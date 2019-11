Manifiesto contra la paralización del monumento memorial dedicado a las víctimas del franquismo en el Cementerio del Este de Madrid y de rechazo a cualquier intento de resignificación del mismo por parte del actual gobierno municipal.

Las Organizaciones Memorialistas, Partidos Políticos, Organizaciones Sindicales, sociales, personalidades y entidades de la cultura,

M A N I F I E S T A N



El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid tiene decidido modificar el Memorial que paralizó el pasado 17 de julio en el Cementerio del Este, donde debían aparecer inscritos los nombres de al menos 2.937 personas ejecutadas en los primeros años de la Dictadura, en aplicación de las sentencias de unos consejos de guerra carentes de las mínimas garantías procesales, incluyendo el más básico derecho a la defensa.



El actual equipo de gobierno municipal ha manifestado abiertamente su intención de arrancar las lápidas con nombres ya instaladas en el monumento del Cementerio del Este y de modificar completamente la significación del Memorial. Consideramos que el nuevo diseño del memorial, que pretende borrar los nombres de las personas fusiladas por su compromiso leal a la II República, supone un castigo post mortem añadido a las familias de las personas ejecutadas allí y un grave atentado a la memoria democrática del pueblo de Madrid y de todos los pueblos del Estado español. El gobierno del señor Martínez Almeida no sólo quiere borrar los nombres de quienes pagaron el más alto precio en Madrid por defender la libertad frente al fascismo, sino que pretende modificar el criterio con el que fue erigido el Memorial para reconvertirlo en un falso homenaje a la concordia.



La renuncia asimismo por parte del equipo de gobierno de Martínez Almeida, de levantar un memorial en el lugar donde se ubicaba la antigua Cárcel de Carabanchel en reconocimiento a todas las personas presas políticas durante el franquismo, así como el cierre de la Oficina de Derechos Humanos y Memoria, dan idea de las intenciones de los nuevos responsables municipales.



El Ayuntamiento actual pretende escudarse y justificar su decisión en un informe elaborado por el extinto Comisionado de Memoria Histórica creado por la anterior corporación, pero aquellas recomendaciones no contemplaban en ningún caso un único monumento para ser dedicado tanto a las víctimas en el periodo de guerra como de la posguerra. Al mismo tiempo, tampoco parece interesarles lo que ese mismo órgano reflejó en sus actas sobre otras actuaciones memorialísticas, como en el ejemplo de la ya referida Cárcel de Carabanchel.



Quienes suscribimos este manifiesto consideramos inadmisible, y más en democracia, que se anteponga el argumentario franquista al reconocimiento debido a sus víctimas, frente a la defensa de los valores universales por los que fueron masacradas y a la imprescindible reparación a sus familiares, dando carta de naturaleza a las sentencias de los Consejos de Guerra.



La construcción del monumento del cementerio del Este, tal y como se estaba llevando a cabo hasta su paralización por el Ayuntamiento, no había provocado ningún rechazo ni oposición en la sociedad madrileña. Es por tanto el equipo de gobierno actual, el único responsable de alterar la convivencia y de crear problemas que no existían. La decisión por el gobierno municipal encabezado por el Sr. Martínez Almeida de remodelar el monumento, desvirtúa completamente su significado, objetivo y sentido. Es el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid quien manifiesta una actitud autoritaria, revanchista y sectaria, capaz de crear y promover la discordia y el enfrentamiento en una sociedad ajena a sus discursos del odio.



Denunciamos cualquier intento de manipulación y resignificación del Memorial a las víctimas de la represión franquista en el Cementerio del Este, que pretenda llevar a cabo el equipo de gobierno municipal de Madrid,



Consideramos imprescindible, conforme a la exigencia del Derecho y Tratados Internacionales, y a las recomendaciones de las Naciones Unidas, que el Estado y sus instituciones asuman y garanticen el derecho a la Verdad, Justicia, Reparación y Garantías de no Repetición, a todas las personas represaliadas, asesinadas o desaparecidas de la Resistencia Antifranquista como víctimas de la violencia política.



Consideramos irrenunciable el derecho de la ciudadanía a conocer la historia de la mano de historiadores, a ser juzgados solamente por jueces y a que las instituciones democráticas reconozcan públicamente, nombre a nombre, a todas las víctimas del franquismo.



Convocamos a la sociedad civil a frenar esta agresión sin precedentes cometida, en primer lugar, contra los familiares de las personas que pagaron con la vida su compromiso en defensa de la legalidad democrática, pero también contra los derechos humanos, contra la democracia y contra la Memoria Democrática Colectiva.



Solicitamos el apoyo explícito de todos y todas las demócratas, y de toda la sociedad, para impedir este nuevo atropello a la Memoria de las personas que lucharon contra la Dictadura.



Los familiares, colectivos y organizaciones abajo firmantes, hacemos un llamamiento a la ciudadanía para que se adhiera a este manifiesto y participe activamente en la defensa de esta causa.

