Роботы или ручной труд?

Сейчас все больше разговоров о том, что автоматизация и роботизация заменят ручной труд. Возможно, вы уже сталкиваетесь с этим в свой сфере деятельности. Как скоро роботы заменят человеческий труд или такого все же не произойдет? Поделитесь вашим мнением. О результатах расскажем в ближайшее время.

* Required