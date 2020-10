Manifesto de solidariedade co@s 12 independentistas galeg@s procesad@s na Audiencia Nacional e coas organizacións Causa Galiza e Ceivar

En defesa das liberdades democráticas



MANIFESTO DE SOLIDARIEDADE CO@S 12 INDEPENDENTISTAS GALEG@S PROCESAD@S NA AUDIENCIA NACIONAL E COAS ORGANIZACIÓNS CAUSA GALIZA E CEIVAR



As e os abaixo asinantes, diante do xuízo a 12 persoas vinculadas ás organizacións Causa Galiza e Ceivar os próximos días 19, 20 e 21 na Audiencia Nacional, en Madrid, acusadas de “pertenza a banda criminosa” e “enaltecimento do terrorismo”, queremos expresar o noso rexeitamento a este proceso e a nosa confianza en que se impoña a xustiza e a verdade:



1. Non vemos fundamento real que ampare as acusacións e muito menos as peticións de condena que se solicitan. A expresión de calquera reivindicación e o exercicio de dereitos fundamentais como o da liberdade de expresión para, incluso, cuestionar o propio sistema e o seu ordenamento xurídico, forma parte medular do que se entendería como réxime democrático. Non podemos observar con pasividade o desenvolvemento de operacións de montaxe policial e de impulso de intentos de criminalización e ilegalización de organizacións políticas, independentistas neste caso, porque máis alá do seu obxectivo concreto e próximo, tolerar estas derivas implicaría aceptar o recorte de dereitos e liberdades.



2. As peticións de condena formuladas forman parte fundamental dunha resposta con clara inspiración autoritaria e represiva, inserida lo----nxe dos valores de tolerancia e liberdade que deben guiar a acción xudicial e fiscal. Pola contra, solicitar penas que suman 102 anos de prisión, con condenas individualizadas que van de 4 a 12 anos, cando en boa parte da argumentación acusatoria non existe fundamento probatorio, parece aproximarse, máis ben, a un intento de amedrentamento e castigo exemplarizantes, algo que xa parece habitual nun tribunal político de excepción deseñado e motivado para a represión política en lugar de para a impartición de xustiza.



3. Consideramos como imperativo que a Audiencia Nacional absolva as persoas encausadas, restituíndo todos os seus dereitos, así como os das organizacións acusadas, ás que se debe restaurar o seu lexítimo dereito á plena intervención pública presente e futura.



4. Ante a inminencia do xuízo e a irracionalidade das peticións da Fiscalía, apoiamos as vias e pronunciamentos que contribúan a evitar encarceramentos e ilegalización de organizacións integradas na actividade política galega desde hai moitos anos. O país precisa de todas aquelas persoas e entidades dispostas a manter vivo o compromiso coa súa defensa, algo que este proceso pretende pór en cuestión.



----------------



Em defesa das liberdades democráticas



MANIFESTO DE SOLIDARIEDADE COM @S 12 INDEPENDENTISTAS GALEG@S PROCESSAD@S NA AUDIÊNCIA NACIONAL E COM AS ORGANIZAÇONS CAUSA GALIZA E CEIVAR





As e os abaixo assinados, perante o juízo de 12 pessoas ligadas às organizaçons Causa Galiza e Ceivar nos próximos dias 19, 20 e 21 na Audiência Nacional, em Madrid, acusadas de “pertença a banda criminosa” e “enaltecimento do terrorismo”, queremos exprimir o nosso rechaço a este processo e a nossa confiança em que se imponha a justiça e a verdade:



1. Nom olhamos fundamento real que ampare as acusaçons e muito menos as petiçons de condena que se solicitam. A expressom de qualquer reivindicaçom e o exercício de direitos fundamentais como o da liberdade de expressom para, incluso, questionar o próprio sistema e o seu ordenamento jurídico, fam parte medular do que se entenderia como regime democrático. Nom podemos observar com passividade o desenvolvimento de operaçons de montagem policial e de impulso de intentos de criminalizaçom e ilegalizaçom de organizaçons políticas, independentistas neste caso, porque para além do seu objetivo concreto e próximo, tolerar estas derivas implicaria aceitar o recorte de direitos e liberdades.



2. As petiçons de condena formuladas fam parte fundamental dumha resposta com clara inspiraçom autoritária e repressiva, inserida longe dos valores de tolerância e liberdade que devem guiar a açom judicial e fiscal. Por contra, solicitar penas que somam 102 anos de prisom, com condenas individualizadas que vam de 4 a 12 anos, quando em boa parte da argumentaçom acusatória nom existe fundamento provatório, parece aproximar‐se, mais bem, a um intento de amedrentamento e puniçom exemplarizantes, algo que já parece habitual num tribunal político de exceçom desenhado e motivado para a repressom política em lugar de para a impartiçom de justiça.



3. Achamos como imperativo que a Audiência Nacional absolva as pessoas encausadas, restituindo todos os seus direitos, assim como os das organizaçons acusadas, às que se deve restaurar o seu legítimo direito à plena intervençom pública presente e futura.



4. Perante a iminência do juízo e a irracionalidade das petiçons da Fiscalia, apoiamos as vias e pronunciamentos que contribuam para evitar encarceramentos e ilegalizaçom de organizaçons integradas na atividade política galega desde há muitos anos. O país precisa de todas aquelas pessoas e entidades dispostas a manter vivo o compromisso com a sua defesa, algo que este processo pretende pôr em questom.



----------------



1. Adrián Acción Porto. Administrativo.

2. Ricardo Acuña Criado. Reformado. Salvaterra do Miño.

3. Rafael Aguirrebengoa Esnaola. Funcionario.

4. Pedro Alonso Iglesias. Biólogo. Activista do ambientalismo.

5. Pedro Manuel Alonso Varela (Manolo Bacalhao). Cantor.

6. Mercedes Álvarez Árias. Professora reformada.

7. Alfonso Álvarez Caccamo. Profesor e escritor.

8. Celso Álvarez Cáccamo. Sociolingüista e professor.

9. Xosé María Álvarez Cáccamo. Escritor, crítico literário e professor.

10. María Sabela Álvarez Núñez. Xubilada.

11. Xurxo Álvarez Pérez. Presidente de Fruga.

12. Braulio Amaro Caamaño. Profesor. Activista social e político.

13. Cristina Amor Faya. Anova.

14. Xan Carlos Ansia. Jornalista. Trab. admon.

15. César Arba Bouza. Funcionario.

16. Xavi Arias. Dakídarría.

17. Isaura Barciela Varela. Profesora.

18. Nemesio Barxa Álvarez. Advogado e ensaísta.

19. Xosé Manuel Beiras Torrado. Economista. Profesor xubilado. Anova.

20. Alex Belerdas. Dakídarría.

21. Vítor Belho. Produtor musical.

22. Diego Bernal Rico. Professor de galego.

23. Fernado Blanco Arce. Advogado. Activista de Esculca.

24. Isabel Blanco Domínguez. Médica.

25. Xurxo Borrazás Fariña. Escritor.

26. Henrique del Bosque Zapata. Profesor e ensaísta.

27. María Xosé Bravo San José. Portavocía Vía Galega.

28. Manuel Caamaño Fandiño. Secretario Relacións Internacionais da CUT.

29. Sabela Cabarcos Permuy. Empresaria.

30. Lois Calvelo Rozas. Asesor fiscal.

31. Fernando Cameselle González. (Kame) Creativo audovisual.

32. Paulo Carril Vázquez. Secretario xeral da CIG.

33. Ricardo Castro Buerger. Secretario xeral da CUT.

34. Maurício Castro Lôpes. Professor de português EOI Ferrol.

35. Marta Castro Zaera. Aux. Educación.

36. María Teresa Celemín Porrero. Funcionaria.

37. Xosé Collazo Castro. Ensinante reformado. Militante da solidariedade antiimperialista e da memoria antifascista.

38. María Consuelo Martínez García. Auxiliar de enfermaría.

39. Antía Cortiças Leira. Docente de língua portuguesa.

40. Serxio Crespo Gomes. Salceda de Caselas. Agitador sociocultural.

41. Luisa Cuevas Raposo. Activista social. Internacionalista e feminista.

42. Alfonso Díaz Andrés. Mestre.

43. Xosé Díaz Díaz. Economista.

44. Xosé Ramón Ermida Meilán. Xornalista e investigador.

45. Monserrat Fernández Arén. Docente.

46. Eliseo Fernández Fernández. Historiador.

47. Rosario Fernández Filgueira. P.S.X.

48. Xosé Miguel Fernández Vázquez. Empregado de banca.

49. Lola Ferreiro Díaz. Coordinadora de programas e feminista.

50. Estrela Ferrenho García. Administrativa.

51. Duarte Ferrín Iglesias. Gaiteiro.

52. Augusto Fontán García. Activista social.

53. Augusto Fontán Pérez. Parado.

54. Noa Fontán Pérez. Enxeñeira técnica agrícola.

55. Anjo Formoso. Estudantes Antifascistas.

56. Roberto Fraga Pena. Adestrador deportivo.

57. Álvaro Franco Silva. Mestre composteiro.

58. Juaqui Fuentes. Dakídarría.

59. Rita Gallego. Técnica Auxiliar de enfermaría.

60. Sandra Garrido González. Feminista.

61. Luís Gonçales Blasco (Foz). Professor reformado.

62. Rubén González González. Procesado operación Araña.

63. Pilar González Rodríguez. Mestra.

64. Simón González. Dakídarría.

65. Gonçalo Grandal Crespo. Desempregado.

66. Natividade Grandal Crespo. Educadora.

67. Baldomero Iglesias Dobarrio (Mero). Profesor, cantante e escritor.

68. Anxo Iglesias. Dakídarría.

69. Anxo Iglesias. Executiva da CIG Vigo.

70. María Jesús Juanetey Malvárez. Xubilada.

71. Tino Lago. Director de A Nova Peneira.

72. Patricia Lamas Seguin. Sicóloga.

73. Africa Leira Sanmartín. Reformada.

74. Celso X. López Pazos. Pensionista.

75. Charo Lópes Sánches. Jornalista e fotógrafa.

76. Bruno Lôpes Teixeiro. Desenhador gráfico. Porta-voz Fundaçom Artábria.

77. Ramón López-Suevos. Economista. Professor reformado.

78. Romám López-Valeiras. Sindicalista da CIG.

79. Xosé Antón López Dobao (Antón Dobao) Escritor, tradutor e cineasta.

80. Gabriel López García. Agricultor.

81. Manuel Fernando López López. Restaurador.

82. Joám Francisco López Pérez. Historiador. Trab. admon.

83. Xocas Lourenzo Garrido. Porta-voz da SCD do Condado.

84. Anxo Louzao. Portavozía Vía Galega.

85. Andrés Luca López. Audioprotesista. Militante A Revolta e Que Voltem!

86. Gustavo Luca. Xornalista.

87. Antonia Maio Lago. Desenhadora.

88. Bernardo Máiz Vázquez. Historiador.

89. Patricia Mariño Rodríguez. Advogada da CIG. Salvaterra de Miño.

90. Helena Martín Lores. Xornalista.

91. Inácio Martínez Orero.Vizinho de Caranza (Ferrol)

92. Rosa Martínez Vilas. Sanitaria.

93. Marcos Martins López . Advogado. Ponte Areias.

94. Xosé Luís Méndez Ferrín. Escritor.

95. Oriana Méndez. Filóloga, poeta e concelleira Marea Vigo.

96. Helena Miguélez-Carballeira. Profesora universitaria e escritora.

97. Ana Miranda Paz. Portavoz do BNG en Europa.

98. Manuel Monge González. Sociólogo, ex-preso da dictadura.

99. Carlos Morais. Agora Galiza-Unidade Popular.

100. Carmiña Naveiro Bueno. CIG-Servizos.

101. Raúl Novoa González. Xornalista.

102. Andrea Núñez Briones. Profesora.

103. André Núñez Broas.

104. Luísa Ocampo Pereira. Feminista.

105. Javier Orjales Crespo. Desempregado.

106. Serafín Otero Fernández. Sindicalista.

107. Xosé Antón Outeiro Gonzalez. Admo. na automoción. Repres. da CIG.

108. Alberte Pagán. Escritor e cineasta.

109. Daniel Palleiro. Libreiro.

110. José Manuel Pastor Vázquez. Operário no paro.

111. María do Pilar Patiño Peña. Professora.

112. Pilar Paz Rodríguez. Feminista.

113. Xosé Manuel Pazo Blanco. Professor reformado.

114. Mirta Pequeño González. Traballadora do ensino.

115. Dionisio Pereira González. Historiador.

116. Francisco Pérez Becerra. Estudante.

117. Laura Pérez Durán. Mestra xubilada, activista pola memoria, feminista.

118. Marta Pérez Gil. Advogada. Salvaterra de Minho.

119. Miguel Pérez Lorenzo. Profesor.

120. Vitoria Pérez Pedrós.

121. Xesús M. Piñeiro Rebolo. Xornalista.

122. Lorena Pinheiro. Narradora oral. Ponteareias.

123. Pablo Prado Fernández. Autor de BD.

124. Noa Presas Bergantiños. Deputada do BNG Parlamento galego.

125. Ana Prieto González.

126. Rosa Quinteiro Rendo.

127. Fernando Ramos Armesto. Libreiro.

128. Néstor Rego Candamil. Deputado do BNG nas Cortes espanholas.

129. Gabriel Reigosa. Dakídarría.

130. Roi Ribeira Becerra. Xornalista.

131. Paula Ríos Curbeira. Activista feminista.

132. Alfonso Rivas Fraga. Editor.

133. Sefa Rodríguez Porca. Aux. de cozinha. Expresa independentista.

134. Catonio Rodríguez Rivera. Mestre xubilado.

135. Francisco Rodríguez Sánchez. Filológo. Historiador. Profesor xubilado.

136. Inma Rodríguez Villar.

137. Paulo Rubido. CIG-Servizos.

138. Antón Sánchez García. Enxeñeiro Técnico Agrícola. Portavoz nacional de Anova.

139. Xosé Sánchez Lombardero. Sicólogo.

140. Monserrat Sánchez Mancebo.

141. Goretti Sanmartín Rei. Filóloga. Executiva do BNG.

142. Pablo Santiago. Reporteiro gráfico.

143. Rosa Santorum Paz. Profesora.

144. Xosé Luís Santos Cabanas. Escritor.

145. Paco Sebio. Militante comunista.

146. Suso Seixo. Biólogo. Ex-secretario xeral da CIG.

147. Séchu Sende. Professor e escritor.

148. María Xosé Silvar (Sés). Música.

149. Xurxo Manuel Souto Eiroa (Xurxo Souto). Cantor, escritor e locutor.

150. Elvira Souto Presedo. Filóloga. Ativista de Esculca.

151. Carlos Taibo. Professor e escritor.

152. Mercedes Teixeiro Gato. Traballadora do ensino.

153. Ximo Tomás (Maqui). Dakídarría.

154. Xosé María Torné. Desenhador gráfico.

155. Xesús Miguel de Toro Santos (Suso de Toro). Escritor e columnista.

156. Anjo Torres Cortiço. Trabalhador dos Correios.

157. Avelino Tourís Fajardo. Empresario.

158. Ester Troncoso Blanco. Editora.

159. Jacobo Troncoso Blanco. Mestre infantil de escola pública.

160. Óscar Valadares. Porta-voz Mar de Lumes.

161. David Varela Riveira. Desempregado.

162. Lola Varela. Docente.

163. Manuel Vázquez Naveira.

164. Xesús Veiga Buxán. Profesor. Economista.

165. Ramiro Vidal Alvarinho. Poeta.

166. Diego Vila Vázquez. Repartidor.

167. Paulo Vila, Plataforma Antifascista Galega

168. Prudencio Viveiro. Historiador.

169. Isabel Vilalba Seivane, secretaría xeral do SLG

170. Fernando Pereira González. Bibliotecario.

171. Pablo Estévez Arias

172. Andoni Baserrigorri. Internacionalista vasco

173. Antônio Ricón Rodriguez profe

174. Eva Cortinhas Ferreira. Professora no ensino público

175. Profesora Anxela Msriño

176. Luisa Cano Cárdenas. Camarera . EHBildu.

177. María Inmaculada Otero Baamonde. Enfermeira SERGAS

178. Xosé L. Rivera Jácome. Mestre. Sindicalista da CIG

179. Emilio Romero Lorenzo. Profesor.

180. Rocío Barreiro Rodríguez. Química. BNG

181. Rubén Cela Díaz. Economista.

182. Xandre Peres. Membro da Mesa Nacional de BRIGA

183. Inácio Pavón. Sindicalista da CIG

184. Manuel Álvarez Fernández, mestre

185. Moncho Lareu Riveiro. Profesor. Militante de Anova.

186. Alberte Lamazares Casero. Labrego

187. Daniel Cabana Yañez.Funcionario reformado

188. Raquel López Doce, traballadora social

189. Santi Rodríguez Cid. Labrego.

190. Xaquín Pastoriza Cerviño. Profesor de Historia.

191. Marcos Do Rego

192. Luís Fontenla Figueiroa, docente de português

193. Olaia Ledo Díaz, produtora e guionista. Portavoz municipal do BNG de Narón

194. Luis Enrique Yañez Estevez. Gandeiro

195. Miguel Anxo Fernán Vello. Escritor e editor.

196. Santiago Quiroga. Professor de Ensino Primário

197. Xiana López Penedo, traballadora social e concelleira de Ferrol en Común

198. Manuel Fernández García, estudante

199. Millan Fernández. Anova

200. Diego Dorado. Educador popular. Militante nacionalista

201. Teresa Barcia e Celso Dourado,mestra xubilada e artista plástico

202. Xosé Luís Rivas Cruz deputado no parlamento de Galicia

203. Noelia Outón Campos

204. Fernando Acuña Rúa. Xubilado

205. Nela Abella. Ecoloxista e feminista.

206. Ana Mosquera Fernández. Avogada.

207. Chema Naia. Estudante

208. Carlos Vázquez Castro. Xubilado

209. María Xesús Pazo Blanco. Mestra xubilada

210. Salvador Soutullo Carolo.Escritor.

211. Martín Ubeira Acuña. Educador social

212. Jurjo Diz. Militante independentista.

213. Daniel Cando Cando. Xubilado. ANOVA.

214. Belén Piñeiro Álvarez, educadora social.

215. María Consuelo Martínez García TCAE Sergas

216. Fernando Torreiro González. Profesor xubilado

217. Xose Rodrigez Cid profesor

218. Pancho Niño Ricoi, profesor reformado Anova

219. VÍCTOR GIL, CONSERXE

220. Martín Mendes Passarim. Engenheiro.

221. Silvia Amor Faya Abministrativa en ADEGA

222. Ángeles Martínez jubilada

223. X Antón Cao Santamaría, Psicólogo.

224. Gema Rivera xubilada

225. Iria Méndez. Xornalista

226. Xose Manuel Ribeira Garcia

227. Anxos Beiroa Otero. Dependenta

228. María Dolores Rodríguez Amor .Enfermeira.

229. Xabier Espada Leal. Pensionista

230. Noelia Rodriguez Justo. Trabalhadora. Militante do BNG

231. Jesus irago pereira. Autonomo. Independentista

232. Hugo M. Andrade. Militante BNG.

233. Yolanda Díaz Cabanas. Mestra de Actividade Mental

234. Rosa González Pérez. Administración.

235. Carlos Garcia Seoane. Carpinteiro

236. Manuel Amaro Caamaño Pedagogo

237. Beatriz Bieites. Professora

238. Abraám Alonso Pinheiro. Soldador

239. Modesto González Casal

240. Silvia Rosende. Politóloga, historiadora.

241. Adriana Negreira Martínez. Bng

242. Jose luis Garcia Traba ,electricista ,militante bng

243. Adriana Negreira Martínez. Florista. BNG

244. Miguel A. Neira Romero , pensionista , ex-trabalhador de Bazán e membro da fundaçom Artábria

245. Ana Fra Enríquez. Feminista, Antifascista, Xerocultora desempregada.

246. Olaia Ledo Díaz. Produtora e guionista. Portavoz municipal do BNG de Narón

247. Xil López Sánchez. Mestre.

248. Manrique López Rodríguez. Xubilado.

249. MANUEL ZABALA IGLESIAS PEON DA RECOLHIDA DO LIXO DE VIGO DELEGADO SINDICAL DA CIG

250. Maria Fraiz Castro. Educadora Infantil

251. Alberte Mera. Xornalista

252. Xulio Pardo de Neyra. Lugués, independentista e traballador

253. Carmen Salvadores Cobas - xubilada

254. Serxio Perille Seoane. Automomo.

255. Carme Tallon Alvarez Trabalhadora

256. Inacio Hernando Nuevo. Reformado

257. Antía Roig Regueira. Programadora.

258. Xandra Táboas Martínez. Artísta e Activista

259. Andrea Ledo Folgueira. Estudante.

260. Cristina Marey Castro. Tradutora.

261. Noelia García Blanco. Asistente sociosanitaria.

