Розкажіть, як ваша компанія посилює енергетичну незалежність та ефективність

Про опитування

В рамках дослідження “Енергетичний перехід. Трансформація бізнесу в Україні” агенція Top Lead проводить опитування компаній, які здійснюють заходи для підвищення енергоефективності та енергонезалежності.

Опитування допоможе:

зрозуміти, як компанії посилюють свою енергетичну незалежність та ефективність,

показати технології, які для цього використані,

підсвітити проблеми, з якими стикається бізнес в цьому процесі,

проаналізувати плани компаній на майбутнє.

Заповніть опитувальник, і ви одними з перших ексклюзивно отримаєте готове інфографічне дослідження "Енергетичний перехід. Трансформація бізнесу в Україні".

Розповідаємо детальніше про дослідження

Ми, агенція візуальних комунікацій Top Lead, готуємо резонансне дослідження: “Енергетичний перехід. Трансформація бізнесу в Україні”.

Воно покаже, як українські компанії реагують на виклики в енергетиці, змінюють підходи до використання енергії, інвестують в будівництво нової генерації для своїх потреб та на продаж. Також підсвітить актуальні тренди в енергетиці та кейси компаній, які здійснюють енергетичну трансформацію

Генеральний партнер дослідження — “Райффайзен Банк”, аналітичний партнер — DiXi Group, дослідження виходить за підтримки Forbes Ukraine BrandVoice.

Що ми маємо на увазі під енергоефективністю та енергонезалежністю?

В цьому опитувальнику ми просимо поділитись даними про заходи, спрямовані на зменшення питомих витрат на енергоресури. А також про заходи, спрямовані на збільшення незалежності від централізованого постачання енергії.

Розкриття чутливих даних

Ми не будемо розкривати характеристики конкретних об’єктів чи дані про конкретні компанії. Результати опитування, зокрема дані про встановлену потужність, будуть подаватись агреговано і будуть використані для пояснення загальних тенденцій та висновків.

Дедлайн заповнення опитувальника

Просимо пройти опитування до 25.07.2025, щоб ми мали час на обробку відповідей.

Хочете отримати медійний прояв в дослідженні?

Ви можете стати партнером дослідження, меценатом чи показати кейс. Якщо це вам цікаво, повідомте про це в останньому блоці опитувальника або пишіть на manager@toplead.com.ua.

Є питання чи пропозиції щодо участі в проєкті, його наповнення чи інші? Пишіть на manager@toplead.com.ua, і ми їх обговоримо.