопросах можно выбрать только 1 вариант ответа. Если вам подходят несколько, выберите один наиболее релевантный.
* Required
Для начала давайте познакомимся
Как вас зовут?
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Your answer
Из какого вы города?
*
Москва и Московская область
Санкт-Петербург и Ленинградская область
Other:
Сколько вам лет?
*
Младше 18
18-24
25-34
35-44
45-54
55+
Каков ваш ежемесячный доход (если вам некомфортно отвечать на этот вопрос, выберите последний вариант)
До 20 тыс. руб. в мес.
От 20 до 49 тыс. руб. в мес.
От 50 до 99 тыс. руб. в мес.
От 100 до 199 тыс. руб. в мес.
Свыше 200 тыс. руб. в мес.
Мне некомфортно отвечать на этот вопрос
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