CAMPEONATO DE DUATLÓN RURAL SUR SANTAFESINO 2017

1º FECHA: 28 MAYO (MELINCUÉ)

2º FECHA: 18 JUNIO (VILLA CAÑAS)

3º FECHA: 8 DE JULIO (BOMBAL)

4º FECHA: 30 DE JULIO (FIRMAT)

5º FECHA: 20 DE AGOSTO (BOMBAL)

6º FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE (CHABAS)

7º FECHA: CORONACIÓN - 1 DE OCTUBRE (MELINCUÉ)

DISTANCIAS:

5KM DE PEDESTRISMO

25KM DE RURAL BIKE

2,5KM DE PEDESTRISMO

CIRCUITO INFANTIL

INDIVIDUAL Y EQUIPOS

COSTOS: $300 INDIV.

                 $550 EQUIPOS

CONTACTOS: 03465-15665082

                        03465-15664678

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RURAL BIKE 110 ANIVERSARIO FIRMAT FOOTBALL CLUB

FECHA: 14 DE MAYO

LOCALIDAD DE: FIRMAT

LUGAR: PARQUE CARLOTA JOUBIN

CIERRE DE INSCRIPCIÓN 11HS

CONTACTO: 03465-15660925