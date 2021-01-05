Помогите нам стать лучше
Здравствуйте!

Меня зовут Алексей Понтяков, я продакт-менеджер Sports.ru. Мой профиль на сайте – https://www.sports.ru/profile/152826116/.

В прошлом году нашему сайту исполнилось 22 года. За это время поменялись технологии, интересы спортивной аудитории, способы получения информации. Только вспомните, ни смартфонов, ни приложений на iOS и Android тогда не было, а часть пользователей «Спортса» вообще родилась после даты создания сайта. Чтобы нам не отставать от прогресса и становиться лучше, нам нужно меняться. Мы не сможем двигаться в лучшую сторону без вас и ваших пожеланий и предложений. Пожалуйста, помогите нам стать лучше.

Мы бы хотели связаться с вами любым удобным для вас способом и в любое удобное для вас время и задать несколько вопросов про наш сайт, приложения, ваши интересы к спорту. Общение не займет больше часа.

Если вы не против, заполните эту форму. Ваши контактные мы никому не передадим, по ним с вами свяжусь я или один из моих коллег только для проведения «интервью».
Ваш ник или ссылка на профиль на сайте Sports.ru, если есть
Как вас зовут?
Контактный номер телефона
Можно указать ник в Telegram
Удобные дни и время для звонка. Если вы не из Москвы – уточните город или часовой пояс.
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