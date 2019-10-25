Идеальное мобильное приложение УНИАН
Друзья!

В ближайшем будущем мы планируем обновить наше МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ для iOS и Android.

Изучив обратную связь в Play Market и App Store, пришли к выводу что стоит уменьшить количество отображаемой рекламы, улучшить функцию "Поделиться новостью", сделать предварительную загрузку материалов для чтения офлайн и добавить еще ряд полезных нововведений.

Но мы хотели бы получить еще больше пожеланий от вас. Давайте ВМЕСТЕ сделаем идеальное мобильное приложение для чтения новостей ❤️📱.

Заполните данную небольшую анкету, чтобы помочь нам лучше понять что действительно важно. Это анонимно и займет всего минуту.
Также, просьба не комментировать работу редакции - к вам обращается отдел разработки :)

Посмотрите как выглядит наше приложение сейчас:

Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=ua.unian

iOS: https://apps.apple.com/ua/app/униан/id840099366

Спасибо!
Установлено ли у вас сейчас мобильное приложение УНИАН?
Наличие каких опций в приложении УНИАН действительно важно?
Можно выбрать несколько вариантов ответа
Установлены какие-то другие приложения от СМИ?
Если установлены, то какие? напишите коротко, чем нравятся. Если нет - пропустите вопрос
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Ваши пожелания
Расскажите, что бы вы хотели видеть в идеальном новостном приложении.
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Если учесть все пожелания: будете пользоваться нашим приложением?
Честный ответ приветствуется :)
Готовы поучаствовать в закрытом тестировании приложения?
Напишите любой контакт: почту, телефон, мессенджер. Мы свяжемся с вами
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