Идеальное мобильное приложение УНИАН
Друзья!
В ближайшем будущем мы планируем обновить наше МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ для iOS и Android.
Изучив обратную связь в Play Market и App Store, пришли к выводу что стоит уменьшить количество отображаемой рекламы, улучшить функцию "Поделиться новостью", сделать предварительную загрузку материалов для чтения офлайн и добавить еще ряд полезных нововведений.
Но мы хотели бы получить еще больше пожеланий от вас. Давайте ВМЕСТЕ сделаем идеальное мобильное приложение для чтения новостей ❤️📱.
Заполните данную небольшую анкету, чтобы помочь нам лучше понять что действительно важно. Это анонимно и займет всего минуту.
Также, просьба не комментировать работу редакции - к вам обращается отдел разработки :)
Посмотрите как выглядит наше приложение сейчас:
Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.unian
iOS:
https://apps.apple.com/ua/app/униан/id840099366
Спасибо!
Установлено ли у вас сейчас мобильное приложение УНИАН?
Да
Нет
Раньше было
Не знаю
Other:
Наличие каких опций в приложении УНИАН действительно важно?
Можно выбрать несколько вариантов ответа
Меньше рекламы
Приложение должно быть удобнее чем сайт
Чтение новостей без интернета (офлайн)
Настройка размера текста
Гибкая настройка уведомлений
Экономия трафика
Удобный функционал Поделиться
Настройка ленты новостей (выбор рубрик)
Добавление в Избранное
Синхронизация избранного на всех устройствах
Автозагрузка избранного для чтения офлайн
Темная тема
Виджет новостей на рабочем столе (Android)
Виджет новостей на левом экране (iOS)
Версия для планшетов
Удобные жесты и свайпы управления
Быстрый прогноз погоды
Other:
Установлены какие-то другие приложения от СМИ?
Если установлены, то какие? напишите коротко, чем нравятся. Если нет - пропустите вопрос
Your answer
Ваши пожелания
Расскажите, что бы вы хотели видеть в идеальном новостном приложении.
Your answer
Если учесть все пожелания: будете пользоваться нашим приложением?
Честный ответ приветствуется :)
Да
Нет
Не знаю
Other:
Готовы поучаствовать в закрытом тестировании приложения?
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