MANIFESTO PARA A ELIMINACIÓN DO MONUMENTO FASCISTA EN CELANOVA

ASINA AO FINAL DA LISTA DE SINATURAS QUE SEGUE O TEXTO. GRAZAS!A vila de Celanova xogou un triste e singular papel na represión posterior ao golpe de Estado de 1936. O mosteiro converteuse nun dos maiores cárceres do país e lugares como o Furriolo, en escenarios de crimes que seguen impunes. A poboación viviu aterrorizada pola ameaza das armas e as elites locais que apoiaron o golpe practicaron espolios e outros abusos.Na comarca de Celanova houbo intentos notábeis para recuperar a memoria das vítimas e rendéronselles xustas homenaxes. Nesa liña este Comité reiniciou o traballo para seguir desvelando a verdade e completar accións de reparación. Con ese fin impulsamos a seguinte declaración en demanda do cumprimento da lei sobre memoria histórica:As e os abaixo asinantes, diante da reclamación do Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova que promove a eliminación do monumento fascista da cruz dos caídos levantada en agosto de 1939 por falanxistas no Outeiro da Obra no termo municipal de Celanova, así como a resignificación do espazo como lugar de memoria, expresamos o noso apoio e sinalamos que:1. O Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova acredita que o citado elemento é un símbolo de exaltación falanxista da barbarie franquista e, polo tanto, debe aplicarse a lei de memoria histórica en vigor desde o ano 2007.2. O Concello de Celanova debe cumprir a lei como primeiro paso no recoñecemento da dignidade das vítimas do franquismo e co horizonte de satisfacer os principios de verdade, xustiza e reparación que impulsan o labor dos colectivos memorialísticos ao abeiro das Nacións Unidas. Así mesmo, e dentro do marco da lei, ten a obriga de elaborar un catálogo de símbolos franquistas e ordenar a súa retirada; ademais da retirada de títulos honoríficos e distincións se as houbese, agasallos e nomes de rúas que supoñan a exaltación do golpe de Estado do 36 e da ditadura.3. Animamos este Comité e as veciñas e veciños de toda a comarca a levantar o manto de silencio que tapa as biografías de todas aquelas persoas que desde o seu desempeño profesional, vital e político promoveron os valores republicanos antes de 1936 e que foron represaliados polos golpistas e o poder ilegal que se instaurou no Estado durante as catro décadas seguintes. E aconsellamos que se sinalicen os lugares de memoria, especialmente as foxas, e que se traballe na procura de familiares das vítimas. Alén do estrito cumprimento da lei, cómpre tamén pedir da actual corporación unha declaración de honorabilidade da última corporación republicana e dos funcionarios que foron represaliados.Consideramos, xunto co Comité, que a eliminación do símbolo fascista que alimentou o medo durante máis de oitenta anos é unha oportunidade para dialogar co pasado, sobre todo con ese pasado que se nos negou: o das vítimas, como eses 7 últimos presos fusilados pola Bandera de Falange de Marruecos en setembro do 39, e cos legados de personalidades como Luís Soto, Pepe Velo, Celso Emilio ou Xulio González, entre outros e outras que foron borradas da historia. E tamén con ese outro pasado que nunca se cancelou de todo porque as destrucións e as inxustizas seguen presentes e o poder que as causou segue presente.Comité de Memoria Histórica da Comarca de CelanovaCelanova, 16 de febreiro de 2021.---ADHESIÓNS1. Xosé Luis Méndez Ferrín. Escritor e profesor. Ex presidente da RAG2. Xesús Alonso Montero. Catedrático, escritor e ex presidente da RAG3. Francisco Xavier Ferreiro Loredo. Presidente Fundación Celso Emilio Ferreiro4. Luis Ferreiro Loredo. Director Fundación Celso Emilio Ferreiro5. Víctor José Velo Pérez. Licenciado en Física. Brasil6. Luís Soto García. Economista. México7. Carmen Tagüeña Parga. Presidenta Emérita do Ateneo Español de México8. Xosé Vizoso Fernández. Deseñador9. Xosé Manuel Cid. Profesor10. Manuel Rivas. Xornalista e escritor11. María Xosé Queizán Vilas. Escritora e profesora12. Isabel Blanco Picallo. Actriz e premio Celanova Casa dos Poetas13. Luis Tosar. Actor e premio Celanova Casa dos Poetas14. Ramón Nicolás Rodríguez. Docente, crítico e escritor. Biógrafo de CEF15. Telmo Comesaña. Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 36.16. A Oliveira de Teo, asociación para a recuperación da Memoria Histórica e patrimonio inmaterial17. ACC Terra de Outes18. A Gentalha do Pichel. Compostela19. Agrupación Cultural Alexandre Bóveda. A Coruña20. Agrupaçom Cultural O Facho. A Corunha21. Amigos da República. Ourense22. ARMH Galicia23. Asemblea Republicana de Vigo24. Asemblea Republicana Galega25. Asociación Agroma Sober26. Asociación Amigos de Johan Carballeira de Bueu27. Asociación Cultural Afonso Eanes da Comarca de Barcala28. Asociación Cultural Cultura Aberta. Carral29. Asociación Cultural Follas Vivas Lois Antón de Casardeita30. Asociación Cultural Irmáns Suárez Picallo. Sada31. Asociación Cultural Memoria Histórica 28 de agosto. Cangas32. Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática. Ferrol33. Asociación Cultural Obradoiro da História de Ordes34. Asociación Cultural Vieiros de Oleiros (A Coruña)35. Asociación para a Dignificación das Vítimas do Fascismo (Lugo)36. Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH)37. Asociación pola Memoria e Dignidade do 36 de Mos38. Asociación pola Memoria Histórica do Grove39. Asociación pola Recuperación da Memoria Histórica de Marín40. Asociación Salamanca Memoria y Justicia41. Asociación Viguesa pola Memoria Histórica do 3642. AS-PG (Asociación Socio-Pedagóxica Galega)43. Ateneo Ferrolán44. Blog Búscame en el ciclo de la vida45. Centro Social Autoxestionado A Cambalhota de Allariz46. Centro Social A Galleira. Ourense47. Colectivo A Ragaduxa pola memoria histórica de Vilaboa48. Colectivo Capitán Gosende de Cerdedo-Cotobade49. Colectivo Republicano de Redondela50. Colectivo Republicano Tercer Milenio de Madrid51. Comisión pola Memoria 'Sinhor Afranio'52. Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña53. Comité pola Memória Histórica do Val do Límia54. Federación Asturiana Memoria y Republica (FAMYR)55. Fundación Celso Emilio56. Fundación Moncho Reboiras57. Fundaçom Artábria. Ferrol58. Iniciativa Cidadán da Memoria Historica de Vilagarcia59. Iniciativa Galega pola Memoria Histórica60. Instituto de Estudios Miñorans de Gondomar61. Instituto de Estudos Masónicos (IEMG)62. Memoria Histórica de Valga63. Faiado da Memoria (O). Vilagarcía64. Plataforma Vasca contra los crímenes del franquismo65. Proxecto Cárcere. A Coruña66. Asociación Por la Memoria Histórica de Miranda de Ebro67. Sociedade Histórica e Cultural Coluna Sanfins, Lousame68. Fundación Luis Tilve69. Alberto Valín Fernández. Historiador70. Antón Mascato. Historiador71. Aurora Marco. Escritora e investigadora72. Bernardo Máiz. Historiador73. Carlos Babío Urkidi. Historiador74. Carlos Fco. Velasco Souto. Historiador e Professor da UDC75. Carlos Méixome. Historiador76. Carlos Morais. Historiador77. Carme García-Rodeja. ARMH78. Carmen Blanco. Escritora e profesora da USC79. Celso X . López Pazos. Presidente da Asemblea Republicana de Vigo80. Claudio Rodríguez Fer. Escritor e profesor da USC81. David Simón. Investigador e autor do blog Diario de un médico de guardia82. Dionísio Pereira González. Historiador83. Dolores Varela Salgado. Docente e feminista84. Edelemiro Martínez Cerredelo. Historiador local. Xinzo da Limia85. Eduardo Rodríguez Sáiz. Profesor de Historia no ensino secundario86. Eladio Anxo Fernández Manso. Historiador87. Eliseo Fernández. Historiador88. Elvira Souto Presedo Docente xubilada. Asemblea Republicana de Vigo89. Félix García Yáñez Historiador e concelleiro de Riada Cidadá en O Barco de Valdeorras.90. Fernando Souto. Presidente da CRMH A Coruña91. Francisco Javier Quintas. Delegado da Fundación Luis Tilve e Secretario do IEMG92. Gabriel Rodríguez, historiador e arquivista93. Guillerme Pérez Agulla. Fundación Luís Tilve94. Hadrián Fernández Alvarado. Historiador e membro do IEMG95. José Gómez Alén. Catedrático de Ensino Medio e historiador96. J. Alberto Corral Iglesias. O Facho97. José Manuel Vieira. Profesor universitario xubilado. AC MH 28 Agosto98. Julio Lisandro Cañón Voirin. Historiador99. Lourenzo Fernandez Prieto. Catedrático e director do Dep. de Historia. USC100. Luis Chapela Bermúdez. Escritor e investigador101. Luis Suárez-Carreño. Comuna de Presxs e Represaliadxs do Franquismo102. Manuel Fernández Pita. Presidente da MHD Ferrol103. Manuel Monge. Sociólogo, investigador e ex presidente da CRMH A Coruña104. Manuel Pazos Gómez. Historiador105. Manuel Pérez Lorenzo. Historiador106. Margarida Ledo Andión. Profesora e cineasta107. María Torres. Investigadora histórica. Blog Búscame en el ciclo de la vida108. Matias Rodriguez da Torre, profesor Silleda109. Miguel Gómez. Vigo. Comuna de Presxs e Represaliadxs do Franquismo110. Montse Fajardo. Xornalista111. Nemésio Barxa. Advogado. Da Academia Galega de Xurisprudencia e Lexislazom112. Óscar Freán. Catedrático Historia, Université Lyon 2113. Pablo Sánchez. Presidente da AC Follas Vivas Lois Antón de Casardeita. CMHC de Celanova.114. Ramón López Suevos. Docente xubilado. Asemblea Republicana de Vigo115. Raúl Soutelo Vázquez. Historiador, profesor en Noia e membro do G.I Hispona da USC116. Ricardo Gurriarán Rodríguez. Historiador117. Rose-Marie Serrano. París. Amigos de los Republicanos Españoles118. Silvia Rosende. Investigadora de HISTAGRA, USC.119. Uxío-Breogán Diéguez Cequiel. Director da Cátedra de Memoria Histórica da Universidade da Coruña120. Valentín García Bóveda. Empresario e vicepresidente da Fundación Alexandre Bóveda121. Xabier Bugeiro. Historiador.122. Xerardo Dasairas Valsa. Historiador123. Xilberte Manso de la Torre. Vicedirector do Instituto de Estudos Miñorans124. Xoán C. Chillón Iglesias. Mestre xubilado. AC MH 28 Agosto125. Xoán X. Mariño Reino. Presidente da ACC Terra de Outes126. Xosé Álvarez Castro. Historiador e autor do blogue Pontevedra nos anos do medo127. Xosé Estévez. Historiador. Profesor Emérito da Universidade de Deusto128. Xosé Lois Gómez García. Historiador e profesor ensino medio. Ponteareas.129. Xosé Manoel Nuñez Seixas. Historiador130. Xosé María Alvarez Cáccamo. Escritor131. Xosé Ramón Ermida Pazos. Investigador132. Xosé Ramón Veiga. Departamento de Historia, Área de Historia Contemporánea USC.133. Antón Riveiro Coello. Escritor134. Anxo Angueira Viturro. Profesor e escritor135. Bieito Iglesias Araujo. Escritor136. Bruno Lopes Teixeiro. Desenhador Gráfico. Fundaçom Artábria137. Camilo Camaño Xestido. Artista plástico. Memoria Histórica 28 de Agosto-Cangas138. Carlos da Aira Fernández. Programador informático139. Carmen Penim, cantante, compositora e ensinante140. Maurizio Polsinelli, compositor e pianista141. Caxigueiro. Escultor142. Celso Fernández Sanmartín. Narrador oral143. Cesáreo Sánchez Iglesias. Escritor, presidente da AELG144. Emilio Xosé Ínsua. Escritor145. Enrique Barrera Beitía. Secretario da MHD Ferrol146. Eva Veiga. Poeta147. Francisco Cadaval Ayaso, Quico Cadaval. Teatreiro148. Francisco Castro. Director xeral de Galaxia e escritor149. Jorge Emilio Bóveda Álvarez. Escritor e mestre de inglés no ensino público150. Jorge Luis María López. Secretario de Dereitos e Liberdades do PSdG-PSOE151. Ledicia Costas. Escritora152. Luis Sergio Pazos Huete. Actor e presentador153. Marga Romero Lorenzo do Val. Escritora154. Mercedes Queixas Zas. Docente, escritora e deputada do BNG155. Plataforma Galega pola Terceira República156. Ramón Caride Ogando. Escritor157. Raúl Gómez Pato. Poeta e tradutor158. Suso Díaz. Poeta159. Xavier Vence Deza. Profesor da USC160. Xosé Luis Rivas 'Mini'. Cantautor e deputado do BNG161. Xurxo Souto Eiroa. Músico e escritor162. Yolanda Castaño. Poeta163. Alba Iglesias García. Estudante. Xuventudes Socialistas de Ourense164. Ana María Rodríguez. Restauradora de Bens Culturais. A Bola165. Arantxa Tirado Sánchez, Politóloga166. Arximiro Villar González. Profesor e escritor167. Avelina Rodríguez García. Cartelle168. Avelino González Fernández. Actor169. Bieito Sousa Rodríguez. Filósofo170. Brais González. Estudante. Xuventudes socialistas de Ourense171. Carlos Cimadevila Álvarez. Profesor xubilado172. Clara Silva Méndez. Ourense. Filóloga173. Delfín Caseiro Nogueiras. Inspector de educación174. Duarte Ferrín Iglesias. Violinista175. Emilio Romero Lorenzo. Profesor xubilado176. Fernando Ocampo Montesino. Xubilado. MHD Ferrol177. Francisco González Conde. Xubilado178. Francisco Lores.179. Gonzalo de Lucas. Porto do Son180. Gonzalo Méndez Martínez. Profesor. Universidade de Vigo181. Gregorio Ferreiro Fente. Profesor de ensino medio182. Gualteria Pintos Barreiro. Xubilada183. Ieltxu Marcos Campomar184. Ignacio Solla Covelo. Chapela. Redondela185. Ignacio Suárez Carnota. Noia186. Iván Losada. Estudante. Xuventudes socialistas de Ourense187. Jesús Giráldez Rivero. Profesror de Historia Económica. USC188. José Giráldez. Madrid. Mestre xubilado189. José Luis Cendón Montes. A Merca. Fotógrafo190. Julio Pacheco Yepes. Impresor. Asemblea Republicana de Vigo191. Lois Pérez Díaz. Mestre e narrador oral192. Luís Pérez Rodríguez. Profesor xubilado de ensino medio e avogado193. Manuel Mella Márquez. Catedrático xubilado na UCM, foi tenente de alcalde do Ayuntamiento de Madrid. CMHC. de Celanova.194. Manuel Monteagudo. Escritor. Vigo195. Manuel Portas Fernández. Profesor e escritor196. María De los Milagros Cortés Nogueiras. Avogada197. María Rodríguez Garcìa. Cartelle. Mestra xubilada198. María Rosa López Fernández. Profesora199. Miguel Ángel Gómez Álvarez200. Óscar Pazos Rodríguez, xeólogo, de Vigo201. Pablo Alonso Alcalde. Fareiro. Asemblea Republicana de Vigo202. Pablo Mayoral Rueda. Xubilado203. Paula Fdez. Franco, estudante, graduada en Historia, Ames.204. Paula Vázquez Verao. Historiadora e activista cultural205. Pedro Antelo Santamaría. Administrativo. ACC Terra de Outes206. Rosa María García Alcón. Nutricionistas. Asemblea Republicana de Vigo207. Rubén Compés Molina. Auxiliar de Enfermaría. A Bola208. Teresa de Jesús Pazos Huete. Allariz. Enfermeira209. Victoria Campomar Otazua210. Xabier Paz Canalejo. Biólogo pesqueiro xubilado211. Xosé María Dios Diz. Médico. Outes212. Xurxo Doval. Secretario xeral Xuventudes Socialistas Ourense213. Xurxo Sierra Veloso. Funcionario214. Yoel Arcelle. Estudante. Xuventudes socialistas de Ourense215. Ana Mosquera Fernández. Presidenta da Agrupación Xosé Velo216. Anxo Ferreiro Currás. Xubilado217. Rosa Cal Martínez. Profesora xubilada218. Jesús E. Minguet Burgos. Debuxante219. María Ángeles Trabazo. Xubilada220. Benito Laiz Castro. Xubilado. La Comuna. Asturias221. Camiño Noia Campos. Profesora Emérita da Universidade de Vigo222. Xulián Maure Rivas. Profesor Lengua Literatura Española e cofundador de Xerais.223. Gonzalo Constenla. Catedrático de Inglés224. Xosé Poldras. Gravador225. Tino Lago Vargas. Director de A Nova Peneira226. Xosé Fernández Vázquez. Xubilado227. Hixinio Araúxo Feixóo. Traballador Arqueoloxía. CMHC de Celanova.228. Comité Antifascista de Compostela229. Jorge Martínez Osuna. Médico.230. Marcos Meléndez Alonso. Autónomo231. Óscar León Domínguez. Traballador Social. Muíños, Ourense232. F. Xavier Perdiz Álvarez. Actor233. José Antonio Fraga Moreiro. Mestre. CMHC de Celanova.234. Daniel Jardón. Os Blancos235. Cándido Fernández Domínguez. Docente236. Xesús M. Piñeiro Rebolo. Xornalista237. Perfecto Ramos. Xubilado . Crecente238. Xurxo Guitián. Autónomo. A Coruña239. Pablo Iglesias Valeiras. Xubilado240. Antonio Míguez Rodríguez. Enxeñeiro241. Sindo Otero Badás. Músico e funcionario.242. Xosé Diego Pérez Fontes. Traballador no SERGAS. Ourense243. Gloria M. Viana Rivera. Administrativa244. Daniel Gómez Rodríguez. Traballador. Ourense245. Emilio José Cabrera Silva. Conductor profesional. Celanova246. Minia Rodríguez Estévez247. Noelia Currás Rodríguez. BNG A Merca248. Amalia Saavedra Ramos. Economista. Narón249. Xosé Diz Romay. Funcionario. Ourense250. Xana Araujo Estévez Técnica superior en anatomía patolóxica251. Xosé Antonio González Vázquez. Celanova252. Carla Martínez Vázquez. Estudante.253. Jano Martínez Rego. Estudante254. Guillermo Presa Suárez. Avogado255. Juan Villarino Martínez. Politólogo.256. José Dapena Somoza. Auxiliar de Arqueóloxia. Vigo257. Xela Fernández Veloso. Xubilada. Ourense258. Aleksei Nogueira Cacabelos. Técnico de cooperación internacional259. Fernando Blanco Arce. Avogado. Ourense260. Antía Capelán Picado. A Coruña261. Leopoldo Rodríguez Puga. Docente. Concelleiro do BNG en Celanova.262. Carlota Baltar. Estudante de Bacharelato. Viveiro263. Asunción Veloso Peaguda. Mestra xubilada264. Lolis Velo Abraldes265. Fina Guitián Lema. Auxiliar bibliotecas266. Carme Fernández Fernández. Estudiante267. Arximiro Bautista Villar (Miro Villar). Profesor de Secundaria e escritor268. Timoteo López Caeiro. Peixeiro269. Plataforma Antifascista Galega270. Paulo Vila Alonso. Membro da Plataforma Antifascista Galega271. Anjo Formoso. Estudantes Antifascistas272. Daniel Amor García. Executivo de contas273. Abelardo Vázquez Pita. Xornalista274. Ismael Ordóñez. Profesor275. Germán Costas Fernández. Electricista276. Isabel Sousa Pereiro. Administrativa277. María Rodríguez Mosquera. Celanova278. Beatriz Fernández da Costa. Veterinaria279. Xosé Ramón González Losada. Xubilado280. Ana Paz Villar. Mestra281. José Manuel Méndez Gayo. Ensinante. Ramirás282. Iria Moreiras Santamaría. Antifascista e directiva do Comité pola Memória Histórica do Val do Límia283. Paula San Vicente Pellicer. Oleiros284. Xesús Ramón González Boán. Mestre xubilado285. Julio Alvarado Martinez. Bombeiro forestal. CMHC de Celanova.286. Conchita Carbajo Yáñez. Comercial287. Concha Álvarez Martínez. Xubilada288. María Isabel Cao Santamaría289. Manuel Vega González. Director Comercial. Celanova290. Xulio Alvarez Crespo. Biologo291. Luis Seara portavoz do BNG no concello de Ourense292. Xosé Luis Castro Blanco. Xubilado293. Eloy Vázquez Pérez. Funcionario294. José Afonso Nozeda-Ruitinha. Mestre295. Alfonso Rodriguez. Teleoperador296. Rubén Requeixo Ribeira297. Agrupación Cultural Auriense Ourense298. Xosé Manoel Fírvida Plaza. Ensinante. Barbadás299. Artai Gavilanes Villar. Estudante300. Manuel Ferro Rodriguez. Responsábel comarcal BNG Terra de Celanova-Baixa Limia301. Rafael Rodríguez Villarino. Secretario provincial do PSdeG-PSOE de Ourense302. Celso Rivera Martínez. Enxeñeiro informático303. Gabino Alonso Hernández. Químico304. Xosé Lóis (Carrabouxo). Humorista305. Celso Silva Rodriguez. Hostaleiro. Barcelona306. Ana Lorenzo Conde. Ourense307. Montse Nóvoa. Xubilda. Seixalbo308. Sandra de la Fuente. Xornalista309. Maite Dafonte Blanco. Parada310. Josep Balsas Ballesta311. Mário Afonso Nozeda312. Julia Fernández. Funcionaria. Celanova313. Alexander de los Ríos Conde. Historiador. Vía Lethes314. Jimena de Benito Torres315. José González Ferradas316. África Veloso Peaguda. Administrativa317. Damián X. Domínguez Fernández. Funcionario.318. María Rolle Chaves. ITA319. Celso Díaz. Xubilado320. Enrique Pastor López. Valencia. Periodista y nieto de deportado republicano asesinado en el campo nazi de Gusen.321. Montserrat Rodríguez Mosquera. Administrativa. Celanova322. Julián Rey Ojalvo. Viticultor. Alés. Francia323. Sandrine Piron. Enfermera. Alés. Francia324. Luis Miguel Rey Ojalvo. Camionero. Alés. Francia325. Juan Sánchez Martos. Maestro.326. José Luis Sánchez Rodríguez, bibliotecario y licenciado en Historia327. Pía Outeiriño Calle. Profesora.328. Xosé Lois Carrión. Xornalista. Amigos da República. Ourense329. José Luis Nóvoa de Mena. Ourense.330. Inmaculada Contreras. Profesora331. Aarón Bernárdez Pérez. Mestre332. Carlos Lorenzo Pérez. Xestor cultural e fotógrafo333. David Arosa Silva. Adestrador de fútbol334. Borja Duran Cid. Cozinheiro335. Natalia Blanco Franco. Teleoperadora336. Anxo Sánchez. Deseñador web337. Laura Vázquez Prieto. Xornalista338. Orgullo Galego. Comunidade dixital339. João Manuel Peres Lijó. Gestor de informação340. Chus delgado. Bibliotecaria341. Pura Ferreño Saia. Concelleira BNG en Coirós342. Zaida Rodríguez. Concelleira do PSdeG-PSOE en Allariz. Secretaria de Igualdade do PSdeG-PSOE de Ourense343. Ainhoa Ezeiza. Docente-investigadora de la Universidad del País Vasco344. Rosa Martínez Rodríguez. Concelleira PSdG-PSOE345. Carlos N. Crespo Filgueira. Axente comercial346. Henrique Rabuñal. Escritor347. Antom Arias Curto. Diplomado Dereito P. Mercantil348. Lucila Costa Cid. Xubilada349. Maite Lorbada Pontón350. Javier Díaz Pérez. Profesor351. Ricardo Dapía Conde. Comercial. Celanova352. Enriqueta Otero Farto. Mestra xubilada. Asociación pola Defensa da Memoria Histórica de Marín353. Manuel Carniceiro. Avogado354. Víctor López González. Estudante355. Amador Fernández Lloves. Pensionista. Ourense356. Xosé Fernández Vázquez. Xubilado357. Javier García García. Mestre358. Elvis Silva Del Río. Operario. Celanova359. Enrique Castillón Arpi. Analista químico360. Manuel Barros Gil. Funcionario xubilado361. Laura Montes García. Profesora362. Aurentino Alonso Araujo. Profesor363. Milagros Huete Vales. Mestra. Outomuro, Cartelle364. Fundación 10 de Marzo365. Elisa Domínguez Vidal. Xubilada366. Fernando Salgado Varela367. Xoán X. Soto Vidal. Empregado público368. Marco A. Santos Soto. Militar expulsado. Republicano de Honra 2020 da CRMH A Coruña369. Joan Queralt Gil. Professor de bioloxía370. Manuel Ruiz Robles. Capitán de navío, ex UMD371. Julio Díaz Celix. Empleado372. Beti Vázquez. Traballadora do ensino373. Anxo Padín. Coordinador de Memoria Antifascista de Nueva Revolución374. Paco Sarria. Xornalista. Ourense375. Solange Maria Voiry. Funcionaria xubilada. Lanzarote, Canarias376. Xulio Pérez. Catedrático de Bioloxía no ensino secundario. Ramirás. Sobriño-neto de José Pérez, fusilado en 1938 no cárcere de El Hacho en Ceuta.377. Dionisio Fernandez Diaz. Funcionario do Parlamento Europeo por IU. Xubilado. Lanzarote, Canarias378. Xosé Antón Laxe Martiñán. Funcionario da xustiza379. Antonio Nieves González. Arquitecto técnico380. Francisco Xosé Bernárdez Solla381. José Vieito García. Mestre xubilado.382. Javier Álvarez Fernández. CIG383. Rosa Sánchez Rodríguez. Socióloga384. Aida Vasques Varela. Monitora385. Alejandra del Río Grela. Xuventude Comunista386. Xavier Mouriño Cagide. Profesor387. Alejandro Suárez Fernández. Xuventude Comunista388. Juan Carlos Francisco Rivera. Avogado. Parlamentario do PSdeG-PSOE389. Chloe Leonidou. Estudante.390. Xacobo de Toro. Profesor391. Antía García Villamil. Xuventude Comunista.392. Pablo Fernández Urbieta. Investigador da Universidad de Vigo393. José Francisco Barrán Barcia, Estudiante universitario no Grao de Historia394. Xuventude Comunista395. Adrián Chamorro. O Porrinho396. Manu N. F. Xubilado397. Manuel Casillas Bernárdez. Estudante. Xuventude Comunista398. Manuel Agra Sánchez. Estudante universitario399. Alfonso Armesto Prósper. Xuventude Comunista400. Manuel Castelao Ouzande. Estudante.401. Ismael Angel Balvís Moreiras. Estudante402. Alba Castro Veiga. Estudante403. Manel Díaz Calvo. Estudante404. Antía Gómez López. Estudante405. Raul Dominguez Villar. Estudante406. Francisco Fernández Rei. Catedratico da Universidade de Santiago de Compostela407. Miguel Castro Rodríguez. Estudante408. Rita Vázquez Martínez. Estudante409. Macarena Brito. Estudante410. Carme Castro411. Pedro González López. Estudante412. Tais Fernández Garrido. Estudiante413. Xulián Iglesias Puime. Estudante414. Manuel Porteiro Rives. Docente415. X. Antón Cao Santamaría416. Pilar Cid Estrada. Xubilada. O Cristal, Vilanova. Celanova417. Mara Esperanza Lorenzo. Auxiliar patronaxe418. Aser Álvarez González. Xornalista e cineasta. CMHC de Celanova.419. Oriana Méndez. Concelleira da Marea de Vigo420. María Dolores García Duarte. Administrativa. CMHC de Celanova.421. Gladys Virxinia Afonso Lobato. A Coruña422. Maria Jesús Rodríguez Fernández. A Coruña423. Antonio Vázquez. Avogado. A Coruña424. Adolfo Losada Calleja. Médico Veterinario. Pobra de Trives425. Alfonso Mascuñana Bordas. A Coruña426. Laura Ramos Róos. Estudante427. Floren Dimas. Delegado de AGE en la Región de Murcia428. Carme Espinho Cabo. Auxiliar de Farmacia. Cocinheira. Vigo429. María Beatriz Gómez Amigo. Ex presidenta da Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña430. Rosa Gómez Amigo. Desempregada431. Manuel Santos Lopez. Mestre Industrial xubilado432. Julia Paz Fernández. Celanova433. Xosé María Palacios Ares. Xubilado. A Coruña434. José Ramón Naya Monte. Asesor fiscal435. Alberte Momán Noval. Enxeñeiro436. Eduardo Nicolano Estévez. Escritor437. Carlos López Bernárdez438. Ascensión Momán Noval. Administrativa439. Rafael Piñeiro Guzmán. Funcionario440. Luis Esperanza Vázquez. Deseñador gráfico441. Silvia Sánchez López. Recepcionista de hotel442. Marcos Becerra443. Xosé Luís Santos Cabanas. Escritor. Teo444. María José Pasandín Rodríguez445. Leticia Vázquez Rodriguez. Estudante446. Manuel Outeiriño. Escritor e profesor da USC447. Lourdes Pérez González448. Ana Prieto González449. Andrés Caamaño Pampín. Editor450. David Otero. Escritor451. Diego Portas González. Estudante452. José Alberte Corral Iglesias. Economista453. Irene Pin. Xornalista454. Dores Valcárcel Guitiám455. María Trastoy Rego. Profesora456. Yuri Carrazoni. Xornalista457. Ana Triñáns. Xornalista458. Xoán Carlos Domínguez Alberte. Profesor e escritor. CMHC de Celanova.459. Daniel Rodríguez Fernández. Mecánico460. Lucía Villar Sueiro. Estudante. Celanova461. Antón Fernández Escuredo. Xornalista462. Ramón Coira Luaces. Xubilado. Ourense463. Javier Fouces Fernández. Estudante464. Francisco Xabier Peña Díaz. Traballador da Cultura e do Concello de A Coruña465. Laura Dacal Araújo. Estudante de História466. Víctor Manuel Santidrián Arias. Traballador do Ensino467. Luis Díaz. Xubilado468. Carolo Losada Soto. Arquitecto. A Coruña469. César Fernández Losada. Estudante470. Antón Sánchez García. Labrego471. Gemma Vázquez Novoa. Avogada472. Ana Rodríguez Fernández. Traballadora social473. Ana Rial Aparicio. Profesora474. José Manuel Álvarez López. Mestre475. Baldo Ramos. Poeta. CMHC de Celanova.476. Manuel Rosales Graña. Profesor477. Pedro Lamas. Profesor478. Xosé Cabido Perez. Mestre479. Eira Losada Fernández. Estudante480. Josué de la Rosa. San Fernando, Cádiz481. Suso Amboaxe. Profesor482. M. Nieves Villar Garrote. Mestra483. Carmen Fernández Casabella484. Francisco Carracedo Doce. Empregado público xubilado485. Laura Castiñeiras Rial. Estudante.486. Carla Álvarez Fernández. Educadora Social.487. Baldomero Iglesias Dobarrio, ‘Mero’. Do grupo A Quenlla488. Luz Cortes Jiménez. Pedagoga489. Carlos Vispo Basalo. Empregado banca. CMHC. de Celanova.490. Xabier Cordal. Profesor491. María Luisa Padrón Guede. Docente xubilada. Amigos da República492. José A. Blanco Casais. Xubilado493. Lucía Martínez Viso. Estudante.494. Eva Ramos Luis. Bióloga495. Milín Losada Soto. Educador social496. Marta López Macias497. Martín Domínguez Vázquez. Xornalista e Productor de TV498. Ramón Giráldez Rivero499. Henrique Dacosta. Profesor e escritor500. Liana Ramos501. Darío Xohán Cabana Yanes. Escritor502. Estefanía Rodríguez Gómez. Paleontóloga503. José García Juncal. Médico504. Margarita García Castro. Ensinante. Pontecesures505. Tomás López Amado506. M. Cruz Becerra Castro. Funcionaria507. Manuel Meixeira Pérez. Funcionario508. Marisol Castellanos Merayo509. Mónica García. Administrativa510. Isabel Fernández. Oroso511. Alexandre Cucala i Becerra. Profesor512. Francisco Torrente Lopez. Xubilado513. Laura Pérez Bernárdez. Estudante.514. Asociación Cultural ‘Vagalumes’ de Tabeirós-Terra de Montes515. Enrique Cao Rodríguez. Profesor516. Miguel Ángel Fernández Gómez. Orientador laboral517. Carlos Pérez Gil. Sociólogo518. Africa Leira Sanmartin519. Diego González Salgado. Estudante520. Rut Losada Soto. Filóloga e profesora de ensino secundario521. Jésica Mosquera Barros. Estudante522. Paloma Fernández Nogueira. Funcionaria. Avogada. Pontevedra523. Teresa Devesa Vila. Mestra. Caldas de Reis524. Mariola Domínguez Conde. Profesora.525. José A. Pérez Betanzos. A Pobra do Caramiñal. Xubilado do mar526. Fernando Chao Garza. Funcionario. Santiago de Compostela527. María Concepción de Dios Fernández. Funcionaria Xunta528. Antón Páramo Suances. Bibliotecario529. Beatriz Fernández Barbosa. Docente530. Aida Camba Cid. Ourense531. Begoña García. Pontecesures532. Xoán Carlos Garrido Couceiro533. Nuria Rodríguez Rodríguez. CMHC de Celanova.534. Elisa Díaz García. Mestra Educacion Infantil. Ourense535. Jaime Moya Gil. Subalterno536. J. Tadeo Barcala Gonzalez537. Anxo Serafín Porto Ucha. Profesor xubilado538. Marcos González Rodríguez. Funcionario539. Aitor Leiro Poza. Estudante540. Marusia. Bertamiráns, Ames541. María del Pilar Gómez Gómez542. Susana Losada Soto. Profesora. Santiago de Compostela543. María Elisa Vázquez Rodríguez. Arquitecta544. Antón García Rodríguez. Filólogo e profesor na FCSH, Lisboa545. Manuel Souto Vázquez. Melide. Profesor546. José Rodríguez Cid. Mestre xubilado. Outomuro547. María Eulalia González. Mestra. Outomuro548. Rafael Pérez Martínez, Tito de Muíños. Xubilado549. Modesto Vispo. Funcionario. Celanova.550. José Cabañas González. Empleado público. Descendente de asasinados polo franquismo551. Ainhoa Álvarez Esperanza. Estudante552. Borja Arias Mas, Xove. Desempregado553. Concha Alonso Febrero. Administrativa554. Julio Pérez Álvarez. Estudante555. Mateo Martínez Torres. Historiador e editor da Revista Mazarelos556. Iago Tabares Perez Piñeiro. Avogado. Deputado do BNG no Parlamento galego557. Baldomero Moreiras Blanco. Artista plástico558. Manuel Nogueiras Nogueiras. Funcionario559. Julio José Alonso Feijoo. Afinador de Quesos560. Santiago Rodríguez Cid. Labrego561. Grupo Acción Directa - FAI562. Daniel Mosquera Passos. Estudante563. Andrés González Fernández. Celanova564. César Otero Gómez. Estudiante565. CNT-VIGO566. Xosé Lois Leirós. Xubilado567. Marcos García Roselló. Historiador568. Lola Orozco Garrido569. Alberto Franco Figueira, Xuventude Comunista570. André Ríos Martínez. Estudante571. Mercedes Santiago572. Luz Rodríguez. Avogada. CMHC. De Celanova.573. Antonio Blanco Rodriguez. Profesor574. Ana Isabel Quelle Gómez. Patronista575. Carmen Fernández Gordo. Administrativa. Madrid576. Eladino Cabanelas Fernández. Deseñador gráfico577. Lola Grande Yáñez. Vigo578. Daniel Otero Otero. Estudante de Historia579. Gumersinda Puga Muñoz. Profesora xubilada. Ourense580. Tomás Camacho Muelas. Músico581. Andrés Fernández Rodríguez582. Miguel de Cabo Riveiro. Mestre583. Xosé García Duarte. Celanova584. Bernardo García Novoa. Xubilado585. Elvira Grande. Xubilada586. Cristal Arias González. Estudante.587. Fernando García Bermúdez. Administrativo588. Luís Vázquez Guntín. Docente FPE. Cartelle589. Manuel Rodríguez Fernández. Antifascista590. Celso Sánchez González591. Nicolás Vázquez Couso592. Carlos Callón. Profesor e escritor593. Juan Miguel Fernández Nogueira. Docente594. Serafín Núñez Pérez595. Montserrat Nóvoa Rodríguez. Mestra xubilada. Ourense596. Xan Antón Sánchez Vázquez. Carpinteiro metálico597. Juan José Martínez. Médico598. Aser Díaz González599. Ana Castiñeira Rial. Compostela600. Roque Méndez Robleda. Avogado601. Concha Santos Cabanas Enfermeira602. Francisco X. Fernández Naval. Escritor603. Carlos Aramendi Gallardo. Profesor604. Rafael Castillo Reboiro. Secretario interventor do concello da Pobra do Brollón605. Paulo Sexto Gantes. A Coruña606. Álex Salgueiro. Músico607. Andrea Cristina Ramallo Machín. Avogada. Culleredo.608. Asociación Veciñal Oza Gaiteira Os Castros. A Coruña609. Marina Puga-Mangana García. Funcionaria xubilada610. Secundino Alonso García. Reformado611. Puri Carcacía Aparicio. Administrativa612. Francisca Fernández Nogueira. Xubilada613. Celsa Diaz Cabanela. Graduada social. Republicana de Honra 2019 da CRMH A Coruña614. Sabela Rei Puga. Farmacéutica615. Antonio Fernández Fernández. Empresario616. José Óscar Montero Feijoo. Mestre. CMHC de Celanova.617. Rosana Rodríguez Díaz. Vigo. Técnica de laboratorio.618. Manolo Pipas. Escritor. Vigo619. Margarita Conde Escuredo. Xubilada620. Andrés García Mata. Médico621. Xan Losada. Enxeñeiro Técnico Agrícola. A Cal, Barbadás.622. Joao Fernández Fontelo. Guarnicioneiro623. Cayetana Galbete. Paisaxista, pintora624. Anahi Almasia625. Felicia Estévez Salazar. Compostela626. Marisa Arijón Río. Xubilada627. Santiago Romero Quintáns. Xornalista628. Xosé Val Díaz. Escultor629. Benito Rodríguez Cid. Funcionario630. Cristina Pereira Rodríguez. Educadora social631. Blog memoria do cárcere da Coruña632. Xavier Simón Fernández. Economista633. Gonzalo Caballero Míguez. Secretario Xeral do PSdeG-PSOE634. Mario Muñoz Guerola. Sociólogo635. Pepe Ballesta. Director do Museo Municipal de Vigo 'Quiñones de León'636. Lois Mouriño Couto. Artesán xubilado637. Iago Saco Estévez. Profesor638. Silvia Feijoo López. Funcionaria639. Álvaro Varela Suanzes-Carpegna. Profesor xubilado640. Asunción Paricio. Orientadora profesional641. Jesus Rguez Crespo. Xubilado642. Beatriz Liz de Cea. Historiadora da arte.643. Tonho Domínguez. Músico644. Sandra Álvarez Domínguez. Mestra645. Xabier López Ribera. Ensinante xubilado.646. Tomás Vilariño Fidalgo. Enxeñeiro Informático647. Xosé Luís Álvarez Prieto. Enfermeira648. Xosé A. Regos Varela. Bibliotecario649. Ana Benito. Funcionaria. Ourense650. Benigno Rafael Estevez López. Autónomo. Celanova651. Manuel Gallardo Canitrot. Empregado público652. Alberto Raposo Rodríguez. Toldeiro653. Noa Presas. Deputada do BNG no Parlamento Galego654. Emilia Otero Marquina655. Rede Galega por un Rural Vivo656. Caridade Sanz Bravo657. Dolores Blanco Fernández. Profesora658. Ana María López Sánchez. Xubilada659. Manuel Blanco Casais. Gandeiro660. Chusi Riveira Castelo. Audiovisual661. Gabriel Penabade Outeiro. Actor e autor teatral662. Mercedes Penoucos Castiñeiras. Filóloga663. Antonio Chenlo Angueira. Xubilado664. Helena Arango Linares. Profesora665. Francisco Nogueiras Nodar. Músico e actor666. Francisco Javier Calvo García. Taxista667. Alberte Sánchez Regueiro. Fotógrafo e deseñador gráfico668. Gonzalo Carlos López Pérez. Enxeñeiro técnico agrícola. Celanova669. Braulio Amaro670. Xosé Carlos Caramés López. Xubilado671. Alexandre Naveira Castelo. Xubilado672. J Leonardo Sánchez Fernández. Enfermeiro673. Fernando L. Otero Marquina. Avogado e escritor674. Enrique Sotelo Resurrección. Xubilado.675. Mariluz Canal Paz. Avogada, A Coruña676. Héctor Tejôn Sáez. Desempregado. A Coruña677. José F. García-Rodeja Gayoso. Profesor xubilado678. Carlos Penedo Casmartiño. Activista ambiental679. Mar Alvarez. Funcionaria680. Carme Santiso Blanco. Mestra aposentada681. Hixinio Castillo. Ourense682. Dolores Samartino Murias683. M Elena Conde Diaz. Xubilada684. Fernando López López. Restaurador685. Inés Otero Rodríguez. Estudante, Celanova686. Silvia Dopazo Rodríguez. Estudante687. Alba Cendan Garcia688. Cecilio Gordillo. Coordinador da web todoslosnombres.org 689. Sheila Rodríguez Domínguez. Estudiante Traballo Social690. Lola Ferreiro Díaz. Médica691. Álvaro Souto. Autónomo692. Damián Valverde Rodilla. Director en consultoría693. Santiago Frutos. Admon.publica694. Carla Rodríguez. Estudante. As Neves695. Enrique Campos Sáez. Docente696. Eva Pérez Salgado. Tradutora-intérprete697. Ainhoa Vieites. Estudante698. Elisa Novo García. Estudante699. Mónica Figueiras Núñez. Auxiliar administrativa700. Puri Covelo Abeleira. Bióloga701. Delfina Rodriguez Fernandez. Profesora702. Leandro Sánchez. Artista pintor703. Ana Martínez Barreiro. Estudiante de trabajo social704. Cristina Rivero Gándara. Estudante705. Antia López Domínguez. Estudante. Marín706. Olga Montero Perez. Profesora707. Juan Ramón Ponte Barreiro. Marinheiro708. Marcos Borrageros Vilela. Estudante do grao de Historia da USC709. Elda Rodriguez. Celanova710. Jorge R. Raposo Rodríguez711. Félix Cons. Químico e músico712. Julio Blanco Dapoza. Profesor. Vilar de Santos713. Luisa Cuevas Raposo714. Germán Domínguez Fontenla. Estudante715. Álvaro Blanco Gorgoso. Docente716. Soraya Corchuelo Madera717. Carmen Alonso González. Profesora. Pontevedra718. Purificacion Porto Arca. Bióloga719. Gabriel Grande Sousa. Universitario720. Rafael Martínez Castro. Profesor721. Marga Quintela Gómez. Profesora de Filosofía do IES de Melide722. Gloria Docampo Corral. Psicóloga723. Xosé Luís Alonso. Fotógrafo e xubilado724. Carlos Etcheverria Vazquez. Ex presidente Ateneo Republicano A Coruña725. Antonio Cid Daviña. Estudante726. Mónica Camaño Fandiño. Actriz727. Alba Gonzalez Rivas. Estudante728. Álvaro Lago. Escritor729. Santi Martínez. Funcionario730. Rafael Navea Ardura. Profesor731. Nahir Bernardez González. Estudante.732. Xan Xosé Fernández Carrera. Xubilado733. Francesca Gonzalez734. Ángeles López Rego. Psicóloga735. Marife Gómez Estévez. Mestra736. Alba Blanco Pérez. Mestra de Educación Primaria.737. Mercedes Lijó Davila738. Carlos Pérez Seara. Profesor739. Pedro Nuñez Ferreiro. Santiago de Compostela740. Mercedes López Domínguez. Administrativa. PSdeG-PSOE Redondela741. Iria Yáñez Martínez. Profesora de Ensino Secundario742. Isabel Montero Pérez . Enfermeira. Vigo743. Olga Iglesias. Profesora744. Paz Alonso Castro. funcionaria745. Milagros Ojea Fernández. Técnica de Xestión746. Rafael Maquieira Calza. Mestre747. Celestino Seara Bouzas, Biólogo reformado748. Iria de Dios Flores. Investigadora.749. Rosa María Alonso Alvarez. Xubilada750. Xoán Torres Cidre751. Elixio Vieites Castro. Técnico de Teatro752. Xosé Luis de Dios González. Profesor753. Elvira Flores Pena.Mestra.Toén754. Patricia López755. Miguel Ángel Ulla Otero756. Xoán Carlos de Dios González. Artista. Toén757. Margarita Saco Vazquez. Mestra. Ourense758. Isolina Luis Torres. Profesora xubilada.759. Lola Vázquez Portela profesora760. Pura Pintos Barreiro. Educadora social. Compostela761. Concepción Valladares Vazquez, xubidada. Betanzos762. Lisardo Quintas Rodríguez. Profesor de historia763. Beatriz Santamaría Rodríguez764. Eduardo Fuentes Gantes. Empresario autónomo765. Álvaro Pérez Montero. Bolseiro. Graduado en Historia766. Luís Vázquez Rodríguez. Zapateiro. Celanova767. Rubén Fernández Rodríguez. Apicultor768. Francisco Javier Otero Marquina.Farmaceutico xubilado769. Mencía Rodríguez Rodrigues. Universitaria. Sigüeiro.770. Carlos Rodríguez Pérez. Profesor771. Antonio Javier López. A Coruña772. José Antonio Pena Romay. Funcionario773. Mencía Rodríguez Rodrigues. Universitaria. Sigüeiro.774. Francisco García Sánchez. Profesor775. Asociación Revista Inviable da Xeración Illada.776. Ignacio Fernández Enríquez. Estudante.777. Dorinda Penín Rodríguez, profesora778. Cristina Nogueiras Ezquerra779. Celia Penin Rodriguez. L'Hospitalet de llobregat Administrativa.780. Carlos Andrés Vázquez Rodríguez. Fontanero781. María Ángeles López Folla. Docente782. Francisco Navarro López. Doctor en historia contemporánea783. Ilda Blanco González. Profesora.784. Mariví Amor Prieto. Comercial785. José Antonio Rodríguez Alonso. Enxeñeiro786. Gregorio Alvarez Medela. Exalcalde de Celanova. Xubilado787. Maria Luisa Romero Quintela. Enfermeira788. Sandra Sanmiguel Sousa. Docente789. Puri Perez Leiròs. Ensinante xubilada790. María Sol López Martínez. Profesora791. Xosé Ramos Rodríguez. Profesor792. Cristina Bouza Bellón. Autónoma793. Anxo Otero Montero. Profesor.794. Lucía Carmen Álvarez Paradela795. Arturo Taracido Pacios. Xubilado. A Coruña796. Encarnación Ferreiro Pérez797. David Pereira Rodríguez. Estudante798. Ramón Alcalde Álvarez. Músico799. Antía Vázquez Rodríguez. Veterinaria800. Paulo Peres Lago. Operario801. María Isabel Prada Bustillo. Profesora802. Fernando Diéguez Álvarez. Enxeñeiro Técnico Industrial803. Cristina Durán Besada. Administrativa804. Juan Manuel Ansede Saborido. Mecánico805. Jaime Allegue Blanco. Prexubilado da construcción naval.806. María Neves Paz Vilar. Técnica de Cultura807. Álex Alonso. Tradutor Xustiza808. Carme Vilariño Vilariño. Pedagoga809. María del Mar Expósito Martínez. Técnico Educación Infantil810. Xosé Figueroa Lorenzana. Agricultor811. María Xosé Rial Conde812. Carmen Giráldez Rivero813. Dores Fernández Abel814. Concha Moure Lema. Xubilada815. Águeda Alcalde Álvarez. Docente816. Xan Daniel Garcia Rodriguez. Xurista. Anova817. Leo. Cociñeiro. A Cañiza818. Sonia Isabel Picos Rodríguez. Administrativa819. M. Sonia López Fernández. Traballadora pública820. Luísa Couceiro. Xurista821. Manuel Sarmiento González. Mestre822. Marta Villamarín Seguín. Estudante823. Diego González Peña. Psiquiatra.824. Ana Rosa Sebio Peña825. Alba Rodríguez Vázquez. Formación826. José Ramón Lema Bendaña. Bibliotecario827. Carlos Ríos828. Susana Álvarez. Profesora829. Abel Riveiro Gonzalez830. Maribei Tato Sánchez. Libreira. Vigo831. Ramón Villar Prol. Historiador832. Inés Cortés. Docente. Ourense833. Isabel Rodicio. Ensinante834. Xosé Henrique Román García. Profesor Xubilado835. María Beatriz González Lamas. Xubilada. CMHC. de Celanova836. Natividade González Rodríguez. Psicóloga837. Paz López Macía. Profesora.838. Miguel Hernandez Ortiz839. Pilar Otero Cabarcos. Docente. Concelleira de Cultura BNG Ribadeo.840. Raquel Pérez Otero. Enfermeira841. Pura González Díaz. Xubilada842. Carlos Xavier Pena Caamaño. Burócrata843. Inés Fernandez Espina. Teleoperadora. Lugo844. Josefa Rodríguez Álvarez. Profesora secundaria845. Cristina Amor Faya. Ordes846. Fran Vidal. Mestre847. María Celsa Perdiz Álvarez. Traballadora social848. Xabier Álvarez. Carteiro contratado849. Cathryn Teasley. Profesora850. Ximena Nieto Brizio. Artista851. Teresa Figueiras. Xubilada852. Rubén Perdiz Álvarez. Axente medioambiental.853. Catherine Le Blay.Profesora854. Reme Forneiro Cruz. Mestra855. Amaia Perez-Izaguirre Urquizu. Médica de Familia. Vigo856. Carmen Cruces Artero. Pedagoga857. M. José Méndez Rodríguez. Xubilada858. Cristina Fernández Piñeiro. Nigrán859. Roberto Corderi Rodriguez. Profesor860. Manoel Rguez Outomuro. PSX861. Xandra Táboas Martínez. Creadora862. Pilar Ferrín Iglesias Docente863. Xosé Benito Reza Rodríguez. Enxeñeiro864. Xavier Rodríguez Fernández. Funcionario865. Flor Carballas. Xubilada866. Natalia González Beneitez. Concelleira do PSdeG-PSOE en Ourense867. Francisco Taboada Pérez. Médico868. María Luisa Riesco Prieto Profesora Ensino Secundaria869. Mari Carmen Tubío Bugallo870. Delfina Meire Dorado. Mestra xubilada871. Adolfo Nieto Rivero872. Isabel Fernández. Administrativa873. Pepe Penabade González. Teatreiro874. Juan Rodríguez Domínguez875. Antón Rodríguez Prieto. Monitor deportivo876. Pedro Rodríguez López. Mestre xubilado.877. Xosè Bieito Sousa. Profesor878. Juan Manuel Fernández Álvarez. Profesor de Ensino Secundario879. Diego Carrasco Álvarez. Estudante880. Justino Barrio Arrojo. Docente881. Eugenia Touza Álvarez882. Rut M. Reza Álvarez. Monitora danza. Concelleira do BNG en Ourense883. Antonio Ricón Rodriguez. Docente884. Ana Miranda. BNG Parlamento Europeo885. José Antonio Tricio profesor xubilado886. Xosé Cuns. Empresario Social887. Xabier Alonso Perez. Xubilado. Vigo888. Elena Martínez Martínez. Docente xubilada. Vigo889. María A. Valenzá. Dependienta890. Catonio Rodríguez Rivera. Mestre xubilado891. Alejandro Amaro Caamaño. Desempregado. A Coruña892. Jesús Alonso Ucha893. Alfonso Álvarez Cáccamo. Escritor894. Blanca Gefaell Chamochin. Xornalista895. Eloy Martínez Soto, arqueólogo e historiador.896. Juan Lojo Montojo. Economista Xubilado. Asemblea Republicana de Vigo897. Isaac Garrido González. Estudante898. Enrique Parcero Rodríguez. Xubilado.899. Clara Bugallo Camiña. Mestra900. María Inmaculada Otero Baamonde. Enfermeira901. Jose Manuel Castiñeira Ramallo. Desempleado902. Xurxo Constela Doce. Arqueólogo903. M. C. Rita Pérez Vázquez. Reformada.904. María Urgal González. Pensionista905. Emilio Fernández Zunzunegui. Mestre xubilado.906. Manuel González Sabarís. Autónomo907. Francisco Rodríguez Veloso. Xubilado, activista social. Vigo908. Xesús Vázquez González909. Ángel Pérez910. Andrea Rodríguez García. Guía Oficial de Galicia. Vigo911. Moncho Leal. Mestre. O Rosal912. Esmeraldo López Vilas. Xubilado913. Alfonso Bar Fernández914. Eloi dos Freiría. Carpinteiro915. Pedro Barea Díaz916. Victor Delio Vilaboa Pereira. Delegado Sindical CGT917. Anxo Benigno López Rodríguez. Funcionario918. José Ramón Varela Nogueiras. Guía senderismo919. Xosé Mariño Varela. Docente920. Silvia Rivero Dorado. Historiadora e profesora. CMHC de Celanova.921. Jose Luis Patiño Acuña. Xubilado922. Gonzalo Pérez Nieves. Libreiro. Vigo923. Puri Laya Reboredo. Auxiliar de arquivo924. Ernesta Seoane Álvarez. Administrativa. CMHC de Celanova.925. Luisa Ocampo Pereira. Activista Feminista926. Pepe Daviña Facal. Xubilado927. Pilar Dapía Conde. Celanova928. Erik Dobaño Salgado. CMHC. de Celanova.929. Manuel González Garrido. Xubilado930. Francisco Sebio Peña. Ensinante.931. Xoán Daniel Castro Bermúdez932. Cecilia Martínez Saavedra. Desempregada, Santiago de Compostela933. Isabel Alvarez Ilarri. Profesora xubilada. Moaña934. Francisco Xavier Redondo Abal. Investigador sobre a memoria histórica935. Andrea Puga Álvarez. Estudante. Celanova936. Ricardo Prieto Dehesa. Autónomo e antifascista937. Gustavo Porto Parente. Electricista938. Antón Costa. Profesor USC939. Ana Pontón Mondelo. Portavoz nacional do BNG940. Carlos Fernandez Rodriguez. Empregado941. Víctor Manuel Enríquez Bouzas. Vilanova dos Infantes942. Sandra Candal García. Traductora943. Ximena Mariel González Ataide. Auxiliar de Axuda no Fogar944. Roberto García Martínez. Taxista945. Xiana Díaz Fernández. Celanova.946. Tereixa Paz Franco. Funcionaria947. Susana Crespo Pérez948. Ramón González Costas. Vigo949. Martin García Cordeiro. Pensionista950. Rafael Pillado Lista. Xubilado951. Francisco Javier Santalices Rodríguez952. Isabel Fernández Pena. Profesora xubilada953. José Luis Vázquez Camino. Médico954. María Luisa Mazaira Olveira. Mestra xubilada.955. Sandra Sánchez Gómez. Estudante.956. Humberto Vergara Rivera. Xubilado957. Irene Piñeiro Otero. Estudante958. Iago Barros. Camareiro. A Corunha959. Sara Rodríguez Pérez. Estudante960. Carla Campos Soage. Estudiante961. Diego Otero Costas. Estudante962. Alba Quiroga Núñez. Estudiante963. Antía Millán Soage. Estudante964. Lara González Cabaleiro. Estudante965. Mercedes Cayeiro González966. Adrián Presas Sobrado. Historiador e profesor universitario967. Luz Estévez Álvarez. Ourense968. Mila González Lázaro. Xubilada969. Patricia González Fernández. Estudante970. Pedro Pernas Gómez. Estudante971. Isabel Suárez Cabaleiro. Xubilada972. Héctor Marcos Pérez Feijoo. Profesor de Ensino Secundario. A Coruña973. Tania Pérez Seoane. Farmacéutica974. Xosé Manuel Fraga Pérez. Xubilado975. Manuel Francisco Méndez López. Administrativo en Nós Diario976. María Lores Torres Pontevedra977. Ivana Mosos Aguilar. Estudante978. Manuel Jesus Fernandez Naranjo979. Yolanda Arias Conde. Docente980. Zaida González Requejo981. Antonio Díaz Pérez. Mecánico982. Fernando Calvo Reboredo. Operario en fábrica983. María Ferreiro Tallón. Ama de casa984. Gustavo Luca de Tena. Xornalista985. Chis Oliveira Malvar. Catedrática de filosofía e escritora986. Francisco Pedreira Martínez. Médico.987. Lorena Rodríguez Rodríguez. Artesana988. Alicia Meléndez Sousa. Tradutora989. María José Jorge Pichel. Empregada pública.990. Xesús Constela. Escritor991. Adolfo Nieto Rivero. Ventas992. Beatriz Eugenia Brizio Rodríguez. Profesora de idiomas993. María Reyero Elvira. Pensionista994. Alberto Blanco Montes. Produtor e realizador995. Luz Galocha. Bretoña. Lugo996. Angeles Espiño Fornos. Vendedora da ONCE. Ourense997. Syra Mª Ríos Costas. Avogada998. Xosé Luís Fernández Rivera. Veterinario clínico999. Maruchi Alvarez Barreiro. Sindicalista1000. Celia Inés Feijoo Soto, presidenta do Comité de Memoria Histórica da Comarca de Celanova (CMHC. de Celanova)1001. Ángel Orge. Empresario1002. Gonzalo Franco Aixelá. Alacante, mariñeiro1003. María Josefa Andrade Perez. Xubilada1004. Francisco Domínguez Martínez. Enxeñeiro Industrial. Vigo1005. Andrés Hermelo Dacosta. Xubilado1006. Paz Romai Castro. Coidadora1007. Manuel Alonso Varela. Músico1008. Arturo Montero González1009. Guillermo de la Fuente Mezquita. Psicólogo1010. Manuela Rodríguez Giráldez. Profesora lingua Galega Ies do Barral. Ponteareas1011. Maria Luz Maset Catalá. Xubilada1012. Isabel Mato Landeira. Profesora xubilada. Gondomar.1013. José Feijoo. Autónomo1014. Ramón Casas Oroza. Mestre xubilado1015. Raquel Pérez Fernández1016. Amador Arias Mon. Actor1017. Xaime Conde Conde1018. Xosé Vázquez Pérez. Celador Sergas1019. María Mercedes Comezaba Novoa1020. Rubén Vilariño Barxa. A Pereira. Bande1021. María Ofelia Comesaña Beiro. Limpadora1022. Chus Diéguez Roxo. Profesora1023. Óscar Moldes Pita. Programador, militante PCG1024. Manuela Estévez Álvarez. Xubilada1025. Andrés Solla Martín. Obreiro1026. Nuria Andión Rodríguez. Bibliotecaria1027. José María Freire Piñeiro. Xubilado1028. Susana Domínguez Méndez1029. Carmen Cagiao Rodríguez. Mestra xubilada1030. Josefa Canda Gil. Obreira. Crecente1031. Eva Pena López. Administrativa1032. F. Javier Iñíguez Balseiro. Cerralleiro. San Sadurniño1033. Pedro Piñeiro Estraviz. Xubilado1034. Carlos César Touza García1035. Francisco Oti Ríos1036. Alberto Pena Graña. Enfermeiro1037. Carmen García Barrio. Xubilada1038. Francisca González Bascuñana. Pensionista.1039. Raúl Río Díaz1040. M. Nieves Taracido Sobral. Xubilada1041. Arturo Loureiro Fernández. Xubilado1042. Betty León Fong. Catedrática de Universidade. Xubilada1043. Luis Lamela García. Xubilado1044. Segundo González González. Xubilado1045. Óscar Taboada Conde. Celanova1046. Patricia Sío Bacelo. Concelleíra EU Son. O Porriño1047. Grupo municipal EU Son do Porriño1048. Cristina Álvarez Rodríguez. Cociñeira. Celanova.1049. Blanca Francés Rodríguez1050. Eduardo Rodríguez Cunha. Actor1051. Antonio Puentes Chao. Filólogo1052. Concepción Diéguez Álvarez. Profesora. CMHC de Celanova1053. M. Pilar Alonso Rodriguez1054. Manuela Franco Recamán. Traballadora social1055. Eduardo González Pérez. Bombeiro Forestal1056. Xosé Santos Otero. Forestal1057. Olga Piñón Losada. Profesora.1058. Lucía López Sobrado. Arzúa.1059. Davide Lafuente Barreira. Comercial automoción.1060. UxÍo Pérez Novoa1061. José Manuel Bouzas Nóvoa.Profesor.1062. Rosa M. Cid Galante. Profesora1063. Lino Perdiz Álvarez. Transporte de viaxeiros.1064. Xosé Manuel Parente Conde. Traballador do Sindicato Labrego Galego1065. Rosa Plasencia Alcina. Xubilada.1066. Jorge del Moral Vila. Empregado.1067. Adolfo Nieto Rivero Ventas1068. José Carlos Velázquez. Poeta1069. Martiño Ramos Soto. Mestre.1070. Consuelo Martínez García. TCAE1071. Ricardo Domínguez Rodríguez. Autónomo1072. Patricia Varela Fernández. Profesora1073. Jesús Manuel Sanda Freiré1074. Blanca Xoana Ocampo Francés. Técnica de Farmacia1075. Por Chantada - Candidatura de Unidade Popular. Chantada.1076. Cristina López Lobariñas. Mestra1077. Petra Sánchez Álvarez.1078. Antom Fente Parada. Chantada.1079. Francisco José Fernández Blanco. Avogado. Pobra de Trives1080. Roberto Parracía. Comunicación1081. Fernando Villot Cameselle. Profesor1082. Ana Rosa Loira1083. Santos Gabriel Arenas Ruiz. Enxeñeiro de montes1084. Gregorio Rodriguez González1085. Silvia Dieguez Alvarez. Técnico radioterapia1086. Carmen Nogueira Blanco. Correctora1087. Aleksandar Colic. Técnico deportivo.1088. Rosa Márquez Suárez1089. Pablo X. López1090. Francisco Macías Macías. Agricultor e editor1091. Raquel Martiz Casal. Profesora1092. Miguel Anxo Domínguez Domínguez. Xubilado1093. Delfín Caseiro Nogueiras. Inspector de educación1094. Susana Martínez Cagiao. Adminisitrativa1095. Guadalupe Álvarez Álvarez. Funcionaria1096. David Pérez López. Arqueólogo1097. Sonia del Moral Vila1098. Miguel A. Neira Romero1099. Mar Ordóñez Reboiras. Arquivista1100. Ángel Pazos Huete. Avogado1101. María Pilar Moreno Martinez1102. María do Casar. Empregada1103. Xabier Domínguez del Río1104. María Consuelo Curras Gonzalez. Ramirás1105. Mercedes Martínez Vázquez. Mestra. A Guarda1106. Manuel Álvarez Fernández. C. Sanitario1107. José Antonio Pérez Casás. Xubilado1108. Fernando Díaz Mirón. Profesor1109. Marisa Penín Rivas. Cunicultora1110. Francisco Vázquez Troitiño. Médico. Mos1111. José Antonio García Ordóñez. Xubilado1112. José Rivera Rodríguez. Xubilado1113. Mariña Méndez Perez. Mestra1114. Roberto Sobrado Fernández. Músico e docente1115. Natalia Pérez Prado. Mestra1116. Felipe Castro Pérez. Profesor de Secundaria.1117. Rafael Adán Rodríguez. Docente.1118. Luís Gonçales Blasco. Escritor1119. Xosé Luís Fernández Abel. Peón forestal1120. David Fernández Viñal. Profesor1121. María Iglesias Rodríguez. Profesora de Ensino Secundario.1122. María Pilar Sanmartín Alonso. Ensinante xubilada1123. Ana Begoña Lorenzo González. Profesora e pintora1124. Xoán Antonio Cortés Alonso. Profesor de formación viaria1125. Víctor Meléndez. Traballador ES 2001 SL1126. María Xesús López Escudeiro. Ensinante xubilada.1127. Cecilia Bello Rodríguez1128. Sara Sánchez Nieto. Mestra. Pontevedra1129. Bernardo Seara Seara. Operario en fábrica1130. María del Carmen Carbajal Pérez. Técnica forestal1131. Roberto Fernández Rodríguez1132. Pilar Vázquez Fouce. Enfermeira Saúde Mental1133. Sonia Cabanas Duarte. Cociñeira1134. Eva. Vigo1135. Rebeca Puentes Carro. Estudante1136. Miguel Lías Villar. Profesor de formación vial1137. Pedro Martínez Alfaro. Estudante1138. Alba Fernández Álvarez. Creativa. Ourense1139. Carmen Rodríguez Cunha1140. Xulio Xosé Pérez Pereiras. Profesor de Lingua e literatura. Allariz1141. Uxía Veira Millarengo. Limpadora1142. Angel Culebras Pérez. Xubilado1143. José Antonio Calviño Sousa1144. Manuel Forcadela. Escritor e profesor1145. Jacobo Rodríguez Rodríguez. Músico1146. Amparo Solla Gonzalez1147. Mercedes Sousa Pérez1148. Raimundo Francisco Vidal Moreira. Perito de Seguros. Vigo1149. Marcos Luis Fuentes Rodríguez. Carpinteiro1150. Mari A. Lires. Profesora de Universidade xubilada1151. Alexandre Bermúdez Iglesias. Profesor de secundaria1152. Mercedes Suárez Pazos. Profesora Universidade1153. Manuel Costas Rodriguez. Xubilado1154. Xulio Estevez Rodriguez. Xubilado. Alpedrete1155. Ana Baldonedo González. Estudante de filoloxía. Castro Caldelas.1156. lba Quiroga Núñez. Estudante1157. Uxía Vázquez Rodríguez. Xestora de proxectos1158. Constantino Fernández Rodríguez. Empregado da Universidade de Vigo1159. María Santos Sobrido. Xubilada.1160. Mercedes Bosquet Herreros. Farmacéutica1161. Sonia Ramos Bravo1162. Valentina Formoso Gosende. Profesora1163. Pilar Gomez Gato. Gandeira. Xermade, Lugo1164. Isabel García. Paisaxista. Pedagoga1165. Estefanía Fernández Álvarez. Educadora1166. María del Carmen Pereira Mato. Profesora de formación vial1167. Pepe Vazquez Osorio. Arttesán. Allariz1168. Laura Bugalho. Pedagoga social1169. Raúl Pillado Lista. Comerciante. Narón1170. Tania Rodríguez. Pontecaldelas1171. Alberto Soneira Veiga. Xubilado1172. José Aser González. Xubilado1173. Sonia Rodríguez Souza1174. Xan Carlos Fernandez. Funcionário da Câmara Municipal de Ourense.1175. Francisco Romero. Xubilado1176. Xosé Luis Fernández Pérez. Profesor1177. Xabier Rial Boubeta. Empregado público1178. Paz Plaza Sixto. Profesora1179. Sofía Rama Lorenzo. Docente1180. Fernando Rial. Médico xubilado1181. Henrique Fernández Oliveira. Vigo1182. Soraya Cortés. Estudante1183. Manuel Anxo Rodríguez Martínez. Economista1184. Celeste Loureiro Fernández. Autonomo1185. José Manuel Viqueira Sende. Fontaneiro1186. Iolanda Teixeiro Rei. Pedagoga1187. Rosa Mosquera Suárez1188. Alberto Cuquejo González. Veterinaria1189. Helena Otero Villar. Estudante1190. Ana Veira García. Mestra xubilada1191. Cándido Villar Rodríguez. Estibador portuario1192. Ferrol Eva lago López1193. María Dolores Sanmartín Alonso. Monitora de comedores, neta de exiliado morto no exilio1194. Luis González Ramos. Teatreiro1195. Luis Rico Castro. Xubilado. Ferrol1196. Jose Manuel Souto Lamas. Xubilado1197. Adrián Cunha Veira. Fotógrafo1198. Tania Costas fernandez. Camareira1199. Alfonso Cid González. Xornalista1200. Ana Pereira Varela . Auxiliar enfermaría.1201. Laura Prieto Álvarez. Estudante.1202. Ricardo Araújo Feijoo. Pensionista1203. Suso Fdez García. Xubilado Banco Santander1204. Xosé Manuel Sendín Rodríguez. Administrativo1205. CMVMC Fe de Paraños, Covelo1206. Román Alonso Santos. Mestre. Xubilado1207. Mercedes Taibo Rey. Xubilada1208. José Luis Outes Ruso. Catedrático de Universidad xubilado. Nigrán1209. María Antonia García Soto. Cociñeira1210. Jacinto Mosquera Nogueira. Médico1211. Paulo Cebrian Domínguez1212. Félix Cal Cortizas. Fotógrafo. Redondela1213. Celsa Fernández Álvarez. Gomdomar1214. Andrea Ojea mateos. Gondomar1215. Emilio Pérez Fernandez. Redondela1216. María Isabel Sande Losada. Funcionaria1217. Maria Perez Alonso. Mestra1218. Henrique Porto Varela. Xubilado1219. Luis Álvarez Ferreiro. Farmacéutico1220. Ana Isabel Otero Pastoriza. Administrativa Bueu1221. Antonio del Real Pavón1222. Montserrat Pallares Basalo. Empregada de banca1223. Celsa Sabín Montero. Mestra xubilada1224. Servando. Profesional de banca1225. Xènia Fructuoso Fernández. Arqueologa1226. Carlos Outeiro. CIG1227. María Jesús Fernández Arias.1228. José Manuel García Ramos. Artesano Gráfico1229. Xosé Luís Rivera Jácome. Mestre1230. Antonio Gulín Martinez1231. Mário Araújo. Bombeiro forestal1232. Cosme Pombo Rodríguez. Gaiteiro. O Incio1233. Xavier Baños. Mestre de primária.1234. Samuel Rodríguez Rodríguez. Cociñeiro1235. Diego Contreras Contreras. Comercial1236. Xermán Lustres Moares. Xubilado1237. Rubén Garabelos1238. Pablo Figueroa. Libreiro1239. Nieves Dapoza Dacal. Profesora1240. Rafael Moreiro López. Xubilado1241. Santiago Alonso Fernández. Automoción. Vigo1242. Begoña González Rivera. Pensionista1243. Susana Pazo Maside. Artes plásticas. A Estrada1244. Rosalía Pazo Maside. Artista Visual1245. Carmen Barral García. Traballadora Social xubilada1246. Francisco Rey Grille. Rianxo1247. Montserrat Fernández Arias. Caixeira1248. María del Carmen Pérez. Psicóloga1249. María Correa Táboas. Estudante1250. Alba Mª Feixóo López. Avogada1251. Elias Suárez González. Xubilado1252. Ana M. Rodríguez Carbajales. Docente1253. Lucas Suárez Piñeiro. Graduado en Xeografía e Historia. Salvaterra de Miño1254. María Belém Sánchez Sánchez. Profesora.1255. Geni Herba Dopazo1256. Mari Rita Giraldez Villar. Autónoma1257. José María Sanmartín Fernández1258. Lourdes Teixeira Lastres. Mestra1259. Alexandre Sueiro Montes. Condutor1260. Begoña Potí Vázquez. Docente1261. Paulino Peña Álvarez1262. Xavier Paz. Editor1263. Sandra Estévez Castelo1264. José Antonio Fernández Fernández. Chofer autobomba1265. X. Carlos Ojea Rodríguez. Docente1266. Teresa Martínez Sánchez. Enxeñeira agrícola1267. Antonio Correa Otero. Autónomo1268. Nieves Rouco. Xubilada do ensino1269. Luis Bará Torres. Deputado BNG no Parlamento Galego1270. Ester Silva Poti. Psicóloga1271. Nuria Fernández Villarino. Estudante1272. Anxo Rei Arca, concelleiro do PSdeG en Padrón1273. Xosé Ramón García. Biólogo xubilado1274. José Domingo Rodríguez González1275. Eustaquio Puga Muñoz. Médico1276. José Antonio Mourin González. Profesor xubilado. Ourense1277. Sula Rapani. Pintora1278. Chusa Gómez Rodríguez psiquiatra Ourense1279. Miguel Carballo. Pintor1280. Luis Antonio Iglesias Álvarez. Funcionario1281. José Ferreiro Tallón. Xubilado A Coruña1282. M. José Rodríguez Corcobado1283. David Cortón Lamelas. Xubilado1284. José Julio Gil Gómez. Xubilado1285. Xulio Pascual Carballo. Informático1286. Carlos Alvarez Tabarés. Comerciante1287. Enrique Luna Mellado. Dependiente1288. Antonio Pombo Sánchez. Médico. Santiago de Compostela.1289. Juana Arnaiz Moreno, Xubilada1290. Marta Seoane Encinas. Xubilada. Ourense1291. Xosé Lois López de Prado Arias. Xubilado. Bóveda1292. Marina Ortega Otero. O Carballiño1293. Ana Prieto Nieto. Farmacéutica. Deputada do PSdeG-PSOE por Lugo no Congreso1294. Luz Lorenzo Enríquez. Funcionaria1295. Victor Veleiro Martínez. Xilofonista1296. Xavier Bermúdez. Cineasta.1297. Jano Martínez Rego. Estudante1298. Antonio Paradela Blanco. Funcionario. Ourense1299. Concepción Suárez Sobrado. Patronista1300. Maribel Longueira. Historiadora da arte e fotógrafa1301. Antonio González Castro. Xubilado1302. Eduardo Segura Domínguez. Desempregado1303. Javier Rivero Camino. Enxeñeiro agrícola1304. Agostiño Lagoa Fraga. Mestre xubilado1305. Carlos Méndez Míguez. Xubilado1306. Manane Rodríguez. Cineasta1307. Carla Prada Sousa. Estudante1308. María Sonia Sousa Pérez1309. Alicia Fernández Gómez1310. Eduardo Iglesias Pateiro. Enxeñeiro de Montes1311. Xosé-Bieito Coello Coello. Xubilado As Pontes1312. Escauriaza. Médico xubilado. Amigos da República de Ourense1313. Jose Rodrigiez Suarez. Xubilado1314. Pilar Rodríguez Carbajales. Sector servicios1315. José Tomás Orjales Fernández. Conductor mecánico1316. Gonzalo M. Rei Chao. Actor1317. José A. Vázquez Quiroga. Xubilado1318. Mónica González Pérez, Mónica Sueiro. Actriz, directora e pedagoga teatral1319. Menchu Lamas. Pintora1320. Rubén Borrajo Santos. Profesor ensino secundario especialidade de Bioloxía e xeoloxía1321. Silvia Iglesias Alonso. Profesora de ensino secundario de Lingua e literatura galega1322. Elvira Rodríguez Martínez. Profesora xubilada1323. Juan Expósito Del Río. Xubilado1324. Isabel Muñoz Ledantes. Mestra. Ourense1325. Xan Carlos Grande Fernández. Carpinteiro metálico1326. Ramón Cayeiro González de vigo. Operario de limpeza1327. Xela Área Pesqueira. Ceramista1328. Antía Carme González Vázquez. Docente1329. Julio Pastor1330. Matías Sales Pastor. Actor. Ciudad de México1331. Luis González. Docente1332. Verónica García Vázquez. Sector servicios1333. Diego Vallina Wallasch. Profesor de matemáticas1334. Carlos Irago F. Vigo1335. M. Luisa García Pérez. Mestra xubilada1336. Patricia Blanco Da Silva. Xerocultora1337. Emilio Jácome González1338. Secundino Lorenzo Fernández. Profesor de Matemáticas. Ourense1339. Manuel Fernández Somoano. Xubilado1340. Elisa Cachafeiro Núñez. Limpiadora1341. Casiano Santamaría Poutás1342. María Piñeiro Fernández. Comercial1343. Lois Patiño. Director de cine1344. Antón Patiño. Pintor1345. Ceivar, Organismo Popular Anti-Repressivo1346. Sindo Rodríguez Bernardo. Celanova1347. Antonio Rodriguez. Ex secretario xeral do PSdeG-PSOE, ex diputado e maestre1348. Carmen Margariña Valderrama. Profesora de Historia1349. Mónica Fernández Valencia. Barbadás.1350. Carolina Aldea Arias. Estudante1351. Rosa M. Furelos León. Mestra xubilada1352. Alfonso Eire López. Xornalista1353. Manuel Muíños Correa. Autónomo. Celanova1354. Iria Calvelo. Militante de Ceivar1355. Olga Piñón Losada. Profesora1356. Menchu Argüelles Torrado1357. David Iglesias Seoane. Xubilado1358. Hio Iglesias Argüelles1359. Cayetano Cuquejo Domelo1360. Josefa Blanco Rodríguez1361. Tareixa Fernández Teixeira. Celanova1362. Francisco Nogueiras.Viticultor1363. Francisco Rodríguez. Ex alcalde de Ourense e profesor1364. Tamara Rodríguez Fernández. Celanova1365. Josefa Blanco Rodríguez1366. Francisco Nogueiras. Viticultor1367. Juan Vera Conesa. Traductor1368. María Jesús Bóo Montes. Abogada e Consultora. CMHC. de Celanova.1369. Cristina Blanco Cardoso. Mestra1370. Juan Manuel Villar. Limpador1371. Juan José Guirado. Arquitecto e profesor1372. M. Carmen Durán Martínez. Profesora, vicepresidenta da Fundación Internacional Baltasar Garzón1373. Verónica Villar Domínguez. Perruqueira1374. Pablo Antelo Varela. Deseñador Gráfico1375. Ana Álvarez González. Psicóloga1376. Beatriz Conde Piñeiro. Administrativa1377. Sandra Ordóñez Puga1378. Paula Fernández Cardero. Estudante1379. Anxo Fole1380. María Puga Pérez. Estudante. Ourense1381. Alicia López Pardo1382. Rosa María Muiños Correa1383. Adrián Vences. Enfermeiro1384. Carmen Lago Alcarez. Xubilada1385. Stèphane Diéguez Fernández. Administración1386. Antonio Gerpe Vispo. Xubilado1387. Profesora Xeografía e Historia Ies do Barral (Ponteareas)1388. María López Sández: Profesora1389. Roberto Rodríguez Velázquez. Bibliotecario e documentalista.1390. Laura Seara Sobrado. Consultora de xenero e avogada1391. Maria Teresa Taboada Capon, Funcionaria1392. Miguel A. Morales. Secretario Provincial PSOE Cáceres1393. María Teresa Taboada Capón. Xubilada1394. Nicanor Muñoz Palacios. Bombeiro1395. Ana María López Abel, Arquitecta técnica1396. Xavier Moreda. Portavoz Vigo Antifascista1397. Marta Soto Gil. Avogada1398. Román Vergara Rivera. Xubilado.1399. Concepcion Caride Conde1400. Xan Agra Barrós. Xubilado1401. Sinesio Anselmo Gil Yáñez. Mestre xubilado. Ramirás. CMHC. de Celanova1402. Francisco L. Vázquez Vizoso. Médico1403. Alexandre Louzao Carreira. Enxeñeiro Industrial1404. José Ramón Núñez Vázquez. Xubilado1405. Camila Carmen Esperanza Álvarez. Xubilada1406. Rosa Gulín González1407. Fernando P. Ex secretario Concello de Ramirás1408. Mª Carmen Mansilla Cabanillas. Psicóloga1409. Cari Ortega Martinez. Supervisora en call center. CRMC. de Celanova1410. Luís Vàzquez Rodríguez, zapateiro e agicultor, Vilanova dos Infantes1411. Roberto Muíño Rodríguez. Avogado1412. Manuel García. Labrego. A Limia1413. Carlos G. Vieito. Xornalista1414. Rita Alonso Gallego. TCAE1415. Carlos Varela. Bombeiro forestal1416. Bernabé Sequeiros Pinzás. Desempregado1417. Jose Antonio Calviño Sousa1418. Marta Trigo Martinez. Publicista1419. Jorge Santiso Santiso1420. Xaime Álvarez Gómez. Axente MAN1421. Teresa Barge Dapía. Administrativa en excedencia1422. Francisco López Novoa. Profesor de Xeografía e Historia1423. Ana María Caldelas Romasanta. Xubilada do ensino1424. María Paz Barco Cortizo. Cociñeira1425. María Álvarez Ojeda. Mestra Ponte Sampaio1426. María Luz Santiago Suárez. Secretaria xeral PSdG-PSOE Marín1427. Xesús Lantes Vitureira. Xubilado1428. Jose Angel Regueiro López. Axente forestal1429. Raquel Vázquez González. Atrecista.1430. Miguel Angel Agullo Canda. Vilatuxe, Lalin1431. Carmen García Fernández. Psicóloga1432. Rodolfo Blanco García. Axente Facultativo Medioambiental1433. María C. Iglesias Fernéndez. Mestra Primaria en Poio, Pontevedra1434. José Manuel García Ramos. Artesano Gráfico1435. Luís Sotelo Domínguez. Enxeñeiro1436. Ángela María Villar Domínguez1437. José Carlos Cudeiro Martínez. Pensionista1438. Amalia Domínguez. Pinche. Marin1439. Ana Argüelles Blanco1440. Miriam Bustillo. Administrativa1441. Alba Cruz1442. Manuel Docampo Carral. Axente ambiental1443. Suso Cortegoso. Actor1444. Rosa María Domínguez Conde. Viveiro, Celanova1445. Ana Vicente. Gandeira1446. Juan Bautista Míguez1447. Hugo Alvarado Caride. Informático1448. Ana Isabel Crespo Pardo. Administrativa1449. Coordenadora Antifascista de Vigo1450. Juan Carlos Otero Vences. Docente xubilado1451. María Jesús García Rodríguez. Docente xubilada.1452. CSA A Cova dos Ratos. Vigo1453. Félix Soria García. Xornalista1454. Xosé Francisco De Castro González. Avogado emérito. Ourense1455. Coletivo Artístico Gravidade 0.0. Vigo1456. Delfina Meire Dorado. Mestra xubilada. Neta (política) do Celso de Poulo, alcalde de Gomesende asasinado no 36.1457. Antonio Chaves. Escritor e pintor1458. Begoña Pereira Ávarez. Médica da Xunta1459. Enric Aparisi. Pensionista1460. Rubén Núñez Esperanza. Recepcionista1461. Ana Bonet Solé. Memorialista, traductora1462. Sandra R. G. Dietista. Redondela1463. Lois Rego Pérez. Xubilado. "Súmome moi ledo á loable iniciativa"1464. Francisco Rafael Ramos. Mestre1465. Mercedes Suárez Pazos. Profesora de Universidade1466. Jorge Santomé de Dios. Vigo1467. Catarina Cortizas Leira. Persoal laboral eventual correos1468. Jimena de Benito Torres1469. Boro LH. Xornalista de La Haine1470. Luis Escobar. Pensionista1471. Pilar Gato. Xubilada1472. José Manuel Montero López. Traballador na Uvigo. Ourense1473. Isabel Mociño González1474. Jose Manuel Rouco Fernández. A Coruña1475. Rubén Lestón Agulleiro1476. Ángeles Barba Paseiro1477. Associación Republicana de la Safor. Gandía1478. Milagros Lorenzo1479. Plácido Romero Bernardo1480. Carolina Álvarez. Técnico deportivo1481. Antón. Burón, Lugo1482. Manuel Vilar Álvarez. Antropólogo1483. Roberto Pastor Sanchez. Arquitecto. Ciudad de México1484. Concepción Sánchez Blanco. Profesora1485. Sara Monteagudo Martínez1486. Ángel Gómez Gómez. Técnico Comercial1487. Guillermina Gómez Barreiro. Xubilada. CRMH A Coruña1488. Donald Bovill. Doctor en filosofia. Los Montesinos.1489. Miguel Anxo Fernán Vello. Escritor1490. Xoaquín de Acosta Beiras. Enxeñeiro industrial1491. Eudosio Álvarez Álvarez. Avogado. CMHC. de Celanova1492. Manuela Rey Piñeiro. Xubilada1493. Antón Robledo Pérez. Desempregado1494. Luis Álvarez Ferreiro. Farmacéutico. A Pobra de Trives1495. José Antonio Rodríguez Alonso. Enxeñeiro xubilado. Escudeiros. CMHC. de Celanova1496. Manuela Rey Piñeiro. Xubilada1497. David Varela Riveira. Desempregado1498. Antón Laxe Bermúdez. Educador social1499. Beatriz Sandiás Parada. Arquitecta.1500. Alba Tomé Sueiro. Xornalista1501. Adrián Pérez Álvarez. Bombeiro forestal1502. María del Carmen Cañedo Padín. Ambientóloga1503. Manuel Varela Rodríguez. Funcionario SEPE1504. Beatriz Eugenia Brizio Rodríguez. Profesora de idiomas1505. Adolfo Nieto Rivero. Ventas1506. Óscar González. Descendente de celanoveses. Bos Aires1507. Xosé Ramón Mogo. Comercial1508. Manuel Sueiro Lopez. Xubilado de banca e Tesoreiro de Amigos da República de Ourense1509. Victoria María Álvarez Docabo. Hostalaría1510. Henrique Garcia Rodriguez. Formador autónomo1511. Xabier Fortes López. Xornalista1512. María Isabel Muñoz Ledantes. Mestra1513. Liliana Vázquez Fernández. Investigadora1514. Raquel Calleja Grande. Celanova.1515. José Antonio Fidalgo González. Autónomo1516. Xosé Manuel González Vilas. Enxeñeiro1517. José Ramón Domínguez Domínguez. Docente xubilado1518. Graciela López Cid. Mestra1519. Xabier Paz Regueira. Xubilado1520. Xelo M. L. Boimorto1521. Ricardo Beiras García-Sabell. Biólogo1522. María Jesús Miranda Cortés. Empresaria1523. Nieves Pereira Pérez. Cociñeira1524. Deyanira Santa Muñoz. Profesora. Ciudad de México1525. Xurxo Gil Pereira. Cociñeiro1526. Alfonso Silva Soto. Pensionista. Traballador do Naval1527. Celsa María Almuiña Castelo. Sanxenxo1528. Eloi Caldeirio Díaz. Músico e escritor1529. Arnoia Bouzas Pérez. Mestra.1530. Gabriele Roberti. Estudante1531. Paula González Gallego. Enfermeira1532. Marta Fernández Carro, estudante.1533. Iria González Domíguez. Educadora Social1534. Ánxela Cao Armada1535. Lois Fernández Sousa1536. Irea García Pérez. Estudante1537. Miguel de Cabo Riveiro. Mestre1538. Antonio Feijoo1539. Benito Alonso da Costa. Mariñeiro reformado1540. Christine Pérez Areosa. Axente de seguros. Razo, Carballo1541. Xosé Ramón Mojón González. Comercial1542. Celsa Muñoz Leira1543. Clara Codón. Administrativa. Vigo1544. Ramon Anxo Martíns Seixo1545. Militantes da Asemblea Comarcal de Galiza Nova Allariz - A Limia1546. María Rodríguez García1547. Noelia Álvarez Morais1548. Aleixo Fernández Sousa. Estudante1549. Isabel Gándara Arjomil. Profesora1550. X. Fernando Negreira Vilacoba. Profesor1551. José Ramón Arias Sieiro. Arqueoloxía1552. Sergio Martínez Viso. Enxeñeiro informático1553. Lola Martínez González. Pedagoga1554. Nuria Ventura Gómez. Profesora IES Barral, Ponteareas. Celanova1555. Alexandre Naveira Castelo1556. Africa Leira Sanmartin. Feminista1557. Sara Plaza Moreno. Tradutora1558. Celia Penín Rodríguez. Administrativa1559. José Manuel Bouzas. Ourense1560. María Mercedes Comesaña Novoa. Vigo1561. Sucesión Fernández Mazas. Ourense1562. Tomás Camacho. Profesor de música1563. Uxía Nieves Estévez. Estudante1564. Diego González Peña. Psiquiatra1565. María Vega Feijoo. Estudiante1566. António Míguez Rodríguez. Enxeñeiro Técnico Agrícola1567. Luz Darriba. Artista multidisciplinar[última actualización: 24 de marzo-14.00 horas]