Öğretmenlerin Gözünden "Öğretmenlik Mesleği, Eğitim ve Eğitim Yönetimi" Anketi
  • Kıymetli meslektaşımız, bu araştırmanın amacı; mevcut eğitim sistemi ve uygulamaları hakkındaki düşüncelerinizi, meslek yaşamınızda karşılaştığınız sorunları, Milli Eğitim Bakanlığından beklentilerinizi ve çözüm önerilerinizi analiz ederek ortaya koymaktır. Katkılarınızdan dolayı teşekkür ederiz.

    Maarif Çalışanları Sendikası ARGE Ekibi
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