ПАМЯТКА
участника Кольца
(редакция от 14.12.2022)
Задумки и проекты Кольца
1. Интеллектуальное облако. Ссылка на статью: https://habr.com/ru/post/658429/
2. Универсальные поселения. Ссылка: https://habr.com/ru/post/667392/
Руководитель проекта: Андрей Иевлев
Сайт проекта: https://unipolis.su
3. Суперприложение "Кольцо". Ссылка: https://habr.com/ru/post/709906/
4. Комикс, фильм, игра... по мотивам произведений Ивана Ефремова. Ссылка: https://habr.com/ru/post/716714/
Руководитель проекта: Игорь Герасимов
Паблик: https://vk.com/chasbykafilm
5. Популяризация идеи и технологий радикального продления жизни. Черновик:
https://docs.google.com/document/d/11VcYwpnMyy1PqNKsexfNascNbesmzD90/edit
Руководитель проекта: Вячеслав Лайканаро
Личные проекты участников Кольца
Практически у каждого участника Кольца есть интересные личные проекты, например:
1. Игорь Герасимов пишет книги и статьи. Ссылка на последний роман: https://ru-transhumans.livejournal.com/207590.html
2. Игорь Фёдоров много лет собирает памятку долгожителя: https://cloud.mail.ru/public/9WbS/TiCHQhdvx
3. Виктория Зименкова ведёт свой канал: https://www.youtube.com/channel/UC02eJxBia5oyj81xQf7xnIw/videos
4. Александр Сергеев ведёт сайт по диетологии и геронтологии: fat-down.ru
5. Сергей Каменев пишет интересные статьи на Хабре: https://habr.com/ru/users/inetstar/posts/
6. Вячеслав Лайканаро организует встречи под брендом "Научная среда": https://vk.com/sciwed
7. Павел Былевский является главредом издания Hi-Hume Journal (hi-hume.ru).
И так далее.
Каждый участник Кольца может добавить здесь себя, свои проекты, попросив об этом Игоря Герасимова (@iag2084 в Telegram)!
Ссылки на ресурсы Кольца в Telegram
Канал Кольца: https://t.me/koltso2084
Чат Кольца: https://t.me/+nxp20QBrmnkxM2Ji
Совет Кольца: в этот чат будем приглашать только самых активных участников Кольца!
Пожалуйста, подписывайтесь, подключайтесь!
Общие планы Кольца на ближайшее время
1. Вместе дорабатываем пакет документов Кольца. Если кто-то хочет участвовать в доработке документов, то запрашиваем доступ у Игоря Герасимова (@iag2084 в Telegram). Вот ссылки для чтения:
Декларация мира, прогресса и человечности: https://docs.google.com/document/d/1v5YUi745tJYUG1xhdEWWFA_E6QjngYvv/edit
Универсальные поселения (УП): https://docs.google.com/document/d/1nbKlcBDQCMNS-QB2E4peT8QyACjWkuAGK9bE3fFnHRU/edit
Методическая документация по УП: https://docs.google.com/document/d/1pTXyA7VPCP591R7ynzDenAQn_lom2-zG/edit
Книга Восходящих: https://docs.google.com/document/d/17jcaO7O7lhSKwV2erAOWOpaorsil_08k/edit
Законы Кольца: https://docs.google.com/document/d/1EE6UruGwfCtpCuKwsHr9T7t7gDSjUlcy/edit
Список персонажей для комикса, анимированного комикса, мультфильма, игры, фильма… по роману Ивана Антоновича Ефремова “Час Быка”:
https://docs.google.com/document/d/1FDcyVv2uYR7xr_fETwCIX7WNpgJwvSsT/edit
(Вместе ищем и приглашаем людей, с которых будем рисовать комикс!)
Материалы для конкурса ЧБ: https://docs.google.com/document/d/1xITGTmToC08FRowf9NWG_4Abl8UcLnjq/edit
Рекламные тексты:
https://docs.google.com/document/d/10Bh38XM5lCG2BuUmf2jjZp0bsUi6lQ99/edit
https://docs.google.com/document/d/1LA9lY9V5AzvE1DLtqoFjVXXoU4COmI9tZUu8S0vSRqk/edit
https://docs.google.com/document/d/1119n0sPz_PHHOCJH6gn4hmV_bCfBxGN0/edit
Плюс эта памятка!
2. Запускаем активную рекламную кампанию. Что-то вроде контент-плана уже есть. Готовы и разные варианты пригласительных текстов.
3. Уточняем названия, описания, состав наших интернет-ресурсов. Возможно, добавим ещё какие-то соцсети и ко (WhatsApp, ICQ, Живой Журнал и др.). Но только если будут люди, которые готовы вести там наши ресурсы. Пожалуйста, предлагайте свои услуги в чате Кольца.
Дополняем, корректируем, обсуждаем. И тут, и в наших чатах!
Чек-лист нового участника Кольца
https://docs.google.com/document/d/10Bh38XM5lCG2BuUmf2jjZp0bsUi6lQ99/edit
https://docs.google.com/document/d/1LA9lY9V5AzvE1DLtqoFjVXXoU4COmI9tZUu8S0vSRqk/edit
https://docs.google.com/document/d/1119n0sPz_PHHOCJH6gn4hmV_bCfBxGN0/edit
Можете смело модифицировать эти тексты. Плюс использовать собственные. Задача: постепенно собрать в Кольцо много интересных людей, причём с разными компетенциями, взглядами, разного возраста…
Что дальше?
P. S. Ссылки на другие наши ресурсы:
https://vk.com/project2084