Помогите сделать «Конкурс прогнозов» лучше

Привет, это редакция «Бомбардира». И мы снова хотим узнать ваше мнение о «Конкурсе прогнозов». Для этого предлагаем вам пройти небольшой опрос и где-то (на ваше желание) поделиться мнением об игре.

