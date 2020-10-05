АНКЕТА "Безопасное поведение в сети ИНТЕРНЕТ"
Ответьте, пожалуйста, на вопросы анкеты
* Required
Должность
*
Руководитель
Заместитель руководителя
Педагог
Специалист
1. Вы используете ИНТЕРНЕТ в рабочее время (для подготовки уроков, поиска информации, отправки писем и т.д.)?
*
да
нет
2. Вы используете ИНТЕРНЕТ дома?
*
да
нет
3. Для каких целей Вы используете ИНТЕРНЕТ?
*
поиск информации для профессиональной деятельности
отправка писем
общение в социальных сетях
написание статей, постов на форумах
веду блог
оплата электронных билетов
покупки в Интернет-магазинах
переводы в онлайн-банках и онлайн-кошельках
Required
4. Для общения в ИНТЕРНЕТЕ используете ли Вы социальные сети?
*
да
нет
5. Какие поисковые системы Вы предпочитаете?
*
Google.ru
Yandex.ru
Rambler.ru
Mail.ru
Nigma.ru
Yahoo.com
Required
6. Для входа в сеть ИНТЕРНЕТ Вы используете:
*
свой компьютер или ноутбук
семейный компьютер или ноутбук (общий компьютер или ноутбук)
компьютер на работе
мобильный телефон
планшетный компьютер (iPad, планшет)
общественный компьютер (которым может пользоваться много разных людей, например, в интернет-кафе, школе или библиотеке)
затрудняюсь ответить
Required
7. Как часто Вы меняете пароли к своей электронной почте, страницам в социальных сетях, блогу?
*
1 раз в месяц
1 раз в полгода и реже
не меняю пароль
я не знаю пароль своей почты, его меняют мои близкие
8. Ваши пароли состоят из более чем 8 знаков, сочетающих цифры и буквы в разных регистрах?
*
да
нет
9. У Вас один и тот же логин и пароль доступа ко всем ресурсам ИНТЕРНЕТА (почта, социальная страница и т.д.)?
*
да
нет
10. На компьютере, Вы осуществляете резервное копирование и изолированное хранение важной для Вас информации?
*
да
нет
11. В своей практике использования ресурсов ИНТЕРНЕТА, с какими угрозами Вы сталкивались?
*
вирусы, блокирования страниц браузера или компьютера
спам
фишинг
взлом или воровство страниц в социальных сетях
взлом почтового ящика
мошеничество
киберсталкинг
кибербуллинг
Required
12. Как Вы считаете, с какими угрозами в ИНТЕРНЕТЕ сталкиваются ученики Вашего класса (школы)?
*
вирусы, блокирования страниц браузера или компьютера
спам
фишинг
взлом или воровство страниц в социальных сетях
взлом почтового ящика
мошеничество
киберсталкинг
кибербуллинг
Required
13. Подвергались ли Вы преследованиям, «травле» в сети ИНТЕРНЕТ (негативные письма на почту, негативные посты в социальных сетях и т.д.)
*
да
нет
14. Подвергались ли ученики Вашей школы или класса преследованиям, «травле» в сети ИНТЕРНЕТ (негативные письма на почту, негативные посты в социальных сетях и т.д.)
*
да
нет
15. Как часто Вы повышаете свою цифровую компетентность (способность индивида уверенно, эффективно, критично и безопасно выбирать, и применять инфокоммуникационные технологии в разных сферах жизнедеятельности)?
*
1 раз в месяц обновляю знания об актуальных угрозах, самостоятельно
1 раз в полгода на специализированных семинарах Учебных центров
1 раз в 3 года на курсах повышения квалификации по информационной безопасности
не повышаю данную компетентность
16. Хотели бы Вы повысить свою компетентность в использовании информационных технологий и информационной безопасности, и каким образом?
*
да, хотел(а) бы пройти специальную обучающую программу в Интернете
да, хотел(а) бы пройти специальную очную обучающую программу в специализированном учебном центре
да, хотел(а) бы, но самостоятельно
нет, у меня достаточный уровень, нет необходимости его повышать
да, через получение систематической информации о новинках в этой области
затрудняюсь ответить
17. В социальной сети Вам написал оскорбительное сообщение незнакомый человек. Как Вы поступите?
*
отвечу ему тем же
проигнорирую
добавлю его в "черный список"
выключу компьютер
удалю свой аккаунт из социальной сети
напишу жалобу администрации социальной сети
затрудняюсь ответить
Required
18. Вам пришло письмо от администрации почтового сервиса о том, что Ваш рабочий ящик взломан. Чтобы его восстановить, Вас просят прислать пароль. Как Вы поступите в этом случае?
*
отвечу на письмо и вышлю пароль
перезагружу компьютер
выйду из почты и зайду еще раз
удалю это письмо и поменяю пароль
затрудняюсь ответить
19. На Вашу личную электронную почту пришло сообщение о том, что Вы выиграли неделю проживания в пятизвёздочном отеле на курорте. Для получения приза Вас просят немедленно оплатить билеты. Для этого нужно прислать данные банковской карты – что Вы сделаете в этом случае?
*
отправлю данные карты, но не буду высылать пин-код
отправлю все данные и пин-код
удалю сообщение как спам
напишу в компанию, от которой пришло письмо
напишу письмо на адрес отеля
затрудняюсь ответить
Required
20. Что из перечисленного Вы умеете делать?
*
определять, какие файлы стоит скачивать, а какие - нет
обеспечивать защиту своей информации, хранящейся в Интернете
использовать безопасный поиск в поисковых системах
при сбое подключения к Интернету определять причины технических проблем
очищать компьютер от вирусов, попавших в него через Интернет
обращаться в службы технической поддержки
добавлять пользователей в «черные списки» или «банить»
менять настройки конфиденциальности в социальных сетях и в сервисах для общения, чтобы твоя информация была доступна только определенным людям
избегать того, чтобы становиться жертвой наиболее распространенных схем мошенничества в Интернете
решать проблемы, возникшие при столкновении с мошенничеством в Интернете
затрудняюсь ответить
Required
21. Какое ведомство ведет реестр запрещенных сайтов в РФ?
*
ФСБ
Роскомнадзор
ФСТЭК
Министерство образования и науки РФ
Министерство связи и массовых коммуникаций РФ
22. Каким образом, Вы осуществляете контроль за поведением своих детей в сети ИНТЕРНЕТ?
*
устанавливаю контентную фильтрацию
просматриваю страницу в социальных сетях
ограничиваю время посещения Интернета
провожу беседы о безопасном Интернете
настраиваю детские поисковики
не контролирую
Required
23. Вам достаточно компетенций для проведения собраний, классных часов и уроков по Медиабезопасности для родителей и школьников по современным угрозам в сети ИНТЕРНЕТ?
*
да
да, но хотел(а) бы пройти дополнительное обучение
нет, компетенциями не обладаю
24. Какая помощь Вам необходима для реализации мер по обеспечению Безопасности детей в ИНТЕРНЕТЕ?
*
повышение осведомленность по вопросам медиабезопасности
повышение квалификации в сфере информационной безопасности
разработка презентационного материала
разработка методических пособий
получение информации об актуальных угрозах в сети Интернет
не нуждаюсь в помощи
Required
Спасибо за Ваши ответы!!!
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