Путешествия и спорт
Расскажите, как вы путешествуете?

Прохождение опроса не займет больше 3 минут
Ваш возраст *
Your answer
Ваш пол *
В каком городе вы проживали до начала пандемии? *
Your answer
Ваш личный ежемесячный доход после вычета налогов в начале этого года
Сколько раз вы выезжали за границу для отдыха с начала 2017 года? *
Сколько раз путешествовали по России с начала 2017 года? *
Вид спорта, новости которого вы читаете чаще одного раза в неделю *
Можно выделить несколько, если все подходят под условие
Required
Вы когда-нибудь ездили в качестве зрителя на большое спортивное мероприятие, который проходил НЕ в вашем городе? *
Матч по футболу, хоккею, баскетболу, Гран-при по фигурному катанию, Кубок Дэвиса, и т.д.
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