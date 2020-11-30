Роботы или ручной труд?
Сейчас все больше разговоров о том, что автоматизация и роботизация заменят ручной труд. Возможно, вы уже сталкиваетесь с этим в свой сфере деятельности. Как скоро роботы заменят человеческий труд или такого все же не произойдет? Поделитесь вашим мнением. О результатах расскажем в ближайшее время.
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