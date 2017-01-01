CAMPEONATO DE DUATLÓN RURAL SUR SANTAFESINO 2017
1º FECHA: 28 MAYO (MELINCUÉ)
2º FECHA: 18 JUNIO (VILLA CAÑAS)
3º FECHA: 8 DE JULIO (BOMBAL)
4º FECHA: 30 DE JULIO (FIRMAT)
5º FECHA: 20 DE AGOSTO (BOMBAL)
6º FECHA: 10 DE SEPTIEMBRE (CHABAS)
7º FECHA: CORONACIÓN - 1 DE OCTUBRE (MELINCUÉ)
DISTANCIAS:
5KM DE PEDESTRISMO
25KM DE RURAL BIKE
2,5KM DE PEDESTRISMO
CIRCUITO INFANTIL
INDIVIDUAL Y EQUIPOS
COSTOS: $300 INDIV.
$550 EQUIPOS
CONTACTOS: 03465-15665082
03465-15664678
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RURAL BIKE 110 ANIVERSARIO FIRMAT FOOTBALL CLUB
FECHA: 14 DE MAYO
LOCALIDAD DE: FIRMAT
LUGAR: PARQUE CARLOTA JOUBIN
CIERRE DE INSCRIPCIÓN 11HS
CONTACTO: 03465-15660925