Специалист по обработке баз данных

Проект

находится в поиске специалистов по обработке и чистке баз данных с опытом.





Основная задача: анализ, о бработка и чистка баз данных.

Требования:

- Большой опыт обработки баз данных разных типов;

- Умение работать с EmEditor, Cronos, понимание регулярных выражений;

- Умение переводить форматы из JSON и скрипты на EM (понимание Java или VBA);

- Опыт наработок собственных скриптов приветствуется.





Условия: фулл-тайм, дистанционная работа, гибкий график и достойная ЗП.





В случае заинтересованности с вами свяжется менеджер проекта в Telegram.