ПАМЯТКА

участника Кольца

(редакция от 14.12.2022)

Задумки и проекты Кольца

1. Интеллектуальное облако. Ссылка на статью: https://habr.com/ru/post/658429/



2. Универсальные поселения. Ссылка: https://habr.com/ru/post/667392/

Руководитель проекта: Андрей Иевлев

Сайт проекта: https://unipolis.su



3. Суперприложение "Кольцо". Ссылка: https://habr.com/ru/post/709906/

4. Комикс, фильм, игра... по мотивам произведений Ивана Ефремова. Ссылка: https://habr.com/ru/post/716714/

Руководитель проекта: Игорь Герасимов

Паблик: https://vk.com/chasbykafilm



5. Популяризация идеи и технологий радикального продления жизни. Черновик:

https://docs.google.com/document/d/11VcYwpnMyy1PqNKsexfNascNbesmzD90/edit

Руководитель проекта: Вячеслав Лайканаро



Личные проекты участников Кольца

Практически у каждого участника Кольца есть интересные личные проекты, например:

1. Игорь Герасимов пишет книги и статьи. Ссылка на последний роман: https://ru-transhumans.livejournal.com/207590.html

2. Игорь Фёдоров много лет собирает памятку долгожителя: https://cloud.mail.ru/public/9WbS/TiCHQhdvx

3. Виктория Зименкова ведёт свой канал: https://www.youtube.com/channel/UC02eJxBia5oyj81xQf7xnIw/videos

4. Александр Сергеев ведёт сайт по диетологии и геронтологии: fat-down.ru

5. Сергей Каменев пишет интересные статьи на Хабре: https://habr.com/ru/users/inetstar/posts/

6. Вячеслав Лайканаро организует встречи под брендом "Научная среда": https://vk.com/sciwed

7. Павел Былевский является главредом издания Hi-Hume Journal (hi-hume.ru).

И так далее.

Каждый участник Кольца может добавить здесь себя, свои проекты, попросив об этом Игоря Герасимова (@iag2084 в Telegram)!

Ссылки на ресурсы Кольца в Telegram

Канал Кольца: https://t.me/koltso2084

Чат Кольца: https://t.me/+nxp20QBrmnkxM2Ji

Совет Кольца: в этот чат будем приглашать только самых активных участников Кольца!



Пожалуйста, подписывайтесь, подключайтесь!

Общие планы Кольца на ближайшее время

1. Вместе дорабатываем пакет документов Кольца. Если кто-то хочет участвовать в доработке документов, то запрашиваем доступ у Игоря Герасимова (@iag2084 в Telegram). Вот ссылки для чтения:

Декларация мира, прогресса и человечности: https://docs.google.com/document/d/1v5YUi745tJYUG1xhdEWWFA_E6QjngYvv/edit

Универсальные поселения (УП): https://docs.google.com/document/d/1nbKlcBDQCMNS-QB2E4peT8QyACjWkuAGK9bE3fFnHRU/edit

Методическая документация по УП: https://docs.google.com/document/d/1pTXyA7VPCP591R7ynzDenAQn_lom2-zG/edit

Книга Восходящих: https://docs.google.com/document/d/17jcaO7O7lhSKwV2erAOWOpaorsil_08k/edit

Законы Кольца: https://docs.google.com/document/d/1EE6UruGwfCtpCuKwsHr9T7t7gDSjUlcy/edit

Список персонажей для комикса, анимированного комикса, мультфильма, игры, фильма… по роману Ивана Антоновича Ефремова “Час Быка”:

https://docs.google.com/document/d/1FDcyVv2uYR7xr_fETwCIX7WNpgJwvSsT/edit

(Вместе ищем и приглашаем людей, с которых будем рисовать комикс!)

Материалы для конкурса ЧБ: https://docs.google.com/document/d/1xITGTmToC08FRowf9NWG_4Abl8UcLnjq/edit

Рекламные тексты:

https://docs.google.com/document/d/10Bh38XM5lCG2BuUmf2jjZp0bsUi6lQ99/edit

https://docs.google.com/document/d/1LA9lY9V5AzvE1DLtqoFjVXXoU4COmI9tZUu8S0vSRqk/edit

https://docs.google.com/document/d/1119n0sPz_PHHOCJH6gn4hmV_bCfBxGN0/edit

Плюс эта памятка!

2. Запускаем активную рекламную кампанию. Что-то вроде контент-плана уже есть. Готовы и разные варианты пригласительных текстов.

3. Уточняем названия, описания, состав наших интернет-ресурсов. Возможно, добавим ещё какие-то соцсети и ко (WhatsApp, ICQ, Живой Журнал и др.). Но только если будут люди, которые готовы вести там наши ресурсы. Пожалуйста, предлагайте свои услуги в чате Кольца.

Дополняем, корректируем, обсуждаем. И тут, и в наших чатах!

Чек-лист нового участника Кольца

Подписаться на наш Канал: https://t.me/koltso2084 Вступить в общий чат: https://t.me/+nxp20QBrmnkxM2Ji Рассказать о Кольце своим друзьям, репостить интересные материалы, продвигать Кольцо по своим каналам. Образцы рекламы:

https://docs.google.com/document/d/10Bh38XM5lCG2BuUmf2jjZp0bsUi6lQ99/edit

https://docs.google.com/document/d/1LA9lY9V5AzvE1DLtqoFjVXXoU4COmI9tZUu8S0vSRqk/edit

https://docs.google.com/document/d/1119n0sPz_PHHOCJH6gn4hmV_bCfBxGN0/edit

Можете смело модифицировать эти тексты. Плюс использовать собственные. Задача: постепенно собрать в Кольцо много интересных людей, причём с разными компетенциями, взглядами, разного возраста…

Что дальше?

Участвовать в проектах Кольца. Выбрать интересный проект (проекты). Плюс предлагать новые. Активно участвовать в обсуждениях. Предлагать новые темы для обсуждений. Размещать в чате интересные материалы, постоянно делиться своими находками! Искать источники финансирования для проектов Кольца, привлекать потенциальных инвесторов, спонсоров и т. п.

P. S. Ссылки на другие наши ресурсы:

https://vk.com/project2084

https://www.youtube.com/user/kommunar2011/