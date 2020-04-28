Путешествия и спорт
Расскажите, как вы путешествуете?
Прохождение опроса не займет больше 3 минут
* Required
Ваш возраст
*
Your answer
Ваш пол
*
М
Ж
В каком городе вы проживали до начала пандемии?
*
Your answer
Ваш личный ежемесячный доход после вычета налогов в начале этого года
до 49 999 руб
50 000 — 99 999 руб
100 000 — 149 999 руб
150 000 — 249 999 руб
250 000 — ... руб
Сколько раз вы выезжали за границу для отдыха с начала 2017 года?
*
Ни разу
1-2 раза
3-6 раз
7 раз и более
Сколько раз путешествовали по России с начала 2017 года?
*
Ни разу
1-2 раза
3-6 раз
7 раз и более
Вид спорта, новости которого вы читаете чаще одного раза в неделю
*
Можно выделить несколько, если все подходят под условие
Авто/мото
Фигурное катание
MMA/Бокс
Хоккей
Футбол
Баскетбол
Так часто — ни один
Теннис
Other:
Required
Вы когда-нибудь ездили в качестве зрителя на большое спортивное мероприятие, который проходил НЕ в вашем городе?
*
Матч по футболу, хоккею, баскетболу, Гран-при по фигурному катанию, Кубок Дэвиса, и т.д.
Да, путешествовал и заодно посетил мероприятие (не ЧМ-2018)
Да, ездил специально на мероприятие (не ЧМ-2018)
Да, но только в рамках ЧМ-2018
Нет, но планировал и не получилось
Нет и не планировал
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.
Report Abuse
-
Terms of Service
-
Privacy Policy
Forms