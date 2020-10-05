АНКЕТА "Безопасное поведение в сети ИНТЕРНЕТ"

19. На Вашу личную электронную почту пришло сообщение о том, что Вы выиграли неделю проживания в пятизвёздочном отеле на курорте. Для получения приза Вас просят немедленно оплатить билеты. Для этого нужно прислать данные банковской карты – что Вы сделаете в этом случае? *