REGLAMENTO DE LA PRUEBA Las inscripciones se recibirán el mismo día de la prueba de 8 a 13.

Largada será a las 13.30 y en el orden: Sub-23

Elite

Master A1

Master A2

Master B1

Master B2

Master C

Promocionales A y B

Principiantes

Master D

Master E

Damas A

Damas B

Damas C

Locales

Los Locales podrán elegir categoría y se los cronometrará por la primera vuelta al circuito de 30 km

Los corredores Sub-23, Elite, Master A1, A2, B1, B2, C harán 60 km.

Las categorías Promocionales, Principiantes, Master D, E Damas A, B, C correrán 30 km

Las decisiones de la competencia la tomarán el comisario deportivo de largada y el comisario del circuito.

Los competidores firmarán un deslinde de responsabilidad a los organizadores declarando estar aptos físicamente para la carrera.

La premiación consta de 200 remeras alusivas a la carrera y se entregarán a los primeros 200 inscriptos el día de la prueba junto con el kit y copas metálicas grabadas del 1º al 5º puesto por categoría y copa challenger al ganador de la general y copa challenger a la primera dama de la general.

La premiación se entregará una hora después de la llegada del último competidor. La clasificación estará a cargo de Infobiker.

Organiza Club Keen