וובינר בנושא בדיקות מצילות חיים
היי,
איזה כיף שאת רוצה להירשם לוובינר של הפסקת קפה & מכבי ☕ 🖥️
בנינו בשבילכן ערב מרתק עם תוכן מצחיק, מרגש ומחבר. מספר המקומות מוגבל
נעצי לך ביומן יום רביעי 10/12 בשעה 21:00 📌📅
מייל עם קישור ישיר ישלח אליך יום קודם.
להרשמה מלאי את הטופס
שם מלא
*
Your answer
מייל
*
Your answer
טלפון
*
Your answer
באיזו עיר את גרה?
*
Your answer
באיזה קופת חולים את חברה היום?
*
מכבי
מאוחדת
לאומית
כללית
בשביל שנוכל לשלוח ל את הקישור והצעות ערך נוספות, אנחנו צריכים את האישור שלך לקבלת דיוור מ"הפסקת קפה" ושיחות ממכבי שירותי בריאות
*
מאשר/ת
