Анкета для участников
Привет! Спасибо, что согласились нам помочь! Мы хотим устроить дискуссию-исследование среди наших читателей, чтобы обсудить идеи, связанные со Sports.ru. Это поможет нам точнее понять, что вы думаете о ресурсе и какие у вас есть пожелания. Заполните эту анкету, если хотели бы получить шанс поучаствовать в дискуссии и в итоге получить приятные призы от Sports.ru — топовые билеты на любое спортивное событие, проходящее в России, по вашему выбору
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Email *
Напишите, пожалуйста, ваше имя и фамилию *
В каком городе вы живете? *
Каким видом спорта вы больше всего интересуетесь? Если вы болельщик, укажите, пожалуйста, какого клуба или команды? *
Знаете ли вы ресурс Sports.ru (сайт, приложения для смартфонов)?
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Как часто вы читаете или просматриваете Sports.ru? *
Оставляете ли вы комментарии на Sports.ru? (Впишите ответ)
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Какие еще ресурсы о спорте вы читаете? 
Хотели бы вы поучаствовать в одной из нескольких дискуссий на 1,5 часа с другими участниками о ресурсе Sports.ru? Эти дискуссии пройдут в формате онлайн встречи с 12 по 17 февраля, в будни около 19-00 по Москве или в субботу в дневное время 
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Укажите, пожалуйста, какие временные промежутки вам удобны? Можно выбрать несколько вариантов ответов

Оставьте, пожалуйста, ваш телефон, мы свяжемся с вами, чтобы обсудить дальнейшие шаги и вышлем ссылку на участие в мероприятии
Укажите, пожалуйста, предпочтительный способ связи по телефону
Большое вам спасибо! Оставьте, пожалуйста, и адрес вашей почты, она понадобится, чтобы мы также могли прислать ссылку на подробную информацию 
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