ABIERTO XC DE BUENOS AIRES 2017

INSCRIPCIÓN ANTICIPADA HASTA EL DIA LUNES 13 DE MARZO

DESPUÉS DE ESE DIA NO SE TOMARÁN MÁS INSCRIPCIONES ANTICIPADAS.

NO HABRÁ INSCRIPCIONES DESPUÉS DEL CIERRE DE LA MISMA NI EL DIA DEL EVENTO,PARA GARANTIZAR LA ORGANIZACIÓN Y HORARIOS DE LARGADA.

NUESTROS AMIGOS COLABORADORES PARA 2017

PRÓXIMOS CIRCUITOS ALEATORIOS EN BS.AS.

PILAR-CIRCUITO ECOEXTREM

PANAMERICANA RAMAL 8 KM 58.ENTRADA POR CALLE PARQUE INDUSTRIAL.

CADEN EZEIZA.PUENTE EL TRÉBOL Y AUTOPISTA RICHIERI,PEGADO A.F.A

LA PLATA-PARQUE ECOLÓGICO.

CAMINO CENTENARIO Y 412.

ITUZAINGÓ-CIRCUITO MTB CASTELAR.

PREDIO DEL INTA CASTELAR DE LOS RESEROS Y LAS CABAÑAS.

marsanchez2003@yahoo.com

clikea el link para formulario de inscripción.

Formulario de Inscripción

1° FECHA

1)- MENORES 11-12-13-14- AÑOS

2)- JUVENIL 15 - 18

3)- SUB 23 19-22

4)- ELITE 23-29

5)- MASTER A1 30-34

6)- MASTER A2 35-39

7)- MASTER B1 40-44

8)- MASTER B2 45-49

9)- MASTER C1 50-54

10)- MASTER C2 55-59

11)- MASTER D MAS 60

12)- DAMAS A 30

13)- DAMAS B + 40

14)- DAMAS C + 50

15)- PROMO A. HASTA 29 AÑOS

16)- PROMO B.HASTA 39 AÑOS

17)- PROMO C. HASTA 49 AÑOS

18)- PROMO D. MÁS DE 50 AÑOS

ORDEN DE LARGADA

10:00 HS

PROMOCIONALES(TODAS LAS CAT.)....................... 4 VUELTAS

DAMAS (TODAS LAS CAT.) ………………………..…..4 VUELTAS

MENORES 11-12-13-14-..................................................2 VUELTAS

MASTER C1 …………………………………………...…..4 VUELTAS

MASTER C2………………………………………………. 4 VUELTAS

MASTER D………………………………………………....4 VUELTAS

12.00 hs

MASTER B1 40-44………………………………..…..5 VUELTAS

MASTER B2 45-49.…………………………..……....5 VUELTAS

JUVENIL HASTA 18 AÑOS……………………..…...….5 VUELTAS

SUB 23 // 19-22 ……………………………….……...6 VUELTAS

ELITE 23-29 ………………………………………......7 VUELTAS

MASTER A1 30-34…………………………….……...6 VUELTAS

MASTER A2 35-39………………………...……….....6 VUELTAS

HORARIO ESTIMADO DE ENTREGA DE PREMIOS 15 HS

COSTO DE INSCRIPCIÓN ANTICIPADA HASTA EL DIA LUNES 13 DE MARZO 450$

DEBERÁN MANDAR TODOS SUS DATOS

POR MEDIO DEL LINK QUE SE ENCUENTRA MÁS ARRIBA DE ESTA INFORMACIÓN.

PARA TODA CLASE DE INFORMES

NOMBRE Y APELLIDO

LUGAR DE PROCEDENCIA

ESPECIFICAR CATEGORÍA

DNI

FECHA NACIMIENTO

EDAD

TELÉFONO DE CONTACTO

OBRA SOCIAL N° DE AFILIADO

RECOMENDAMOS MANDAR LA RESERVA DE LA MISMA SIN EXCEPCIÓN.

PREMIACIÓN 1° AL 5°

CIRCUITO DE 5 KM DE EXTENSIÓN

ACEPTO ESTAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE SALUD Y ESTAR ENTRENADO

PARA LA PRÁCTICA DEPORTIVA.Y DESLIGO DE TODA RESPONSABILIDAD A

ORGANIZADORES Y SPONSOR DE INICIAR ACCIONES LEGALES POR DAÑOS Y ACCIDENTES

A MI PERSONA,POR NEGLIGENCIAS PROPIAS Y/O DE TERCEROS Y ENTENDIENDO

QUE LA ACTIVIDAD TIENE SUS RIESGOS,POR TRATARSE DE UN DEPORTE

CON RIESGOS PARA LA INTEGRIDAD FÍSICA.

FIRMA Y ACLARACION…………………………………………..DNI…………………………………………………………

Reglamentación

Sobre la autoridades del evento

Art.: La dirección del evento estará a cargo de un Director de Prueba quien asume la máxima autoridad para la interpretación de este reglamento, para la aplicación de las penalidades (si las hubiere), resolución definitiva de los puestos, para fijar puntajes resultantes de la clasificación de la competencia, y por las apelaciones interpuestas junto con su correspondiente resolución. La organización de la prueba se reservan el derecho de modificar justificadamente en forma parcial o total las presentes normas, así como el recorrido del circuito, horario y programación de la prueba hasta momentos antes del inicio de la misma y durante el transcurso de la competencia cuando razones de fuerza mayor así lo requieran, siendo su decisión INAPELABLE.

Sobre la bicicleta

Art.2: La bicicleta a utilizar será libre y apta para la práctica del Mountain Bike, debiendo contar OBLIGATORIAMENTE con todos los elementos y accesorios que la integran, en perfecto estado de funcionamiento, pues en caso contrario no se le permitirá al atleta participar de la competencia. El rodado mínimo permitido es de 26” y el máximo de 29” debiendo ser ambas ruedas del mismo diámetro. Es obligatorio el uso de CASCO rígido de seguridad “correctamente colocado” durante las prácticas, precalentamiento y/o durante la competencia, la no utilización será motivo de descalificación automática SIN NINGÚN TIPO DE EXCEPCIÓN. Está prohibido el uso de intercomunicadores durante la competencia, y remeras sin mangas, anteojos de cristal y todo material que pueda causar daños al atleta o tercero. Todo atleta que no cumpla con algunos de los requisitos antes descriptos no se le permitirá tomar parte de la prueba.

La organización no se hace responsable ni tiene la obligación de ejercer el control sobre el tipo y calidad de elementos que utiliza el ciclista. El competidor da su total acuerdo para liberar de toda responsabilidad a los organizadores, como así también de liberarlos de cualquier reclamo derivado del mismo.

Sobre las categorías

Art.3: Se conforman de acuerdo a la siguiente tabla, salvo en aquellas categorías que la organización utiliza para promocionar y fomentar la práctica del deporte y que no se encuentran.

Sobre las inscripciones

Art.4: Las inscripciones se realizarán en forma individual, mediante la ficha provista por la organización, completando todos sus datos en forma clara, debiendo abonar el arancel correspondiente a la categoría del atleta, ya sea a través de un sitio Web, depósito bancario, en los puntos habilitados o por cualquier otro medio y forma de pago que la organización determine para cada fecha que forme parte de este campeonato 2016.

Sobre la responsabilidad del atleta

Art.5: Cada competidor participa bajo su única responsabilidad, valorando la conveniencia de largar y/o de continuar en la prueba. No obstante, la Organización se reserva el derecho, siguiendo el consejo de un médico, de prohibir a un corredor a tomar la salida o continuar en competición. La organización no se hace responsable de las infracciones, por parte de los participantes o sus acompañantes. Los corredores eximen a la Organización, a sus sponsors y colaboradores de reclamos o demandas en supuestas acciones u omisiones de los equipos, participantes, asistentes, agentes u otros actuantes de su favor, como también de cualquier reclamo o demanda resultante de un daño a un equipo, a sus materiales y propiedades, incluyendo, pero no limitando, pérdida o extravío, roturas, robo y/o hurto, etc.

Sobre la asistencia técnica

Art.6: La ayuda externa sola estará permitida en los lugares establecidos por la Organización y se las identificará con el nombre de “Zona de Asistencia”. Las comidas, bebidas y materiales (repuestos y herramientas) a utilizar durante la competencia, corren a cargo de los participantes y/o de sus equipos. Es obligatorio el uso de la placa numérica colocado en la parte delantera de la bicicleta en todo momento, la cual será provisto por la Organización No se permitirá el cambio de bicicletas durante el desarrollo de la prueba. Todo inconveniente mecánico puede ser reparado únicamente por el atleta (sin asistencia externa) en cualquier parte del recorrido salvo en las Zonas de Abastecimiento donde podrá recibir asistencia externa por parte de su Staff o equipo, en ningún caso podrá recibir ayuda de más de una persona por atleta, siendo el resto de las personas expulsadas de dicha zona por el veedor a cargo de las mismas.

De verificarse la ayuda externa en zona no permitida, se recargará con 10 minutos al atleta involucrado.

Sobre el número de vueltas

Art.7: El número de vueltas de cada categoría será publicado con anterioridad a la largada de cada una de ellas en una zona visible y de fácil acceso para el corredor y anunciada por el comisario deportivo antes de iniciarse el comienzo de la prueba. Las vueltas se establecerán en función de la categoría, distancia del circuito y tiempo por vuelta, adecuándose el tiempo de competencia al tiempo ideal establecido por la UCI. Los atletas serán llamados 5 minutos antes del horario de salida por nro. de placa y nombre completo, corredor que no se encuentre presente en dicho momento deberá formar después del último atleta llamado por el Comisario Deportivo, sin que pueda haber motivo de reclamación alguna por parte del infractor.

Art.9: El competidor en prueba que pierda vuelta sobre el primer clasificado NO SERÁ retirado de la competencia. Con excepción de que la prueba forme parte del calendario provincial o nacional, en que se respetará las disposiciones de esos campeonatos.

Sobre las sanciones reglamentarias

Art.10: Las denuncias que efectúen los competidores sobre otros, serán recibidas hasta cinco minutos después de finalizada la competencia por parte del denunciante, debiéndose depositar previamente monto igual al valor de la inscripción, importe que será reintegrado al comprobarse la denuncia. Esta debe realizarse por escrito, debiendo acompañar la firma de dos corredores testigos que la avalen junto al competidor denunciante. En caso de que la denuncia interpuesta contra un atleta no prospere, la plata no será reintegrada al denunciante. No se aceptarán denuncias de no corredores.