Помогите сделать «Конкурс прогнозов» лучше
Привет, это редакция «Бомбардира». И мы снова хотим узнать ваше мнение о «Конкурсе прогнозов». Для этого предлагаем вам пройти небольшой опрос и где-то (на ваше желание) поделиться мнением об игре.
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Как оцениваете текущий «Конкурс прогнозов»?
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Вас устраивает количество туров, которые редакция «Бомбардира» делает в одном сезоне?
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Вам было бы удобно играть в «Конкурс прогнозов» отдельно по лигам?
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Вас устраивает обратная связь с редакцией в чате «Конкурса прогнозов»?
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Как вам факты под прогнозами в «КП»?
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Как вам функция автопрогнозов в «Конкурсе прогнозов»?
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Чего не хватает «Конкурсу прогнозов»?
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Если у вас есть еще какие-то пожелания и предложения, можете оставить их под этим вопросом
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