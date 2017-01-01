TRIA DE LA CIUDAD DE FIRMAT

Firmat, pcia. Santa Fe

DATOS:

TRIATLÓN SHORT RURAL 110 ANIV. DEL FFBC

DIA: DOMINGO 29 DE ENERO 2017

LUGAR: SEDE DEL FFBC (AV. SANTA FE 1750)

HORA LARGADA: 10AM

INSCRIPCIÓN DESDE LAS 8AM

MODALIDAD: SHORT RURAL MTB ADAP.

750 MTS NADO

25 KM BICI MTB

5 KM TROTE

VALOR INSCRIPCIÓN:

$250 INDIVIDUAL

$450 EQUIPOS 3 PARTICIPANTES

$350 EQUIPOS 2 PARTICIPANTES

ORGANIZA SUB COMISIÓN CICLISMO FFBC

AUSPICIA:

MUNICIPALIDAD DE FIRMAT

TEL: MARIO CASADEI: 3465-660925 WSP

        ROMAN DI MELLA: 3465-664678 WSP

bimax_bike@hotmail.com 

 