Каким видом спорта вы больше всего интересуетесь? Если вы болельщик, укажите, пожалуйста, какого клуба или команды? *
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Знаете ли вы ресурс Sports.ru (сайт, приложения для смартфонов)?
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Как часто вы читаете или просматриваете Sports.ru? *
Оставляете ли вы комментарии на Sports.ru? (Впишите ответ)
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Какие еще ресурсы о спорте вы читаете?
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Хотели бы вы поучаствовать в одной из нескольких дискуссий на 1,5 часа с другими участниками о ресурсе Sports.ru? Эти дискуссии пройдут в формате онлайн встречи с 12 по 17 февраля, в будни около 19-00 по Москве или в субботу в дневное время
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Укажите, пожалуйста, какие временные промежутки вам удобны? Можно выбрать несколько вариантов ответов
Оставьте, пожалуйста, ваш телефон, мы свяжемся с вами, чтобы обсудить дальнейшие шаги и вышлем ссылку на участие в мероприятии
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Укажите, пожалуйста, предпочтительный способ связи по телефону
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