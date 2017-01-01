TRIA DE LA CIUDAD DE FIRMAT
Firmat, pcia. Santa Fe
DATOS:
TRIATLÓN SHORT RURAL 110 ANIV. DEL FFBC
DIA: DOMINGO 29 DE ENERO 2017
LUGAR: SEDE DEL FFBC (AV. SANTA FE 1750)
HORA LARGADA: 10AM
INSCRIPCIÓN DESDE LAS 8AM
MODALIDAD: SHORT RURAL MTB ADAP.
750 MTS NADO
25 KM BICI MTB
5 KM TROTE
VALOR INSCRIPCIÓN:
$250 INDIVIDUAL
$450 EQUIPOS 3 PARTICIPANTES
$350 EQUIPOS 2 PARTICIPANTES
ORGANIZA SUB COMISIÓN CICLISMO FFBC
AUSPICIA:
MUNICIPALIDAD DE FIRMAT
TEL: MARIO CASADEI: 3465-660925 WSP
ROMAN DI MELLA: 3465-664678 WSP