Розкажіть, як ваша компанія посилює енергетичну незалежність та ефективність

Про опитування 

В рамках дослідження “Енергетичний перехід. Трансформація бізнесу в Україні” агенція Top Lead проводить опитування компаній, які здійснюють заходи для підвищення енергоефективності та енергонезалежності.

Опитування допоможе: 

  • зрозуміти, як компанії посилюють свою енергетичну незалежність та ефективність, 

  • показати технології, які для цього використані,

  • підсвітити проблеми, з якими стикається бізнес в цьому процесі,

  • проаналізувати плани компаній на майбутнє. 

Заповніть опитувальник, і ви одними з перших ексклюзивно отримаєте готове інфографічне дослідження "Енергетичний перехід. Трансформація бізнесу в Україні".

Розповідаємо детальніше про дослідження

Ми, агенція візуальних комунікацій Top Lead, готуємо резонансне дослідження: “Енергетичний перехід. Трансформація бізнесу в Україні”. 

Воно покаже, як українські компанії реагують на виклики в енергетиці, змінюють підходи до використання енергії, інвестують в будівництво нової генерації для своїх потреб та на продаж. Також підсвітить актуальні тренди в енергетиці та кейси компаній, які здійснюють енергетичну трансформацію 

Генеральний партнер дослідження —  “Райффайзен Банк”, аналітичний партнер — DiXi Group дослідження виходить за підтримки Forbes Ukraine BrandVoice

Що ми маємо на увазі під енергоефективністю та енергонезалежністю?

В цьому опитувальнику ми просимо поділитись даними про заходи, спрямовані на зменшення питомих витрат на енергоресури. А також про заходи, спрямовані на збільшення незалежності від централізованого постачання енергії. 

Розкриття чутливих даних

Ми не будемо розкривати характеристики конкретних об’єктів чи дані про конкретні компанії. Результати опитування, зокрема дані про встановлену потужність, будуть подаватись агреговано і будуть використані для пояснення загальних тенденцій та висновків. 

Дедлайн заповнення опитувальника

Просимо пройти опитування до 25.07.2025, щоб ми мали час на обробку відповідей. 

Хочете отримати медійний прояв в дослідженні? 

Ви можете стати партнером дослідження, меценатом чи показати кейс. Якщо це вам цікаво, повідомте про це в останньому блоці опитувальника або пишіть на manager@toplead.com.ua. 

Є питання чи пропозиції щодо участі в проєкті, його наповнення чи інші? Пишіть на manager@toplead.com.ua, і ми їх обговоримо. 

Sign in to Google to save your progress. Learn more
Інформація про компанію

Назва компанії

 *
Індустрія, в якій працює компанія (якщо їх декілька, то оберіть основну) *
Кількість працівників *
Електронна пошта для зв’язку *
Основні питання
Чи впроваджувала ваша компанія заходи для підвищення енергонезалежності чи енергоефективності (встановлення власних об'єктів генерації, апґрейд обладнання, енергоаудит, енергоменеджмент і т. п.)? *
У якому році ваша компанія розпочала реалізацію заходів енергоефективності чи енергонезалежності? *
Чи вплинули на діяльність вашої компанії графіки відключення електроенергії у 2022–2025 роках (наприклад, повна зупинка діяльності чи зупинка певних процесів)? *
Які способи підвищення енергоефективності та енергонезалежності використовує ваша компанія? *
Required
Які джерела фінансування використовувала компанія для впровадження заходів з енергонезалежності та енергоефективності?  *
Required
Які власні об'єкти генерації електроенергії використовує ваша компанія (якщо встановлювала їх)?  *
Required
Для яких цілей ви використовуєте згенеровану електроенергію (якщо встановлювали власні об'єкти генерації)? *
Яка встановлена потужність вашої енергогенеруючої інфраструктури?  *
Що стало мотивацією для впровадження енергоефективних або енергонезалежних рішень? *
Required
З якими бар’єрами ви стикались при впровадженні енергоефективних або енергонезалежних рішень? *
Required
Як змінились ваші питомі витрати на енергоресурси після впровадження енергоефективних та енергонезалежних заходів? *
В які проєкти енергоефективності та енергонезалежності ви плануєте інвестувати у найближчі роки? *
Required

Чи вас цікавить можливість підтримати дослідження і отримати медійний прояв в ньому (статус партнера, мецената, розміщення кейсу)?

 *
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Toplead.

Does this form look suspicious? Report

Google Forms