Специалист по обработке баз данных

Проект @datais находится в поиске специалистов по обработке и чистке баз данных с опытом.
Основная задача: анализ, обработка и чистка баз данных.
Требования:
- Большой опыт обработки баз данных разных типов;
- Умение работать с EmEditor, Cronos, понимание регулярных выражений;
- Умение переводить форматы из JSON и скрипты на EM (понимание Java или VBA);
- Опыт наработок собственных скриптов приветствуется.
Условия: фулл-тайм, дистанционная работа, гибкий график и достойная ЗП.
В случае заинтересованности с вами свяжется менеджер проекта в Telegram.