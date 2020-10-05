АНКЕТА "Безопасное поведение в сети ИНТЕРНЕТ"
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты
Должность *
1. Вы используете ИНТЕРНЕТ в рабочее время (для подготовки уроков, поиска информации, отправки писем и т.д.)? *
2. Вы используете ИНТЕРНЕТ дома? *
3. Для каких целей Вы используете ИНТЕРНЕТ? *
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4. Для общения в ИНТЕРНЕТЕ используете ли Вы социальные сети? *
5. Какие поисковые системы Вы предпочитаете? *
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6. Для входа в сеть ИНТЕРНЕТ Вы используете: *
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7. Как часто Вы меняете пароли к своей электронной почте, страницам в социальных сетях, блогу? *
8. Ваши пароли состоят из более чем 8 знаков, сочетающих цифры и буквы в разных регистрах? *
9. У Вас один и тот же логин и пароль доступа ко всем ресурсам ИНТЕРНЕТА (почта, социальная страница и т.д.)? *
10. На компьютере, Вы осуществляете резервное копирование и изолированное хранение важной для Вас информации? *
11. В своей практике использования ресурсов ИНТЕРНЕТА, с какими угрозами Вы сталкивались? *
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12. Как Вы считаете, с какими угрозами в ИНТЕРНЕТЕ сталкиваются ученики Вашего класса (школы)? *
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13. Подвергались ли Вы преследованиям, «травле» в сети ИНТЕРНЕТ (негативные письма на почту, негативные посты в социальных сетях и т.д.) *
14. Подвергались ли ученики Вашей школы или класса преследованиям, «травле» в сети ИНТЕРНЕТ (негативные письма на почту, негативные посты в социальных сетях и т.д.) *
15. Как часто Вы повышаете свою цифровую компетентность (способность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать, и применять инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельности)? *
16. Хотели бы Вы повысить свою компетентность в использовании информационных технологий и информационной безопасности, и каким образом? *
17. В социальной сети Вам написал оскорбительное сообщение незнакомый человек. Как Вы поступите? *
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18. Вам пришло письмо от администрации почтового сервиса о том, что Ваш рабочий ящик взломан. Чтобы его восстановить, Вас просят прислать пароль. Как Вы поступите в этом случае? *
19. На Вашу личную электронную почту пришло сообщение о том, что Вы выиграли неделю проживания в пятизвёздочном отеле на курорте. Для получения приза Вас просят немедленно оплатить билеты. Для этого нужно прислать данные банковской карты – что Вы сделаете в этом случае? *
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20. Что из перечисленного Вы умеете делать? *
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21. Какое ведомство ведет реестр запрещенных сайтов в РФ? *
22. Каким образом, Вы осуществляете контроль за поведением своих детей в сети ИНТЕРНЕТ? *
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23. Вам достаточно компетенций для проведения собраний, классных часов и уроков по Медиабезопасности для родителей и школьников по современным угрозам в сети ИНТЕРНЕТ? *
24. Какая помощь Вам необходима для реализации мер по обеспечению Безопасности детей в ИНТЕРНЕТЕ? *
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Спасибо за Ваши ответы!!!
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