Специалист по обработке баз данных
Проект @datais находится в поиске специалистов по обработке и чистке баз данных с опытом.

Основная задача: анализ, обработка и чистка баз данных.

Требования:
- Большой опыт обработки баз данных разных типов;
- Умение работать с EmEditor, Cronos, понимание регулярных выражений;
- Умение переводить форматы из JSON и скрипты на EM (понимание Java или VBA);
- Опыт наработок собственных скриптов приветствуется.

Условия: фулл-тайм, дистанционная работа, гибкий график и достойная ЗП.

В случае заинтересованности с вами свяжется менеджер проекта в Telegram.
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