Роботы или ручной труд?
Сейчас все больше разговоров о том, что автоматизация и роботизация заменят ручной труд. Возможно, вы уже сталкиваетесь с этим в свой сфере деятельности. Как скоро роботы заменят человеческий труд или такого все же не произойдет? Поделитесь вашим мнением. О результатах расскажем в ближайшее время.
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Нет
Как вы думаете, роботы полностью заменят ручной труд в будущем?
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