Привет! Спасибо, что согласились нам помочь! Мы хотим устроить дискуссию-исследование среди наших читателей, чтобы обсудить идеи, связанные со Sports.ru. Это поможет нам точнее понять, что вы думаете о ресурсе и какие у вас есть пожелания. Заполните эту анкету, если хотели бы получить шанс поучаствовать в дискуссии и в итоге получить приятные призы от Sports.ru — топовые билеты на любое спортивное событие, проходящее в России, по вашему выбору

