Вас устраивает количество туров, которые редакция «Бомбардира» делает в одном сезоне? *Хотелось бы сильно большеХотелось бы чуть большеМеня все устраиваетХотелось бы меньше туровOther:Вам было бы удобно играть в «Конкурс прогнозов» отдельно по лигам? *Да, для конкретных лиг нужны свои «КП»Нет, меня устраивает «КП» в текущем видеХотелось бы отдельный «КП» для РПЛ и отдельный «КП» для других лигOther:Вас устраивает обратная связь с редакцией в чате «Конкурса прогнозов»? *ДаНетOther:Как вам факты под прогнозами в «КП»? *Часто смотрюРедко смотрюНе смотрю их вообщеOther:Как вам функция автопрогнозов в «Конкурсе прогнозов»? *Пользуюсь ейНе пользуюсь ейOther:Чего не хватает «Конкурсу прогнозов»? *Отдельных «КП» под разные лигиТоталов больше и меньшеСохранение статистики по предыдущим сезонамOther:RequiredЕсли у вас есть еще какие-то пожелания и предложения, можете оставить их под этим вопросомYour answerSubmitClear formNever submit passwords through Google Forms.This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service - Privacy PolicyDoes this form look suspicious? Report Forms Help and feedback Contact form owner Help Forms improve Report